Kendisini Taciz Eden Doktoru Araştırırken Pek Çok Mağdura Ulaşan Kadın

Sosyal medya iki gündür bir olayla çalkalanıyor. Reyhan isimli bir Twitter kullanıcısı bir rahatsızlığından ötürü başvurduğu İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastanede çalışan jinekoloğun tacizine uğradı. Ancak tacize uğradığını kanıtlamak için çıktığı yolda onlarca kadının benzer saldırıları yaşadığını öğrendi. Doktorun sicili o kadar kabarık ki yıllar önce aynı tacizi yaşayıp travmalarını atlatamayanlar ortaya çıktı.