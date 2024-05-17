Kendisini Taciz Eden Doktoru Araştırırken Pek Çok Mağdura Ulaşan Kadın
Kendisini Taciz Eden Doktoru Araştırırken Pek Çok Mağdura Ulaşan Kadın
Sosyal medya iki gündür bir olayla çalkalanıyor. Reyhan isimli bir Twitter kullanıcısı bir rahatsızlığından ötürü başvurduğu İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastanede çalışan jinekoloğun tacizine uğradı. Ancak tacize uğradığını kanıtlamak için çıktığı yolda onlarca kadının benzer saldırıları yaşadığını öğrendi. Doktorun sicili o kadar kabarık ki yıllar önce aynı tacizi yaşayıp travmalarını atlatamayanlar ortaya çıktı.
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Reyhan isimli kullanıcı bir rahatsızlığından ötürü jinekoloji servisine yönlendirildi.
Ve doktorun tacizine uğradı.
Olayı yumuşatmaya çalılşanlar da olmuş.
Olayın ardından işin peşine düşmeye karar verdi.
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Ancak sosyal medyanın da gücüyle pek çok mağdur Reyhan'a ulaştı.
Şu an 26 yaşında olan bir kadın çocuk yaşta aynı doktorun tacizine uğramış.
Üstelik ifade vermesine rağmen görev yerine dönüp tacizlerine devam etmiş.
Reyhan isimli kullanıcı gelen destek mesajlarını şöyle yanıtladı.
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Destek isteyip teşekkür etti.
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