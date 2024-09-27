Farklı Meslekler Yaparken Müzik Piyasasına Balıklama Dalan Sanatçılardan İyi Ki Dedirten 11 Güzel Şarkı
Farklı Meslekler Yaparken Müzik Piyasasına Balıklama Dalan Sanatçılardan İyi Ki Dedirten 11 Güzel Şarkı
Hayat bazen bizi beklenmedik yollara yönlendirir. Farklı mesleklerde başladıkları kariyerlerine müzik dünyasında da kendilerine sağlam bir yer edinmeyi başaran bu sanatçılar, yetenekleriyle bizleri büyülemeye devam ediyor. İşte çeşitli alanlardan müziğe adım atan ve harika şarkılarıyla 'iyi ki' dedirten 12 sanatçı ve parça 👇
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1. Mabel Matiz= Diş Hekimi
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2. Ferhat Göçer= Doktor
3. Ece Seçkin= Avukat
4. Candan Erçetin=Arkeolog
5. Murat Dalkılıç= Oyuncu
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6. Rober Hatemo= Kuyumcu
7. Deniz Seki= Güzellik Uzmanı
8. Tarkan= Bilgisayar Programcısı
9. Serdar Ortaç= Tornacı
10. Ziynet Sali= Müzik Öğretmeni
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