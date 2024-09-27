Farklı Meslekler Yaparken Müzik Piyasasına Balıklama Dalan Sanatçılardan İyi Ki Dedirten 11 Güzel Şarkı

Hayat bazen bizi beklenmedik yollara yönlendirir. Farklı mesleklerde başladıkları kariyerlerine müzik dünyasında da kendilerine sağlam bir yer edinmeyi başaran bu sanatçılar, yetenekleriyle bizleri büyülemeye devam ediyor. İşte çeşitli alanlardan müziğe adım atan ve harika şarkılarıyla 'iyi ki' dedirten 12 sanatçı ve parça 👇