Eyvah Davetsiz Misafirler! Evini Kaç Dakikada Toplayabileceksin?
Eyvah Davetsiz Misafirler! Evini Kaç Dakikada Toplayabileceksin?
Ah, işte o an! Telefon çaldı ve 'Biz geldik, 5 dakikaya kapıdayız!' dediler. Panik yok, bakalım evini misafirlere ne kadar sürede hazırlayabileceksin? Bu testle bunu hemen öğrenin! 🚀
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1. İlk sorumuz. Telefon çaldı, misafirler geliyor! İlk tepkin ne olur?
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2. Salona göz attın, durum nasıl?
3. Ev toplarken "bunu buraya koysam misafir fark eder mi?" diye düşündüğün bir şey var mı?
4. Peki, temizlik mottonu sorsak?
5. Misafir gelmeden önce temizlik yapmak seni strese sokar mı?
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6. Devam ediyoruz. Misafirler geldikten sonra söylemelerinden en korktuğun cümle hangisi?
7. Misafirlerin banyoyu kullanmak istedi. Senin ilk düşüncen?
8. Son sorumuz. Evinin en dağınık alanını soracak olsak, ne dersin?
Misafir öncesi süper kahraman!
15 dakika hızlanması...
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Napalım, biz böyleyiz!
Son dakika efsanesi!
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