Eyvah Davetsiz Misafirler! Evini Kaç Dakikada Toplayabileceksin?

Evi toparlamak mı? Çok da kasmam diyorsun. Gelen misafirler seni olduğun gibi kabul etmeli! Sehpanın üstündeki dergi yığını mı? Oradan oraya taşınır. Halının üstündeki leke mi? Hayatın bir izi sonuçta. Ama bu rahatlığın aslında misafirleri de etkiliyor, herkes senin yanında çok huzurlu hissediyor. “Mis gibi bir ev yerine mis gibi sohbet!” diyorsun ve haklısın!