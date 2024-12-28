onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Eyvah Davetsiz Misafirler! Evini Kaç Dakikada Toplayabileceksin?

etiket Eyvah Davetsiz Misafirler! Evini Kaç Dakikada Toplayabileceksin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 11:01

Ah, işte o an! Telefon çaldı ve 'Biz geldik, 5 dakikaya kapıdayız!' dediler. Panik yok, bakalım evini misafirlere ne kadar sürede hazırlayabileceksin? Bu testle bunu hemen öğrenin! 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuz. Telefon çaldı, misafirler geliyor! İlk tepkin ne olur?

2. Salona göz attın, durum nasıl?

3. Ev toplarken "bunu buraya koysam misafir fark eder mi?" diye düşündüğün bir şey var mı?

4. Peki, temizlik mottonu sorsak?

5. Misafir gelmeden önce temizlik yapmak seni strese sokar mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Devam ediyoruz. Misafirler geldikten sonra söylemelerinden en korktuğun cümle hangisi?

7. Misafirlerin banyoyu kullanmak istedi. Senin ilk düşüncen?

8. Son sorumuz. Evinin en dağınık alanını soracak olsak, ne dersin?

Misafir öncesi süper kahraman!

Evin toparlanması mı? Hızır gibi yetişiyorsun! Süper güçlerinle evi hem hızlı hem de mükemmel bir şekilde hazırlıyorsun. Toz bezini bir silah gibi kullanıyor, mutfakta adeta bir şef gibi koşturuyorsun. Misafirler geldiğinde, onlar daha “Ne güzel olmuş burası!” demeden senin içten gülümsemen her şeyi anlatıyor. Sen tam bir ev düzenleme ustasısın!

15 dakika hızlanması...

Misafir geleceğini öğrenince biraz paniklesen de, toparlanma konusunda fena değilsin. Ufak tefek eksiklerle yaşayabilen birisin. 'Eee, herkes mükemmel değil sonuçta!' modunda takılıyor, misafirlere de bu rahatlığı hissettiriyorsun. Önemli olan dostluk, ortamın enerjisi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Napalım, biz böyleyiz!

Evi toparlamak mı? Çok da kasmam diyorsun. Gelen misafirler seni olduğun gibi kabul etmeli! Sehpanın üstündeki dergi yığını mı? Oradan oraya taşınır. Halının üstündeki leke mi? Hayatın bir izi sonuçta. Ama bu rahatlığın aslında misafirleri de etkiliyor, herkes senin yanında çok huzurlu hissediyor. “Mis gibi bir ev yerine mis gibi sohbet!” diyorsun ve haklısın!

Son dakika efsanesi!

Kapı çaldığında hâlâ toparlanıyorsun, ama bu da bir yetenek. Beş dakikada her şeyi yerli yerine koymak gibi süper bir hızın var. Evet, belki bazı şeyleri gizlice dolaba tıkıştırıyorsun ama sonuçta misafirlerin gözünde evin tertemiz! “Hızlı ve etkili” senin motton olmalı. Bravo, son dakikaların yıldızısın! ⭐

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın