EYT’den Emekli Olamadı Yeniden Hesaplama İstedi: Emsal Kararla Emekli Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılında EYT uygulaması getirildi ve 11 milyon kişi emekli edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prim transferinin yeniden hesaplanmasını istedi.
Emsal kararla emekli edildi, geriye dönük maaşlarını aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın