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EYT’den Emekli Olamadı Yeniden Hesaplama İstedi: Emsal Kararla Emekli Edildi

EYT’den Emekli Olamadı Yeniden Hesaplama İstedi: Emsal Kararla Emekli Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 14:48

2023 yılında yürürlüğe giren EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Bir vatandaş prim transferi nedeniyle emekli olamayacağını öğrendi. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran vatandaş yeniden hesap yapılmasını istedi. SGK'nın da devreye girmesiyle vatandaş emsal kararla emekli edildi.

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2023 yılında EYT uygulaması getirildi ve 11 milyon kişi emekli edildi.

2023 yılında EYT uygulaması getirildi ve 11 milyon kişi emekli edildi.

8 Eylül 1999 yılından itibaren emeklilikte kademeli yaş şartı getirilmişti. 11 milyonu aşkın vatadaş emeklilikte yaşa takılmıştı. 2023 yılında EYT yasası getirildi ve 7 milyon kişi yaşını bekleyerek, 4 milyon kişi ise yaş şartı olmadan emekli edildi. 

EYT ile emeklilik hayali kuran pek çok kişi ise hayal kırıklığın uğradı. Kimi 1 günle kaçırdı kimi ise prim hesaplamaları nedeniyle emekli olamadı. 

Prim transferi hesaplaması nedeniyle EYT kapsamında emekli olmayan bir kişi hakkını aramak için kollarını sıvadı. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran vatandaş, emsal kararla emekli oldu.

Prim transferinin yeniden hesaplanmasını istedi.

Prim transferinin yeniden hesaplanmasını istedi.

2023 yılında EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişi 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle emekli olamayacağı bildirildi. 

Ancak kişi 2005’ten itibaren 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Vatandaş, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.

Emsal kararla emekli edildi, geriye dönük maaşlarını aldı.

Emsal kararla emekli edildi, geriye dönük maaşlarını aldı.

Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile temasa geçti. SGK ise bu temas sonrası vatandaşın emeklilik işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Emekli edilen kişi birikmiş tüm aylıklarının da aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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