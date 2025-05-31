EYT’den Emekli Olamadı Yeniden Hesaplama İstedi: Emsal Kararla Emekli Edildi

8 Eylül 1999 yılından itibaren emeklilikte kademeli yaş şartı getirilmişti. 11 milyonu aşkın vatadaş emeklilikte yaşa takılmıştı. 2023 yılında EYT yasası getirildi ve 7 milyon kişi yaşını bekleyerek, 4 milyon kişi ise yaş şartı olmadan emekli edildi.

EYT ile emeklilik hayali kuran pek çok kişi ise hayal kırıklığın uğradı. Kimi 1 günle kaçırdı kimi ise prim hesaplamaları nedeniyle emekli olamadı.

Prim transferi hesaplaması nedeniyle EYT kapsamında emekli olmayan bir kişi hakkını aramak için kollarını sıvadı. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran vatandaş, emsal kararla emekli oldu.