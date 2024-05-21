EXlerle Pişti Olan Serenay, Çakma Jason Serkan Keskin... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
EXlerle Pişti Olan Serenay, Çakma Jason Serkan Keskin... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Ünlüleri mizahımızın mezesi haline getirmekten bir an olsun vazgeçmiyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?
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Hepiniz bildiniz di mi o çocuğu...
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