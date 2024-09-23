Evlilik Kredisi İçin Özel İnternet Sitesi Kuruldu

“Bu proje ile evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150.000 TL kredi desteği sunulmaktadır. Ayrıca çiftlere evlilik öncesinde ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.”