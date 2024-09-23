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Evlilik Kredisi İçin Özel İnternet Sitesi Kuruldu

Evlilik Kredisi İçin Özel İnternet Sitesi Kuruldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 11:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı başvuruda bulunması için internet sitesi kurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında evlilik kredisi için yeni bir adım attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında evlilik kredisi için yeni bir adım attı.

Evlenecek kişilerin krediye hızlı başvurmaları için internet sitesi kuruldu.

Evlenecek kişilerin krediye hızlı başvurmaları için internet sitesi kuruldu.

"ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu ve krediye nasıl başvurulacağına dair bilgiler yer alıyor.

"ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu ve krediye nasıl başvurulacağına dair bilgiler yer alıyor.

Proje kapsamında başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi sunuluyor.

Proje kapsamında başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi sunuluyor.

Söz konusu sitede şu açıklama yer aldı:

Söz konusu sitede şu açıklama yer aldı:

“Bu proje ile evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150.000 TL kredi desteği sunulmaktadır. Ayrıca çiftlere evlilik öncesinde ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.”

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ömer

Ailesinden kalan bir evi olmayan sadece erkeğin çalıştığı(hoş kadın çalışsa bile 2 asgari ücret ucu ucuna yeter) bir evlilikte 150 bin lirayla nasıl düğün ya... Devamını Gör