Evlilik Kredisi İçin Özel İnternet Sitesi Kuruldu
Evlilik Kredisi İçin Özel İnternet Sitesi Kuruldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı başvuruda bulunması için internet sitesi kurdu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında evlilik kredisi için yeni bir adım attı.
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Evlenecek kişilerin krediye hızlı başvurmaları için internet sitesi kuruldu.
"ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu ve krediye nasıl başvurulacağına dair bilgiler yer alıyor.
Proje kapsamında başvurusu onaylanan kişilere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi sunuluyor.
Söz konusu sitede şu açıklama yer aldı:
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