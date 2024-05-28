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Evliliği Dünyanın Eğlenceli Şeyine Dönüştürmenizi Sağlayacak 10 Şey

etiket Evliliği Dünyanın Eğlenceli Şeyine Dönüştürmenizi Sağlayacak 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:01

Evlilik ile birlikte eğlence ve heyecanın uçup gideceğini düşünenler hemen buraya! Sevgi ve saygının yakalandığı evliliğe renk katmak sizin elinizde. Evlilik demek maceraya atılmak demektir. Sevimli duygular hissettiğin kişi ile bir sürü deneyimler edinmek ve birlikte büyümek demektir. Bu durumda evliliğin sıkıcı olması beklenemez, değil mi? Ömrünüzün sonuna kadar birlikte olmaya söz verdiğiniz kişi ile neler yapabilirsiniz gelin birlikte bakalım!

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1. Birlikte yapabileceğiniz hobiler edinin.

Bir araya gelen iki insanın ortak noktası da vardır. Bu ortak noktaların bulunup aynı hobilerin edinilmesi ile tatlı vakitler geçirilebilir. Hem iletişiminiz artar hem kendinizi geliştirirsiniz. En önemlisi de evliliğinize renk katarsınız. Beraber resim çizmek, kitap yorumlamak, film izlemek ya da delice dans etmek edinebileceğiniz hobilerden olabilir!

2. Karşılıklı sürprizler yapmaya çalışın.

Tatlı jestler her zaman beraberinde mutluluğu getirir. Karşınızdaki insana ne kadar değer verdiğinizi somut bir şekilde gösterebilirsiniz. Bu jest pırlanta olabileceği gibi pasta ya da arkadaşları bir araya getirmek de olabilir. Böylece evliliğinizde heyecan devam eder. Beklenmedik sürprizlerin tatlılığı diye bir şey var!

3. Randevulaşmayı bırakmayın.

Flört ya da sevgili aşamasında gerçekleştirdiğiniz randevulaşma olayının evlilikle birlikte yok olmasına izin vermeyin. Şık kıyafetler ile gidebileceğiniz mekanlardan tutun yemyeşil çimenlerde uzanabileceğiniz piknik alanlarına kadar her yer size ait! Evin içerisinde durup vakit geçirmek yerine dışarıda buluşmak için sözleşin ve güzel anılar biriktirin.

4. Birlikte spor yapmaya gidin.

İlişkinin en önemli özelliklerinden biri destekleyici bir yapıya sahip olmasıdır. Sağlığınızı korumak ve birlikte vakit geçirmek adına spor konusunda destekleyici olabilirsiniz. Birlikte hareket ettiğinizde zamanın nasıl geçtiğinizi anlamazsınız ve bolca eğlenirsiniz.

5. Gezebileceğiniz yerlere birlikte gidin.

Bir liste hazırlayın. Nereleri nasıl gezebileceğinizi planlayın ve harekete geçin! Uzun yolculukların keyfini bilirsiniz. Bir taraftan müzik diğer taraftan müziğe eşlik eden o garip sesler... Ayrıca arabada edilen sohbetlerin derinliğini de unutmayalım. Bunlar dışında birlikte yerleri keşfetmeniz, deneyimler elde etmeniz evliliği eğlenceli ve heyecanlı hale getirecektir.

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6. Eğlenceli oyunlar oynayarak arkadaşlarınızla vakit geçirin.

Arkadaşlarınızın da katılabileceği bir aktivite olan oyun günleri sayesinde evliliğiniz hareketlenir. Sosyalleşmenin getirdiği rahatlamanın yanı sıra oyunun verdiği o heyecanlı ortam hayatınıza neşe getirecektir. Masa başında oynayabileceğiniz kart, bulmaca gibi oyunları ya da voleybol gibi daha hareketli oyunları tercih edebilirsiniz.

7. Komedi şovlarına gidin.

Sizi bolca güldürecek şovlara gidin ve delice kahkahalar atın! Bunu eşinizle birlikte yaparsanız aylar sonra bile şovda yapılan şaka aklınıza gelir ve bunun üzerine yine gülersiniz... Birlikte vakit geçirmek ve bunları anıya çevirerek yad etmek evliliğinizi tatlı bir hale getirir.

8. Birlikte sorumluluk üstlenmek adına gönüllü çalışmalara başvurun.

Birlikte gönüllü çalışmalarda bulunarak iyilik yapabilirsiniz. Böylece sorumluluk bilinciniz her zaman dinç kalır ve birbirinize olan saygınız artar. Ayrıca yapacağınız çalışmalardan keyif alırsınız ve ruhsal olarak rahatlama yaşarsınız. Evliliğiniz bu durumdan olumlu etkilenecektir.

9. Özel günleri kutlamayı unutmayın.

Beklenmedik sürprizlerden bahsetmiştir. Bir de onların yanı sıra özel olan günlerde yapılan kutlamalar vardır. Yıl dönümleri gibi özel günlerde hediyeleşmeler, randevulaşmalar olabilir. İlişkinizin canlı olmasını sağlar ve eğlendiğiniz vakitleri çoğaltırsınız.

10. Öğrenmeye ve gelişmeye devam edin.

Hayatınızda belli bir düzen olunca rahat hissediyorsunuz. Bazen belli bir süre sonra bu sizi tembelliğe sürüklüyor. Yatan iki insanın evliliği sıradan ve eğlenceden uzak olur. Bunun olmamasına adına sizi geliştirecek aktivitelere yönelebilirsiniz. Bir kitap okuma kulübü de olabilir satranç kursu da olabilir. Hem sizi hem de eşinizi geliştirecek ve ilerletecek aktiviteler ile eğlenceli bir evliliğe sahip olursunuz!

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