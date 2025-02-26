Evlenmek İsteyen Muhafazakar İnsanları Birbiriyle Eşleştiren "Modern Aracı Teyze"
Evlilik insan hayatının en önemli eşiklerinden biri. Tabii hayatı uzun bir süre paylaşmayı planladığınız insanı da iyi seçmek, huyunu suyunu bilmek gerekiyor. Ancak son zamanlarda muhafazakar camiada işlerin 'bozulduğuna' dair bir kanı var. Muhafazakar gençler evlenmek istiyor ama münasip kişiyi bulamıyorlar düşüncesi de epey yaygın.
Tabii böyle belirsiz bir ortamda da eski yöntemlere yeni bir anlayış katılması birilerinin aklına gelmiş. Eskiden aracı da denen her mahallede belki sizin de çevrenizde bulunan aracılık müessesesi sosyal medyada danışmanlık olarak satılıyor. Formu dolduranların profilleri ücret karşılığı profilde paylaşılıyor. Buna da modern dönem aracı teyzeliği deniyor.
İletişim olanaklarının kısıtlı olduğu zamanlarda çöpçatan da denen insanlar vardı.
Günümüzde iletişim imkanları artık kamyonla önümüze dökülecek bolluktayken başka çekinceler ortaya çıktı.
Modern dönem aracı teyzesi olarak kendini tanıtan kişi de bu sebeple danışanlık verdiğini açıkladı.
Tabii bir ücret karşılığında ve bu ücret de çağımızın trendi üyelik üzerinden. Tabii üyeliğin de seviyeleri var.
Profiller de şu şekilde.
İşletme sahibi X hesabından bir başvuru formu paylaştı.
Tabii tepkiler de eksik olmadı.
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