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Evlenmek İsteyen Muhafazakar İnsanları Birbiriyle Eşleştiren "Modern Aracı Teyze"

Evlenmek İsteyen Muhafazakar İnsanları Birbiriyle Eşleştiren "Modern Aracı Teyze"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2025 - 11:41

Evlilik insan hayatının en önemli eşiklerinden biri. Tabii hayatı uzun bir süre paylaşmayı planladığınız insanı da iyi seçmek, huyunu suyunu bilmek gerekiyor. Ancak son zamanlarda muhafazakar camiada işlerin 'bozulduğuna' dair bir kanı var. Muhafazakar gençler evlenmek istiyor ama münasip kişiyi bulamıyorlar düşüncesi de epey yaygın.

Tabii böyle belirsiz bir ortamda da eski yöntemlere yeni bir anlayış katılması birilerinin aklına gelmiş. Eskiden aracı da denen her mahallede belki sizin de çevrenizde bulunan aracılık müessesesi sosyal medyada danışmanlık olarak satılıyor. Formu dolduranların profilleri ücret karşılığı profilde paylaşılıyor. Buna da modern dönem aracı teyzeliği deniyor.

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İletişim olanaklarının kısıtlı olduğu zamanlarda çöpçatan da denen insanlar vardı.

İletişim olanaklarının kısıtlı olduğu zamanlarda çöpçatan da denen insanlar vardı.

Bu kişiler mahallede evlenecek duruma gelmiş veya evlenmek isteyen kişilerin bilgilerini toplardı. Bu 'big data' öğelerini kullanarak bekarların evlenmesine, birbirleriyle taşınmasına vesile olurdu. Bunun o kişi için elbette manevi veya kendi olduğu toplulukta saygı olarak bir dönüşü vardı.

Günümüzde iletişim imkanları artık kamyonla önümüze dökülecek bolluktayken başka çekinceler ortaya çıktı.

Günümüzde iletişim imkanları artık kamyonla önümüze dökülecek bolluktayken başka çekinceler ortaya çıktı.

Benzer dünya görüşlerinden ve hayat tarzlarından insanlar birbirlerini kalabalıkların içinde bulmaya başladı. Bir işletme de bu boşluğu doldurmak için ortaya çıktı veya çıktığını iddia ediyor.

Modern dönem aracı teyzesi olarak kendini tanıtan kişi de bu sebeple danışanlık verdiğini açıkladı.

Modern dönem aracı teyzesi olarak kendini tanıtan kişi de bu sebeple danışanlık verdiğini açıkladı.

Tabii bir ücret karşılığında ve bu ücret de çağımızın trendi üyelik üzerinden. Tabii üyeliğin de seviyeleri var.

Tabii bir ücret karşılığında ve bu ücret de çağımızın trendi üyelik üzerinden. Tabii üyeliğin de seviyeleri var.

Paylaşılan paketlere göre ücret arttıkça nasip katsayınız artıyor. Çağımızın parasıyla özel hissettirme veya ücretle avantaj sağlama alışkanlıkları devam ettiriliyor.

Profiller de şu şekilde.

Profiller de şu şekilde.
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İşletme sahibi X hesabından bir başvuru formu paylaştı.

İşletme sahibi X hesabından bir başvuru formu paylaştı.

Tabii tepkiler de eksik olmadı.

Tabii tepkiler de eksik olmadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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