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Evinizin Güzelliğini Yeniden Keşfetmenizi Sağlayacak En Çok Tercih Edilen İndirimli Ayna Modelleri

etiket Evinizin Güzelliğini Yeniden Keşfetmenizi Sağlayacak En Çok Tercih Edilen İndirimli Ayna Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 12:01

Evinizin estetiğini yeniden canlandıracak, en çok rağbet gören indirimli ayna modelleri ile tanışın. Bu aynalar, evinizin her köşesine zarafet katacak ve mekanın enerjisini yükseltecek. Hem fonksiyonel hem de dekoratif bir unsur olan bu aynalar, evinize modern bir dokunuş yapmanın en kolay yolu. İster minimal ister gösterişli, her tarza uygun çeşitleriyle, bu indirimli ayna modelleri, evinizi yeniden keşfetmeniz için aşağıda sizleri bekliyor.

Bu içerik 16.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Masif Doğal Ahşap Ayaklı Boy Aynası

Masif Doğal Ahşap Ayaklı Boy Aynası

Bu ayna modeli, uygun ışık yansıtma özelliği sayesinde net ve berrak bir görüntü sunuyor. Ahşap tasarımı, evinizin her odasına uyum sağlama yeteneğine sahip ve mekanın genel estetiğini zenginleştirecek güzellikte. Doğal ve sıcak bir görünüm sağlayan bu aynanın sepette indirimli fiyatı 530,40 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün sapasağlam bir şekilde elime ulaştı. Çok beğenerek aldım çok beğenerek kullanıyorum. Ayrıca daha ince gösterdiği konusunda eminim🙂

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen indirimli diğer aynalara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası

Evinizin her köşesinde zarafeti ve şıklığı yansıtacak bu muhteşem ayaklı boy aynası, 180X70 cm boyutları ile mekanınıza genişlik katacak. Siyahın asaletini ve gizemini taşıyan metal çerçevesi, aynanın etrafını adeta bir tablo gibi sarıyor.  200 TL ve üzeri sepette %20 indirim fırsatıyla bu ürünü kaçırmamalısınız!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Salonuma dekorasyon olarak aldım.. Sorunsuz elime ulaştı ve salonuma hava kattı teşekkür ederim.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Yuvarlak Ayna

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Yuvarlak Ayna

Effe yuvarlak ayna, üç farklı boyut seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Yatak odanızdan banyonuza, kapı girişlerinize kadar her yerde mükemmel bir uyum sağlar. Estetik tasarımı ve fonksiyonelliği ile bu yuvarlak ayna, evinizin her köşesinde favori dekoratif parçanız olacak. 

İndirimli fiyatı 959,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün kusursuz elime ulaştı. Çok beğendim, kaliteli ve boyut oldukça iyi, çok teşekkürler.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

4 parça kare duvar ve boy aynası setiyle kendi tasarımınızı oluşturun!

4 parça kare duvar ve boy aynası setiyle kendi tasarımınızı oluşturun!

Bu ürün seti toplamda dört parçadan oluşuyor ve her bir kare parça 30x30 cm boyutlarında. Ürün, çift taraflı bant ile birlikte size ulaştırıldığı için parçaları istediğiniz şekilde birleştirerek, kendi özgün tasarımınızı oluşturma özgürlüğüne sahip olacaksınız.

İndirimli fiyatı 395,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen indirimli diğer aynalara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Eğer evinizin salonunda bir yıldız parıltısı arıyorsanız, Effe Yapı Dekor'un Gold Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası tam da sizin için!

Eğer evinizin salonunda bir yıldız parıltısı arıyorsanız, Effe Yapı Dekor'un Gold Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası tam da sizin için!

Effe Yapı Dekor'un bu muhteşem aynası, altın rengi metal çerçevesiyle dikkat çekiyor. 180x60 cm boyutlarındaki bu ayna, hem genişliği hem de yüksekliği ile salonunuzda adeta bir odak noktası olacak. Aynanın ayaklı oluşu ise kullanım kolaylığı sağlıyor. 

İndirimli fiyatı 1.599,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sağlam bir şekilde geldi. Zaten üründe kaliteli kolay kolay bir şey olacak gibi durmuyor. Çok beğendim bu ölçü bence tam ideal çok teşekkürler.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Cg Home Asimetrik Ayna

Cg Home Asimetrik Ayna

Balkonlarınıza büyülü bir dokunuş eklemeye hazır mısınız? Balkonlarınızın boyutları ne olursa olsun, bu ayna sayesinde daha geniş ve ferah bir hava katacak. Sıradan bir ayna olmaktan öte, bu asimetrik ayna, modern ve şık tasarımı ve 200 TL üzeri %20 indirimiyle sepetinize eklemeniz gereken ürünlerden biri!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Paketlenmesi ürünün kalitesi muazzam.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Yuvarlak Ayna

Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli Yuvarlak Ayna

Aynalar, herhangi bir mekanı geniş ve aydınlık gösterme özelliğine sahip. Özellikle küçük alanlarda, aynaların bu özelliği sayesinde mekan daha geniş ve ferah bir hava kazanır. Altın renkli çerçevesi ile bu ayna, banyonuza lüks bir dokunuş eklerken daha geniş görünmesini de sağlayacaktır.

İndirimli fiyatı 1.359,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok iyi paketlenmişti çok kaliteli evimize de çok yakıştı teşekkür ederiz.🧡

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Victor Vallery Metal Gold Çerçeveli Hollywood ve Ayaklı Boy Aynası

Victor Vallery Metal Gold Çerçeveli Hollywood ve Ayaklı Boy Aynası

Bu ürün, 180X70 cm boyutlarındaki geniş yüzeyi ile dikkat çekiyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, üzerinde bulunan 13 adet led ampül. Bu ampüller sayesinde aynaya baktığınızda kendinizi daha net ve canlı bir şekilde görebilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 3.112,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen indirimli diğer aynalara buradan ulaşabilirsiniz.

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Ayaklı Beyaz Ahşap Boy Aynası

Ayaklı Beyaz Ahşap Boy Aynası

145 x 44 cm boyutlarındaki ayaklı beyaz ahşap boy aynası, evinizin dekorasyonuna mükemmel bir uyum sağlayacak. Ahşap malzemesi sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü olup, beyaz rengiyle evinizin her köşesine aydınlık bir hava katar. Bu aynayı kullanarak, evinizin dekorasyonunu bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 715,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü indirimden aldım parasına değdi çok güzel ve özenli paketlenmişti teşekkürler.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Gold Metal Çerçeveli 180 x 100 cm Ayaklı Oval Boy Aynası

Gold Metal Çerçeveli 180 x 100 cm Ayaklı Oval Boy Aynası

Bu büyük ölçülerdeki ayna, yatak odanızdan salona, oturma odanızdan hollere ve giriş alanlarına kadar yaşam mekanlarınıza zarif ve çağdaş bir estetik katabilir. Kullanılan alanlara ekstra bir boyut ve genişlik hissi vererek, mekanları daha ferah ve geniş gösterme özelliğine sahiptir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sorunsuz teslim edildi. Evime tam hayal ettiğim gibi oldu. Çok memnun kaldım.😍Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Dekoratif Ayna

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Dekoratif Ayna

Siyah çerçevesi ile yatak odanızın atmosferine sofistike bir dokunuş katacaktır. Siyah tasarımı sayesinde, modern veya klasik her türlü yatak odası dekorasyonu ile kolaylıkla uyum sağlayacaktır.

İndirimli fiyatı 2.599,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Hediyeler Kapında Colorful Faces Dekoratif Boy Aynası

Hediyeler Kapında Colorful Faces Dekoratif Boy Aynası

Uygun ışık yansıtma özelliği sayesinde net ve berrak bir görüntü sunuyor. Renkli yüz tasarımı, odanıza farklı bir hava katacağı için favori dekorasyon parçalarınız arasına girecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen indirimli diğer aynalara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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