Marka Günleri'ne Özel İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak İndirimli English Home Ürünleri

Bu sezonun en çok tercih edilen rengi olan soft mavi, artık banyo dekorasyonunuzda da yerini alıyor. Göz alıcı soft mavisiyle banyonuzda taze bir rüzgar estirecek olan bu yüz havlusu, sadece rengiyle değil, aynı zamanda pamuklu dokusuyla da kalbinizi çalacak.

İndirimli fiyatı 94,49 TL.

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