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Marka Günleri'ne Özel İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak İndirimli English Home Ürünleri

etiket Marka Günleri'ne Özel İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak İndirimli English Home Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 14:11

English Home'da heyecan verici Marka Günleri başladı. Bu etkinlik, evinize zarafet ekleyecek çeşitli özel ürünlerde indirim fırsatı sunuyor. Çeyiz hazırlığındaki kişiler için bu ürünler, mutlaka favori listesine girecek. Gelin bu birbirinden güzel ürünlere birlikte bakalım.

Bu içerik 11.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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English Home Timeless Emboss Çift Kişilik Battaniye

English Home Timeless Emboss Çift Kişilik Battaniye

Bu zarif bej renkteki battaniye, sadece göz alıcı tasarımıyla değil, aynı zamanda ipeksi yumuşaklığındaki kumaşıyla da çeyizlerin yıldızı olmaya aday.  Ayrıca, yumuşacık kumaşı, sizi ve sevdiklerinizi sıcacık saracak ve konforunuzu ikiye katlayacak.

İndirimli fiyatı 674,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel rengi de kalitesi de iyi ki almışım indirimdeyken değerlendirmiş oldum çeyizime hayırlı olsun.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Moderna Stoneware 3'lü Banyo Seti Beyaz

Moderna Stoneware 3'lü Banyo Seti Beyaz

Moderna Stoneware'ın zarif ve işlevsel 3'lü Banyo Seti, banyonuzun atmosferini bir üst seviyeye taşıyacak bir ürün. Bu set, sabunluk ve diş fırçası kabı gibi temel banyo aksesuarlarını içeriyor. Ancak bu basitlik, Moderna Stoneware'ın özgün ve sofistike beyaz tasarımı sayesinde lüks bir hava kazanıyor.

İndirimli fiyatı 325,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

English Home Olivia 2'li Banyo Seti çeyizinize eklemek isteyeceğiniz ürünlerden biri!

English Home Olivia 2'li Banyo Seti çeyizinize eklemek isteyeceğiniz ürünlerden biri!

Olivia çöp kovası ve tuvalet fırçası seti, her banyoya uyum sağlayacak bir tasarıma sahip. Banyonuzun büyüklüğü veya tarzı ne olursa olsun, bu set banyonuza şık bir hava katacak.

İndirimli fiyatı 374,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok şık ebatları güzel paketleme özenli çok beğendim.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Avokado Yağı El Kremi

Avokado Yağı El Kremi

Avokado Yağı El Kremi, günlük kullanımınız için mükemmel bir tercih olacak. Bu ürün, cildinizi besleyen ve nemlendiren doğal avokado yağı ile zenginleştirilmiştir. Yumuşacık bir cilde kavuşmanızı sağlayacak olan el krem, aynı zamanda cildinizi dış etkenlere karşı koruyacaktır.

İndirimli fiyatı 44,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Elim çok kuruydu, başka ürünler bu kadar etkili olmamıştı.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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English Home Bovia Porselen 6 Kişilik 18 Parça Çay-Kahve Takımı

English Home Bovia Porselen 6 Kişilik 18 Parça Çay-Kahve Takımı

Çay ve kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu muhteşem takım, misafirlerinizi kendine hayran bırakacak. Çeyizinizi bir adım öteye taşıyacak olan bu takım, zarif ve şık tasarımıyla göz dolduruyor.

İndirimli fiyatı 1.049,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Elegant Crown Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı

Elegant Crown Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı

Elegant Crown'ın bu muhteşem nevresim takımı, pamuk saten malzemesi sayesinde yumuşacık bir dokuya sahip. Hem göz zevkinize hitap eden estetik tasarımı, hem de cildinize dokunduğunda hissettireceği ipeksi yumuşaklıkla, yatak odanızı sofistike bir hava katacaktır. İndirimdeyken çeyizinize eklemiz gereken ürünlerden biri olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

English Home Tuberose Çubuklu Oda Kokusu 150 ml Şeffaf

English Home Tuberose Çubuklu Oda Kokusu 150 ml Şeffaf

Evinizin atmosferini büyüleyici bir şekilde dönüştürmek için mükemmel bir seçenek olan bu oda kokusu, şeftali, çiçek suyu, gül, manolya, sümbülteber, beyaz misk, sandal ağacı ve vanilya notalarının büyüleyici birleşimini sunuyor. Bu özenle seçilmiş esansların eşsiz harmanı, evinize sadece hoş bir koku değil, aynı zamanda bir karakter ve ruh da kazandıracaktır.

İndirimli fiyatı 187,50 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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English Home Cmk 6010 Inox Çay Makinesi

English Home Cmk 6010 Inox Çay Makinesi

Göz alıcı tasarımı ve kaliteli malzemesi ile çeyizlerinize değer katacak bu çay makinesi, çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Çelik malzemenin sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü ile çay makineniz yıllar boyu ilk günkü gibi kalacaktır.

İndirimli fiyatı 2.011,76 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Soft Pamuklu Yüz Havlusu

Soft Pamuklu Yüz Havlusu

Bu sezonun en çok tercih edilen rengi olan soft mavi, artık banyo dekorasyonunuzda da yerini alıyor. Göz alıcı soft mavisiyle banyonuzda taze bir rüzgar estirecek olan bu yüz havlusu, sadece rengiyle değil, aynı zamanda pamuklu dokusuyla da kalbinizi çalacak.

İndirimli fiyatı 94,49 TL. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün yumuşacık ve rengi çok hoş ebat olarak çok iyi.,Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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English Home Valerie Kokulu Kese 19 gr Mürdüm

English Home Valerie Kokulu Kese 19 gr Mürdüm

Bu büyüleyici kokulu kese, çeyizlerinize adeta bir bahar havası katmak için ideal bir seçenektir. Çekmecelerinizi, banyolarınızı ve dolaplarınızı saran bu hoş koku, evinizin her köşesine nüfuz ederek, yaşam alanlarınızı daha canlı ve taze bir atmosfere kavuşturacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel kokuyor ve kargo 24 saat olmadan geldi çok beğendim❤️

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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English Home Danny Sıcak Su Torbası

English Home Danny Sıcak Su Torbası

Hem sıcak tutan hem de şıklığınızdan ödün vermeyen bu tasarım, kış aylarının vazgeçilmezi olacak.  Bu leopar desenli sıcak su torbasını gördüğünüzde, ona bayılacaksınız! 

İndirimli fiyatı 315,00 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mükemmel ötesi güzel yavru kedi için aldım.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Düz Pamuklu Tek Kişilik Plus Lastikli Çarşaf

Düz Pamuklu Tek Kişilik Plus Lastikli Çarşaf

Pamuklu kumaşı sayesinde, cildi tahriş etmeyen ve nefes alabilen bir yapıya sahip olan bu çarşaflar, mevsim ne olursa olsun rahat bir uyku vadediyor. Üstelik plus lastikli oluşu sayesinde yatağınıza tam oturuyor ve çarşafınızın yerinden oynamasını engelliyor. Yatak odanızın atmosferini değiştirmek ve indirimli fiyatını kaçırmak istemiyorsanız bu çarşaf tam size göre!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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