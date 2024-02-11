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Evin Eksiklerini Tamamlamanın Tam Zamanı! Küçük Ev Aletleri İndiriminden İhtiyacınız Olan Ürünler

etiket Evin Eksiklerini Tamamlamanın Tam Zamanı! Küçük Ev Aletleri İndiriminden İhtiyacınız Olan Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 10:01

Evdeki eksikliklerinizi tamamlama vakti geldi. Küçük ev aletleri indiriminden ihtiyaç duyduğunuz ürünleri sizin için bir araya getirdik. En çok tercih edilen kahve makinelerinden, tost makinelerine ve hayatınızı kolaylaştıracak hamur yoğurma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Sepetinizde kullanabileceğiniz Mutfak10 kodu ile %10 net indirim fırsatını kaçırmayın!

Bu içerik 10.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Arzum OKKA Minio, Türk kahvesinin eşsiz lezzetini en doğru şekilde sunar. Bu cihaz, köpüğünü tam kıvamında tutarak, kahvenizi en ideal şekilde pişirir. Dahası, tek bir seferde dört fincan kahve yapabilme kapasitesine sahiptir. Ancak cihazın en önemli özelliği sesli ve ışıklı uyarı sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesini MUTFAK10 kodu ile Sepette %10 net indirimli alabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Arzum bu işi yapmış, teşekkürler Arzum. Tek içimlik kahve 1.35 dk'da hazır. 3+1 garantisi de yapıldı. Artık afiyetle kahvenizi içebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan diğer küçük ev aletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Grundig BL 4781 Rendeli 700 Watt El Blender Seti

Grundig BL 4781 Rendeli 700 Watt El Blender Seti

Grundig blender seti, 700 Watt'lık motor gücü ile yüksek performans sunmaktadır. Parçalama, öğütme ve karıştırma yeteneklerine sahip olan bu ürün, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak bir yardımcı olacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Malzemelerinin kalınlığı harika çok kullanışlı güzel paketlenmiş kutu içinde kutu vardı hediye çaylar içinde teşekkür ederim almak istiyorsanız alın aklınızda şüphe kalmasın ben bayıldım.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Grundig CG 4006 S 2000 Watt Tost Makinesi

Grundig CG 4006 S 2000 Watt Tost Makinesi

2000 watt gücündeki Grundig  tost makinesi ısı ayar sistemiyle birlikte size istediğiniz kıvamda tost yapma olanağı sunuyor. Tostlarınızı artık tam da istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, bu tost makinesinin 180 derece açılabilen plakaları sayesinde, ızgara seçeneği de sunuyor. 

Bu tost makinesini MUTFAK10 kodu ile sepette %10 net indirimle  alabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün gerçekten güzel. Tasarımı için tercih etmiştim pişman etmedi. Çabuk ısınıyor geç soğuyor. Memnun kaldık tavsiye ederim.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Yasomi Sm 1504BML Kırmızı LED Ekranlı Kıyma Çekme Aparatlı Blender Hamur Yoğurma Makinesi

Yasomi Sm 1504BML Kırmızı LED Ekranlı Kıyma Çekme Aparatlı Blender Hamur Yoğurma Makinesi

Yasomi'nin büyüleyici mutfak yardımcısı, 5.5 litrelik devasa bir paslanmaz çelik karıştırma kabına sahip. Bu geniş kapasite, bir seferde büyük miktarda yiyecek veya içecek hazırlamanızı sağlar. Ayrıca, karıştırma kabının üzerinde sıçrama önleyici bir kapak bulunuyor. Böylece, lezzetli yemeklerinizi hazırlarken, sonrasında temizlikle uğraşma derdinden kurtulursunuz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim elim ayağım oldu diyebilirim. Birçok şey denedim epey başarılı.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan diğer küçük ev aletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Sinbo STM-5827 Çay Seti

Sinbo STM-5827 Çay Seti

Sinbo çay seti, çift ısıtma sistemi ile donatılmış olup %90'a kadar enerji tasarrufu sağlar. Bu, kullanıcılarına hem ekonomik hem de verimli bir kullanım deneyimi sunuyor. Ürünün setinde yer alan aşırı ısınma ve susuz çalışmayı engelleyen güvenlik sistemi sayesinde güvenli bir şekilde misafirlerinize çay demleyebilirsiniz. Üstelik MUTFAK10 Kodu ile sepette %10 net indirimli alabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli çalışır durumda ve sağlam Simbo kalitesi tartışılmaz uzun yıllar kullanılır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips HR2041/00 Sürahi Blender

Philips HR2041/00 Sürahi Blender

Problend teknolojisi ile üretilen paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan sürahi blender, size kullanım kolaylığı sunacak. Hızını ayarlamak için döner düğmesi de bulunmakta. Bu özellik, kullanıcıya istediği hızda karıştırma imkanı sağlıyor. Üstelik sürahi blender, motor termal koruma sensörü ile donatılmıştır. Yani cihazın aşırı ısınmasını önler ve böylece daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün orta ebatlı, tezgah üstünde çok yer kaplamayan, kablosunu içerisinde toplayabileceğiniz hoş bir tasarıma sahip. Hız derecesi iki ibre arasında ayarlanıyor. Birisi buz kırma gibi daha sert nesneler için. Çok hızlı bir şekilde püre, ezme, smoothie hazırlayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan diğer küçük ev aletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Sinbo SCM-2957 Elektrikli Cezve Kahve Makinesi

Sinbo SCM-2957 Elektrikli Cezve Kahve Makinesi

Sinbo cezve makinesi, yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Çift güvenlik sistemi ile aşırı ısınmaya karşı koruma sağlıyor. 5 fincana kadar Türk kahvesi yapabilme kapasitesiyle, bu makine kahve severler için ideal bir seçim olacak. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

etrafımda bu makineyi kullanan pek çok kişi var ve hepsi çok memnun olduğu için bende tercihimi bu yönde kullandım, ilk denememde hiç akıtma yapmadı, köpüğü gayet güzel oldu ve en önemlisi sıcaklığı çok iyi oldu.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Soft Cream

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Soft Cream

Karaca'nın Mastermaid Chef Stand Mikser Soft Cream modeli, 1500W motor gücü sayesinde çırpma, karıştırma ve yoğurma işlemlerini mükemmel bir şekilde gerçekleştirir. Tek bir hareketle açılabilen hareketli başlıklı üst gövdesi ve sağlam tutucu ayakları, hamurun en yoğun karıştırma esnasında bile cihazın dengesini korumasını sağlıyor. Dolayısıyla, hamur yoğururken yaşadığınız yorgunluk artık tarihe karışacak!

Mikser Soft Cream modelini MUTFAK10 Kodu ile Sepette %10 Net İndirimli alabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Herkese tavsiye ediyorum ürün güzel kaliteli mutfak dostu hızlı kargo teşekkürler.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Grundig TM 4961 Cam Demlikli Çay Makinesi

Grundig TM 4961 Cam Demlikli Çay Makinesi

Grundig çay makinesi, kırılmaya karşı son derece dayanıklı cam demliği sayesinde, çayınızın rengini kolaylıkla görebilmenizi sağlar. Bu sayede, çayınızın ne kadar demlendiğini rahatlıkla kontrol edebilir ve damak zevkinize en uygun lezzeti elde edebilirsiniz. Ayrıca, bu çay makinesi, çayınızı demledikten sonra sıcak tutma özelliği ile içime hazır hale getirir ve sıcaklığını koruyarak keyifle çay içmenizi sağlayacak.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sade ve şık çok beğendim Arçelik Kalitesini anlatmaya gerek yok zaten ürün gayet sağlam ve kaliteli çok beğendim.Ürüne buradan ulaşın.

İndirimde yer alan diğer küçük ev aletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender Kırmızı

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender Kırmızı

Arzum tek kişilik blender, 570 ml ve 400 ml olmak üzere iki farklı boyut seçeneği sunar.  Blender'ın özel paslanmaz çelik bıçakları, buz kırma işlemini de bir çocuk oyuncağına dönüştürüyor. Tek tuşla çalıştırma özelliği, kullanım kolaylığı sağlar ve bu blender'ı favori mutfak eşyalarınız arasına hızla sokacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün elime sorunsuz geçti pazartesi sipariş verdim salı günü elimdeydi çok teşekkürler eksiksiz aldım hemen denedim tabi ki içine attığım her şeyi çok güzel parçaladı plastik kokusu falan da yoktu.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi

Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi

Dökümix tost makinesi, otomatik sıcaklık ayarı özelliği ile mutfakta hayatınızı kolaylaştırıyor. Krom rezistans teknolojisi sayesinde, tostlarınızı eşit ve hızlı bir şekilde pişirirken, mükemmel bir lezzet deneyimi sunuyor. Üstelik Dökümix tost makinesinin yüzeyi herhangi bir kaplama içermez, dolayısıyla temizliğini kolaylaştıracaktı. İndirim koduyla birlikte bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu harika ürünü bi arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım ve iyi ki almışım. Isınması döküm olmasına rağmen çok hızlı ve bir o kadar da geç soğuyor. Tostların lezzetine gelecek olursak bugüne kadar kullandığımız makineler tost yapmıyormuş.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Karaca Multichef Stand Mikser Antrasit Mutfak Şefi

Karaca Multichef Stand Mikser Antrasit Mutfak Şefi

Karaca'nın Multichef Stand Mikser Antrasit modeli, mutfakta sizi en çok rahatlatacak yardımcınız olacak. Bu mutfak şefi, kıyma çekme, sucuk, sosis ve içli köfte yapma gibi özellikleriyle size büyük kolaylık sağlayacak. Kendine has antrasit rengi ve şık tasarımıyla mutfakta estetik bir görünüm sunacaktır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü hepsiburada satıcısından aldık gayet güzel ve kullanışlı. Kaliteli fiyat ve fayda konusunda düşünülmeden alınacak ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi Bej

Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi Bej

Hatır Hüps kahvenizi en lezzetli şekilde hazırlamanıza olanak sağlar ve misafirlerinizi etkileyici bir biçimde ağırlamanıza yardımcı olur. Közde yavaşça pişirilen Türk kahvesinin benzersiz tadını ve kişiselleştirilebilen sütlü içecek seçeneklerini sunan Hatır Hüps, evinizin en değerli parçası haline gelecek!

Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesini MUTFAK10 Kodu ile Sepette %10 Net İndirimli alabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan diğer küçük ev aletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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