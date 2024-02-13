Sevgililer Günü’nde Kendinize Zaman Ayırmak İstiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!
Sevgililer Günü’nde Kendinize Zaman Ayırmak İstiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!
Sevgililer Günü'nü kendinize ayırma düşüncesiyle dolup taşıyorsanız, bu 15 ürünü keşfetmeniz gerekiyor. Fondü makinesinden yüz maskelerine kadar, bu öneri listesi, kendinize özel bir gün planlamanız için birçok seçenek sunuyor. Kendinizi şımartmak ve bu özel günü tamamen size adanmış bir hale getirmek için ideal olan bu ürünler, Sevgililer Günü'nüzü unutulmaz kılacak.
Bu içerik 13.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Sevgililer Günü'nde evde kendinize biraz zaman ayırmak mı istiyorsunuz?
2. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi
3. Eragon Boyun Bel Sırt Ayak Omuz Karın Bacak Masaj Aleti
4. 6'lı Banyo Topu Nem Banyo Bombası
5. Evde geçirdiğiniz keyifli zamanı daha da tatlandırmak için, kendinize çikolatalı bir waffle yapabilirsiniz.
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6. Favora Biocotton Triko Ponponlu Örgü Tv Battaniyesi - Kırmızı
7. Sıcak bir fincan kahve ve seçtiğiniz şurup ile gününüzü tatlandırabilir, keyifli bir mola verebilirsiniz.
8. Madame Coco Volante 4'lü Kadehi Seti
9. Mixup Sulphur Tırnak Bakım Yağı 56 gr 2'li Set
10. Kendine zaman ayırmanın en büyük faydası, kişisel gelişimine katkı sağlamaktır.
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11. Aura 60 Adet Tütsü Çubukları (Amber, Sandal Ağacı, Rain Forest )
12. Emsan Windy Kek Kalıbı Gri
13. Kendinize vakit ayırmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.
14. Pantene Pro-V Onarım ve Koruma Keratin Saç Maskesi
15. Cookplus Mutfaksever Fondü Makinesi ve Çikolata Şelalesi
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