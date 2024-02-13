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Sevgililer Günü’nde Kendinize Zaman Ayırmak İstiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!

etiket Sevgililer Günü’nde Kendinize Zaman Ayırmak İstiyorsanız Bu 15 Ürün Tam Size Göre!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 20:39

Sevgililer Günü'nü kendinize ayırma düşüncesiyle dolup taşıyorsanız, bu 15 ürünü keşfetmeniz gerekiyor. Fondü makinesinden yüz maskelerine kadar, bu öneri listesi, kendinize özel bir gün planlamanız için birçok seçenek sunuyor. Kendinizi şımartmak ve bu özel günü tamamen size adanmış bir hale getirmek için ideal olan bu ürünler, Sevgililer Günü'nüzü unutulmaz kılacak. 

Bu içerik 13.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sevgililer Günü'nde evde kendinize biraz zaman ayırmak mı istiyorsunuz?

1. Sevgililer Günü'nde evde kendinize biraz zaman ayırmak mı istiyorsunuz?

O zaman sizin için harika bir önerimiz var! Karaca'nın Retro Popcorn Makinesi ile evinizde sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Bu şık ve kullanışlı makinenin büyük özelliklerinden biri de hızı. Kutusunun içerisinde bulunan ölçü kabı ile birlikte gelen bu makine, sadece 5 dakika içerisinde bir ölçek mısırı patlatıp, size keyifli bir atıştırmalık hazırlıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

2. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

2. Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

Günün stresinden arınmak, cildinizi canlandırmak ve biraz da olsa şımartmak için yüz maskeleri en ideal seçeneklerden biri. Sadece cildinizi tazelemekle kalmaz, aynı zamanda ruhunuzu da yenileyecektir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu marka zaten çok iyi ve başarılı özellikle Collagen maskesine bayıldım.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Eragon Boyun Bel Sırt Ayak Omuz Karın Bacak Masaj Aleti

3. Eragon Boyun Bel Sırt Ayak Omuz Karın Bacak Masaj Aleti

Eğer evde rahat bir şekilde vakit geçirip dinlenmeyi planlıyorsanız, Eragon Boyun Bel Sırt Ayak Omuz Karın Bacak Masaj Aleti tam size göre. Bu masaj aleti, kan dolaşımınızı hızlandırarak yorgun kaslarınızı ısıtır ve rahatlatır. Aynı zamanda gevşemiş olan kaslarınızı toparlar. Sırt ve boyun bölgenizdeki ağrılara karşı oldukça etkilidir. Ayrıca bacak ve ayaklarınıza da masaj yapabilir. Bu ürün, evde geçirdiğiniz vakitlerde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

4. 6'lı Banyo Topu Nem Banyo Bombası

4. 6'lı Banyo Topu Nem Banyo Bombası

Banyo ritüelinize biraz lüks ve keyif katmak için hazırlanmış olan 6'lı Banyo Topu, cildinizi adeta bir spa deneyimine davet ediyor. Birbirinden hoş kokularıyla duyularınızı harekete geçirecek olan bu banyo bombaları, fresh, okyanus, limon, portakal, lavanta, gül ve vanilya gibi birçok aroma seçeneği sunuyor. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Paketleme sahaneeee… kokular çok güzel kesinlikle çok iyi teşekkür ederim satıcıya. Güzel notunuz içinde minik hediyeniz içinde teşekkürler 🙏🏻

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

5. Evde geçirdiğiniz keyifli zamanı daha da tatlandırmak için, kendinize çikolatalı bir waffle yapabilirsiniz.

5. Evde geçirdiğiniz keyifli zamanı daha da tatlandırmak için, kendinize çikolatalı bir waffle yapabilirsiniz.

Korkmaz Mia Rosagold Waffle Makinesi, eşit ısı dağılımı sayesinde her seferinde mükemmel kıvamda waffle'lar hazırlamanızı sağlar. Ayrıca, yapışmayı önleyen ve kolay temizlenebilen granit iç yüzeyi sayesinde, waffle yapma deneyiminiz daha da keyifli hale gelir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Favora Biocotton Triko Ponponlu Örgü Tv Battaniyesi - Kırmızı

6. Favora Biocotton Triko Ponponlu Örgü Tv Battaniyesi - Kırmızı

Sezonun en trend renklerine ve desenlerine sahip olan bu battaniye, ev dekorasyonunuza da mükemmel bir tamamlayıcı olacaktır. Kendinizi bu lüks ve konforlu battaniyeye sarın, bu soğuk günlerde evinizde sıcak ve rahat hissedin!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yumuş yumuş çok güzel rengi görselle aynı umarım uzun vadeli kullanımda da ayni güzellikte kalır çok beğendim🙏🏻Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

7. Sıcak bir fincan kahve ve seçtiğiniz şurup ile gününüzü tatlandırabilir, keyifli bir mola verebilirsiniz.

7. Sıcak bir fincan kahve ve seçtiğiniz şurup ile gününüzü tatlandırabilir, keyifli bir mola verebilirsiniz.

Esperado'nun sunduğu Kahve Şurup Seti, Vanilya, Fındık, Karamel ve Çikolata olmak üzere dört farklı tat seçeneği sunuyor. Bu şuruplar, şekersiz formülasyonları ile sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kendinize özel bir kahve deneyimi yaratmak için bu şuruplardan birini seçebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

8. Madame Coco Volante 4'lü Kadehi Seti

8. Madame Coco Volante 4'lü Kadehi Seti

'Sevgililer Günü'nü evde geçirecek olanlar için romantik bir önerimiz var. Mum ışığının huzur verici atmosferinde, kaliteli bir içecek eşliğinde keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Bu özel gün için tercih edeceğiniz kadehleriniz, geniş hacimleri ve zarif tasarımlarıyla sunumlarınıza ayrı bir hava katacak. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Arkadaşıma hediye olarak aldım çok şık gerçekten. Hızlı da geldi. Paketleme de özenliydi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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9. Mixup Sulphur Tırnak Bakım Yağı 56 gr 2'li Set

9. Mixup Sulphur Tırnak Bakım Yağı 56 gr 2'li Set

Kendinize ayırdığınız gün içerisinde tırnak bakımını da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bu bakım yağı, vitamin takviyesi ile birlikte kütikülleri giderme özelliğine sahip. Aynı zamanda cildi yumuşatır ve nem dengesini sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

10. Kendine zaman ayırmanın en büyük faydası, kişisel gelişimine katkı sağlamaktır.

10. Kendine zaman ayırmanın en büyük faydası, kişisel gelişimine katkı sağlamaktır.

Evinizde geçirdiğiniz vakitte size eşlik edecek olan 'Var Mısın?' kitabı, size yeni ufuklar açacak ve belki de hayata dair bakış açınızı değiştirecek. Kendinize bir iyilik yapın ve bu kitabı okuma listesine ekleyin. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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11. Aura 60 Adet Tütsü Çubukları (Amber, Sandal Ağacı, Rain Forest )

11. Aura 60 Adet Tütsü Çubukları (Amber, Sandal Ağacı, Rain Forest )

Evde geçirdiğiniz keyifli vakitlerinize bir yenisini daha eklemeye ne dersiniz? Eğer evinizde huzurlu bir atmosfer yaratmak ve stresinizi azaltmak istiyorsanız, size harika bir önerimiz var: Tütsüler! Evet, doğru duydunuz. Bu küçük ama etkili araçlar, evinizde sakinleştirici ve rahatlatıcı bir hava yaratmanın en kolay yollarından biri.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mis gibiler, sakinlik ve huzur veriyorlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Emsan Windy Kek Kalıbı Gri

12. Emsan Windy Kek Kalıbı Gri

Bu granit kaplamalı kek kalıbı ile mutfakta harikalar yaratın ve keyifli zaman geçirin. Kek yapımının keyfini çıkarırken, kalıptan kolayca çıkan keklerinizle hem zamandan kazanacak hem de mükemmel sonuçlar alacaksınız.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel hiç yapışmıyor çok memnun kaldım kargomda hızlı ve özenli geldi teşekkürler.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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13. Kendinize vakit ayırmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

13. Kendinize vakit ayırmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

Tosima'nın sunduğu özel Pilates ve Yoga minderi seti, hem vücudunuzu hem de zihninizi rahatlatmak için ideal bir seçimdir. Bu üç parçalı set, Pilates ve Yoga pratiğinizi daha konforlu ve etkili hale getirmek için tasarlanmıştır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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14. Pantene Pro-V Onarım ve Koruma Keratin Saç Maskesi

14. Pantene Pro-V Onarım ve Koruma Keratin Saç Maskesi

Saçlarınızın sağlığı ve güzelliği, genel görünümünüz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, kendinize ayırdığınız bu özel günde, saç bakımınıza da öncelik vermeniz önemlidir. Özellikle zayıf ve yıpranmış saçlarınız varsa, bir saç maskesi uygulamak, saçlarınızın ihtiyaç duyduğu bakımı ve beslenmeyi sağlayabilir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Başarılı bir ürün saçlarımı yumuşacık yaptı.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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15. Cookplus Mutfaksever Fondü Makinesi ve Çikolata Şelalesi

15. Cookplus Mutfaksever Fondü Makinesi ve Çikolata Şelalesi

Çikolata, birçok kişi için vazgeçilmez bir lezzettir. Onu meyve, marshmallow, kraker, kurabiye ve dondurma gibi birçok farklı yiyecekle birleştirebilirsiniz. Ancak, bu lezzetli birleşimleri evde hazırlamak bazen zor olabilir. İşte burada devamlı çikolata akışı sağlayan fondü makinesi devreye girer. Bu alet sayesinde, yiyeceklerinizi anında çikolata ile kaplayabilir ve evde kolayca fondü hazırlayabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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