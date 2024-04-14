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Evinizi En Hızlı Şekilde Temizlemenizi Sağlayacak 10 Pratik Tüyo

etiket Evinizi En Hızlı Şekilde Temizlemenizi Sağlayacak 10 Pratik Tüyo

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 14:02

Temizlik zahmetli ve zaman alıcı olabilir, ancak sonuç - temiz bir evse - kesinlikle buna değer! 

Peki evinizi en hızlı şekilde temizlemenizi sağlayacak tüyolar neler, gelin birlikte inceleyelim! 👇😊

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1. Öncelikle bir ev temizliği planı oluşturun.

Temizlemek için gereken süreyi kısaltmak için, evi her fırçaladığınızda kullanabileceğiniz bir planla başlayın. Her seferinde bir odada çalışın, her oda için aynı noktada başlayın ve bitirin. Her temizlik yaptığınızda aynı şeyi yaptığınızda bu bir rutin haline gelir ve harcadığınız süre azalır.

2. Tüm temizlik malzemelerinizi toplayın.

İster taşıma çantası, ister kova ya da taşıma çantası olsun, ihtiyacınız olan tüm temizlik ürünlerinin taşınabilir tek bir yerde olması işin yapılmasını çok daha kolaylaştırır. Temizlik yaparken malzeme aramakla zaman kaybetmeyeceksiniz ve bir sonraki temizlikten önce malzemeleri toplama konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

3. Dağınıklığı giderin ve organize edin.

Temizliğe başlamadan önce, odadan odaya gidip dağınıklığı toplamak için kendinize 10 dakika verin. Her bir eşyayı alırken, onu kaldırmanız mı, atmanız mı yoksa bağışlamanız mı gerektiğini düşünün. Ortalıkta kıyafetleriniz varsa, onları dolabınızda mı saklayacağınıza, çamaşır sepetine mi atacağınıza veya evin geri kalanını temizlerken çamaşır makinesini mi çalıştıracağınıza karar verin. Her şey için bir yerin olması sürecin daha hızlı olmasına yardımcı olur.

4. Temizlemeye üstten başlayın.

Bir odayı yukarıdan aşağıya doğru temizlemeye başladığınızda, toz yüksek nesnelerin üzerinden alt yüzeylere düştüğü için gereksiz iş riskini ortadan kaldırırsınız. Soldan sağa temizlik aynı zamanda bir yerden bir yere noktasal temizlik yapmak yerine odanın tamamını temizlemenizi sağlar. Toz almaya başlamadan önce tavan vantilatörlerinin kapalı olduğundan emin olun.

5. Evcil hayvan tüylerini temizleyin.

Başıboş evcil hayvan tüylerinden kurtulmak için yumuşak alanlarda ve abajurlarda tüy bırakmayan bir rulo kullanın. Halıları süpürmeden önce nemli bir lastik çekçekle silin. Ayrıca lastik eldiven giyebilir ve başıboş evcil hayvan tüylerini yakalamak için bunları mobilyalarınızın yüzeylerinde gezdirebilirsiniz.

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6. Elektrikli süpürgeyi tam potansiyeliyle kullanın.

Halı kaplı zeminleri temizlemek için elektrikli süpürge kullanmanın yanı sıra, elektrikli süpürge aynı zamanda mutfak dolapları gibi ulaşılması zor yerlerin temizlenmesine de yardımcı olabilir. Zeminleri süpürme zamanı geldiğinde, daha etkili bir temizlik sağlamak için bunu uzun sıralar halinde yapın.

7. Aynaları ve camı silin.

Tüm aynaları ve cam yüzeyleri silmek için bir nemli mikrofiber bez ve ardından bir kuru bez kullanın.

8. Tezgahları ve yüzey alanlarını dezenfekte edin.

Dezenfektan ürünleri kullanarak sert yüzeyleri, özellikle de insanların parmaklarına ve yüzlerine mikrop bulaştırabilecek yüzeyleri silin. Dezenfektan spreyleriniz ve mendilleriniz bitti mi? Hızlı, kolay ve ucuz bir Kendin Yap çözümüyle kendinizi süpermarkete gitmekten kurtarın. 1/4 ila 1/2 bardak beyaz veya elma sirkesini 1 bardak suyla karıştırarak bir dezenfektan solüsyonu hazırlayın.

9. Yiyecek ve içecek lekelerini bu temizlik tüyolarıyla çıkarın.

Zorlu lekelerden veya birikintilerden kurtulmak için karbonatı suyla karıştırın ve bu solüsyonla fırçalayın. Mikrodalgadaki inatçı kirlerden kurtulmak için, mikrodalgaya bir kahve fincanı su koyun ve ısıtın. Kaynadıktan sonra mikrodalganın içini silerek temizleyin.  Kanepedeki dökülenleri bebek mendilleriyle nazikçe temizleyin.

10. Son olarak; pencere camınızı ve pencere kaplamalarınızı temizleyin.

Camları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek için cam sileceği kullanın. Önce suya ve bulaşık sabununa batırılmış bir bezle camları silin, ardından silerek kurutun. Bu, izleri önler ve kağıt havluyla silmekten daha hızlıdır.

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