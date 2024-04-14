Evinizi En Hızlı Şekilde Temizlemenizi Sağlayacak 10 Pratik Tüyo

Temizliğe başlamadan önce, odadan odaya gidip dağınıklığı toplamak için kendinize 10 dakika verin. Her bir eşyayı alırken, onu kaldırmanız mı, atmanız mı yoksa bağışlamanız mı gerektiğini düşünün. Ortalıkta kıyafetleriniz varsa, onları dolabınızda mı saklayacağınıza, çamaşır sepetine mi atacağınıza veya evin geri kalanını temizlerken çamaşır makinesini mi çalıştıracağınıza karar verin. Her şey için bir yerin olması sürecin daha hızlı olmasına yardımcı olur.