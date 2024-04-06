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Evinizi Daha Büyük ve Geniş Gösterecek 10 Ev Düzeni Tüyosu

etiket Evinizi Daha Büyük ve Geniş Gösterecek 10 Ev Düzeni Tüyosu

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 15:16

Geniş ve ferah bir ev herkesin hayali! Evinizi olduğundan daha büyük ve geniş gösterecek temizlik tüyolarıyla geldik...

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1. Aynaları stratejik olarak yerleştirin.

1. Aynaları stratejik olarak yerleştirin.

Odalarınızın duvarlarına büyük aynalar yerleştirerek, evinizin daha geniş görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayna, ışığı yansıtarak ve perspektifi artırarak alanı daha büyük gösterir.

2. Zemin ve duvarlarınızda açık renk kullanmaya özen gösterin.

2. Zemin ve duvarlarınızda açık renk kullanmaya özen gösterin.

Açık renk boyalar (özellikle açık mavi ve krem rengi)  ışığı yansıtacağı için ferah bir görünüm oluşacak böylece odalarınız daha büyük görünecektir.

3. Büyük ve hantal mobilyalar yerine daha az ve portatif ürünler kullanın.

Odanızı çok fazla mobilya ile doldurmak yerine, daha az ve daha işlevsel mobilyalar seçin. Daha az mobilya odanın nefes almasını sağlar ve daha geniş görünmesine olanak tanır. Ayrıca seçimlerinizde transparan unsurları daha fazla kullanmanız da ferah bir görünüm için imkan sağlar.

4. Koltuk ve sandalyelerinizin altı mümkün olduğu kadar yüksek olsun.

4. Koltuk ve sandalyelerinizin altı mümkün olduğu kadar yüksek olsun.

Camlı eşyalar gibi bacakları yüksek olan eşyalar da odanızda daha fazla yer olduğu izlenimi verecektir.

5. Düzenli ve minimalist dekorasyon tercih edebilirsiniz.

Odanızı düzenli tutun ve gereksiz dekorasyon öğelerinden kaçının. Minimalist bir dekorasyon tarzı, alanı daha geniş ve ferah gösterir. Ne kadar çok eşya olursa eviniz de bir o kadar kalabalık görünür.

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6. Fonksiyonel depolama alternatifleri oluşturun.

6. Fonksiyonel depolama alternatifleri oluşturun.

Görünürdeki dağınıklığı azaltmak için fonksiyonel depolama alternatiflerini mutlaka kullanın. Duvar rafları, depolama koltukları veya lavabo içi düzenleyicileri gibi çok işlevli eşyalar, alanı daha iyi değerlendirmenize yardımcı olur.

7. Açık metal dolap gibi ürünler tercih edebilirsiniz.

7. Açık metal dolap gibi ürünler tercih edebilirsiniz.

Ahşap ve yüksek ayaklı açık dolapların yanı sıra, metal detaylı ve zarif tasarıma sahip açık dolaplar da tercih edebilirsiniz. Bu siyah renkteki metal açık gardrop, hem hoş bir görüntü yakalamanızı hem de kıyafetlerinizi düzenlemenizi sağlar.

8. Zikzak ve geometrik desenli halılar serin.

8. Zikzak ve geometrik desenli halılar serin.

Zikzak desenli halılar veya duvarlarda çizgiler kullanarak optik illüzyonlar yaratın. Zikzak ve geometrik detaylar odanın daha geniş gösterecektir. Bu tarz minimal tarzda geometrik desenli ve gri detaylı peluş bir halı da kullanabilirsiniz.

9. Sürekli halde temizlik yapan robot süpürgelerden edinebilirsiniz.

9. Sürekli halde temizlik yapan robot süpürgelerden edinebilirsiniz.

Düzeni size hatırlatacak, evinizi kolayca toplamanızı sağlayacak aletlerden mutlaka edinmelisiniz.

10. Perspektiften yararlanın.

10. Perspektiften yararlanın.

Odanın köşelerine büyük bitki saksıları veya dekoratif objeler yerleştirerek perspektifi artırın. Bu, odanın daha derin ve geniş görünmesini sağlar.

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