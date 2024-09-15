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Evinin İlk Alışverişi İçin 17 Bin TL Harcayan Çift Sosyal Medyada Gündem Oldu

Evinin İlk Alışverişi İçin 17 Bin TL Harcayan Çift Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 11:08

Son yıllarda market alışverişlerinin fiyatları hızla artarken, ev alışverişleri de birçok kişinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, evlendikten sonra yaptığı ilk alışverişin fişini paylaşarak yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı.

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Kadının evinin ilk alışverişi için ödediği 17 bin TL’lik toplam tutar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Kadının evinin ilk alışverişi için ödediği 17 bin TL’lik toplam tutar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Kimi ''Az bile tutmuş'' derken, kimi ise tutarı fazla buldu.

Kimi ''Az bile tutmuş'' derken, kimi ise tutarı fazla buldu.

İşte o video:

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:

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