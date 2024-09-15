Evinin İlk Alışverişi İçin 17 Bin TL Harcayan Çift Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son yıllarda market alışverişlerinin fiyatları hızla artarken, ev alışverişleri de birçok kişinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, evlendikten sonra yaptığı ilk alışverişin fişini paylaşarak yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı.