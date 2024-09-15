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"Erkeğin Aldatmasının Sevmemesi İle Alakası Yok" Diyen Psikolog Tartışma Yarattı

"Erkeğin Aldatmasının Sevmemesi İle Alakası Yok" Diyen Psikolog Tartışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 10:21

Sosyal medyada 'Psikolog Buse Aydın' ismiyle tanınan ve kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtan Buse Aydın, özellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarla sık sık gündem oluyor.

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Son olarak, "Erkeğin aldatmasının sevmemesi ile alakası yok." şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti.

Son olarak, "Erkeğin aldatmasının sevmemesi ile alakası yok." şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti.

Bu açıklamada Aydın, danışanlarının kendilerini eşlerini sevdiklerini belirtmelerine rağmen aldatma davranışları sergilediklerini ifade etti.

Bu açıklamada Aydın, danışanlarının kendilerini eşlerini sevdiklerini belirtmelerine rağmen aldatma davranışları sergilediklerini ifade etti.

Buse Aydın'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma yarattı. Kimileri Aydın'ın görüşlerini desteklerken, kimileri de bu yorumların yanıltıcı ve tartışmalı olduğunu belirtti.

Buse Aydın'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma yarattı. Kimileri Aydın'ın görüşlerini desteklerken, kimileri de bu yorumların yanıltıcı ve tartışmalı olduğunu belirtti.

Önce o videoyu izleyelim, ardından gelen yorumlara bakalım👇

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