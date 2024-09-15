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Sosyal Meydada Kendisini Rahatsız Eden Erkeğin Sevgilisini Bulup Aldatıldığını Açıklayan Kraliçe

Sosyal Meydada Kendisini Rahatsız Eden Erkeğin Sevgilisini Bulup Aldatıldığını Açıklayan Kraliçe

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 09:15

Twitter'da oldukça dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir kullanıcı, kendisine mesajlar atan bir erkeğin foyasını ortaya çıkardı ve bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Olayın merkezindeki kullanıcı, sosyal medya üzerinden kendisini ekleyip mesaj atan bir erkeğin, sevgilisini aldatmaya çalıştığını fark etti. Bu durumu fark eden kullanıcı, derhal harekete geçerek aldatılan kadını buldu ve ona durumu bildirdi.

Olayın merkezindeki kullanıcı, sosyal medya üzerinden kendisini ekleyip mesaj atan bir erkeğin, sevgilisini aldatmaya çalıştığını fark etti. Bu durumu fark eden kullanıcı, derhal harekete geçerek aldatılan kadını buldu ve ona durumu bildirdi.
twitter.com

İşte o diyalog:

İşte o diyalog:

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Birçok sosyal medya kullanıcısı, dürüstlük ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparken, diğerleri de olayın sonuçları hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, dürüstlük ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparken, diğerleri de olayın sonuçları hakkında düşüncelerini dile getirdi.
twitter.com

Kadının dürüstlüğüne destek verenler kadar farklı düşünenler de oldu👇

Kadının dürüstlüğüne destek verenler kadar farklı düşünenler de oldu👇

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