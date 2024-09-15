Sosyal Meydada Kendisini Rahatsız Eden Erkeğin Sevgilisini Bulup Aldatıldığını Açıklayan Kraliçe
Sosyal Meydada Kendisini Rahatsız Eden Erkeğin Sevgilisini Bulup Aldatıldığını Açıklayan Kraliçe
Twitter'da oldukça dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir kullanıcı, kendisine mesajlar atan bir erkeğin foyasını ortaya çıkardı ve bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Olayın merkezindeki kullanıcı, sosyal medya üzerinden kendisini ekleyip mesaj atan bir erkeğin, sevgilisini aldatmaya çalıştığını fark etti. Bu durumu fark eden kullanıcı, derhal harekete geçerek aldatılan kadını buldu ve ona durumu bildirdi.
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İşte o diyalog:
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Birçok sosyal medya kullanıcısı, dürüstlük ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparken, diğerleri de olayın sonuçları hakkında düşüncelerini dile getirdi.
Kadının dürüstlüğüne destek verenler kadar farklı düşünenler de oldu👇
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