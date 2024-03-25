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Evinin En Temiz Bölümünü Tahmin Ediyoruz!

etiket Evinin En Temiz Bölümünü Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 17:25

Herkesin evde favori bir yeri olur. En havalı, televizyonu en iyi gören, ışığı en iyi alan... Oralar evin en temiz ve bakımlı yerleridir. Peki senin evinin en temiz yeri neresi?

Öğrenmek için haydi teste.

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1. Temizliğe başlamadan önce bir şarkı seçer misin? Temizlik boyunca o şarkı çalacak...

2. Favori temizlik malzemeni de seç ve başlayalım.

3. Sana terapi gibi gelen temizlik rutini hangisi?

4. Temizlikte senin sloganın ne peki?

5. Temizlikte en sık yaptığın hata ne peki?

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6. Temizlik kombinini de seçer misin?

7. En sevdiğin temizlik kokusu ne peki?

8. Biraz temizlikten uzaklaşalım. Evde seni mutlu eden bir aktivite seçer misin?

9. Son olarak ev senin için nedir?

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Evinin en temiz yeri: Oturma odası.

Evinin en temiz yeri: Oturma odası.

Sen misafir insanısın. Yalnızlık pek sana göre değil. Sık sık dostlarını evine davet eder, keyifli vakit geçirirsin. Toplanma alanınız da oturma odası olur. Bu yüzden oturma odasının temizliği senin için çok önemlidir.

Evinin en temiz yeri: Yatak odası.

Evinin en temiz yeri: Yatak odası.

Sen iç huzurun peşindesin. Dışarıdaki sen ve kendi içindeki sen bambaşka. Dışarıda ne olursa olsun onu eve girmeden unutur, evde iç huzuruna yönelirsin. Özel alanına çok düşkünsün. En büyük özel alanın yatak odan olduğuna göre oranın ekstra temiz olmasına şaşırmamalı.

Evinin en temiz yeri: Mutfak.

Evinin en temiz yeri: Mutfak.

Sen tam bir aile insanısın. Ailenle vakit geçirmeyi çok seviyorsun. Çok da fedakarsın. Onlar için güzel yemekler yapmak, oturup birlikte yemek seni çok mutlu ediyor. Evdeki vaktinin büyük kısmını mutfakta geçiriyorsun. Bu yüzden mutfağın her zaman temiz ve düzenlidir.

Evinin en temiz yeri: Balkon.

Evinin en temiz yeri: Balkon.

Sen her zaman özgürlüğün peşindesin. İstediğin zaman istediğin yerde olabilmeyi, aklına duvarlar örmeden hayaller kurabilmeyi istersin. Bu yüzden evdeki favori mekanın balkon. Bir kere kapalı değil... Eeee bu kadar balkon sevince temiz tutmak için ekstra çabalıyor insan :)

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