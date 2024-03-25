Evinin En Temiz Bölümünü Tahmin Ediyoruz!
Evinin En Temiz Bölümünü Tahmin Ediyoruz!
Herkesin evde favori bir yeri olur. En havalı, televizyonu en iyi gören, ışığı en iyi alan... Oralar evin en temiz ve bakımlı yerleridir. Peki senin evinin en temiz yeri neresi?
Öğrenmek için haydi teste.
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1. Temizliğe başlamadan önce bir şarkı seçer misin? Temizlik boyunca o şarkı çalacak...
2. Favori temizlik malzemeni de seç ve başlayalım.
3. Sana terapi gibi gelen temizlik rutini hangisi?
4. Temizlikte senin sloganın ne peki?
5. Temizlikte en sık yaptığın hata ne peki?
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6. Temizlik kombinini de seçer misin?
7. En sevdiğin temizlik kokusu ne peki?
8. Biraz temizlikten uzaklaşalım. Evde seni mutlu eden bir aktivite seçer misin?
9. Son olarak ev senin için nedir?
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