Evinin En Temiz Bölümünü Tahmin Ediyoruz!

Sen tam bir aile insanısın. Ailenle vakit geçirmeyi çok seviyorsun. Çok da fedakarsın. Onlar için güzel yemekler yapmak, oturup birlikte yemek seni çok mutlu ediyor. Evdeki vaktinin büyük kısmını mutfakta geçiriyorsun. Bu yüzden mutfağın her zaman temiz ve düzenlidir.