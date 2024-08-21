Evini Temizlerken Kullanabileceğin 11 Yaratıcı Yöntem
Evini Temizlerken Kullanabileceğin 11 Yaratıcı Yöntem
Temizlik yaparken sıkılıyorsan veya tozlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsan çok doğru bir yerdesin. İşte evini temizlerken uygulayabileceğin birbirinden yaratıcı yöntemler bu içerikte, hazırsan keşfedelim!
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1. Mikrodalga fırın için limonlu buhar temizliği
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2. Muz kabuğu ile bitki yaprakları parlatma
3. Sirke ve karbonat karışımı ile ocak temizleme
4. Bulaşık süngerini mikrodalgada temizleme
5. Karbonatla halı temizliği
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6. Eski dış fırçalarını değerlendirme
7. Tıraş köpüğü ile ayna temizliği
8. Eski çorapları değerlendirme
9. Kulak çubuğu ile klavye temizliği
10. Mikrofiber bezle elektronik temizliği
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