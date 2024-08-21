Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evini Temizlerken Kullanabileceğin 11 Yaratıcı Yöntem

etiket Evini Temizlerken Kullanabileceğin 11 Yaratıcı Yöntem

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 13:16

Temizlik yaparken sıkılıyorsan veya tozlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsan çok doğru bir yerdesin. İşte evini temizlerken uygulayabileceğin birbirinden yaratıcı yöntemler bu içerikte, hazırsan keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mikrodalga fırın için limonlu buhar temizliği

Bir kabın içine su ve limon dilimleri koyup mikrodalgayı birkaç dakika çalıştırabilirsin. Limonlu buhar, yapışmış lekeleri kolayca çıkarırken mikrodalga fırının da daha temiz ve ferah kokmasını sağlayacak.

2. Muz kabuğu ile bitki yaprakları parlatma

Bitki yapraklarını parlatmak için muz kabuğu kullanabilirsin. Evet kulağa biraz garip geliyor ama denediğinde ne kadar çok işe yaradığını görecek ve sonrasında temizlik rutinine bunu kesinlikle ekleyeceksin!

3. Sirke ve karbonat karışımı ile ocak temizleme

Ocak başlıklarını sirke ve karbonat karışımına batırılmış bir bezle ovarak hem lekelerin çıkmasını sağlayabilirsin hem de bakterilerden arındırabilirsin. Ovma işleminden sonra sıcak suyla durulamayı unutma. Hem çok pratik hem de tertemiz bir çözüm.

4. Bulaşık süngerini mikrodalgada temizleme

Bulaşık süngerini düzenli olarak mikrodalgada ısıtabilirsin, bu sayede süngerdeki bakterileri kolayca öldürebilirsin. Tabii ki belirli aralıklarla bulaşık süngerini değiştirmek önemli ama bunu da düzenli olarak yapmayı unutma.

5. Karbonatla halı temizliği

Halının üzerine karbonat serpip bir süre beklettikten sonra vakumlayarak etkili bir temizlik yapabilirsin. Karbonat, kötü kokuları ve lekeleri gidermeye yardımcı olacağı için bunu temizlik rutinine ekleyebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Eski dış fırçalarını değerlendirme

Özellikle dar alanları temizlemek için eski diş fırçaları çok kullanışlı olabiliyor. Kullanmadığın diş fırçalarını dar ve erişemediğin alanları temizlemek için kullanabilirsin.

7. Tıraş köpüğü ile ayna temizliği

Evet bildiğimiz tıraş köpüğü ile banyo aynasını temizleyebilirsin. Banyo aynasına tıraş köpüğü sürüp temizlediğinde buharsız bir yüzey elde edeceğin için banyo yaptıktan sonra da çok rahat edeceksin.

8. Eski çorapları değerlendirme

Eski çorapları temizlikte yeniden değerlendirebilirsin, özellikle toz alırken! Eski çorapları eline geçirip toz alma bezi olarak kullanabilir ve temizliği bitirdiğinde çorapları da atabilirsin.

9. Kulak çubuğu ile klavye temizliği

Klavyenin arasındaki tozlara ve kırıntılara ulaşmak bazen çok zorlayıcı olabiliyor. İşte tam böyle anlarda kulak çubukları çok işe yarar! Kulak çubuğu ile klavyenin arasını rahatça temizleyebilirsin.

10. Mikrofiber bezle elektronik temizliği

Elektronik eşyaları temizlemek zaman zaman çok yorucu olabiliyor, özellikle iz konusunda. Bir mikrofiber bezle iz bırakmadan tüm elektronik eşyalarını kolayca temizleyebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Kahve telvesi ile el yıkama

Temizlik bittikten sonra ellerini güzelce yıkamak istiyorsan kahve telvesi çok iyi bir seçenek. Hem kahve telvesini yeniden değerlendirebilir hem de eline peeling yaparak kötü kokunun geçmesini sağlayabilirsin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın