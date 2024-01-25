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Evini Kaç Günde Bir Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Evini Kaç Günde Bir Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 13:25

Herkesin temizlik anlayışı farklı. Bazıları her gün saatlerini temizliğe harcarken bazıları haftada birle yetinebiliyor. Peki senin evini kaç günde bir temizlediğini tahmin edebilmiş miyiz testi çöz, öğrenelim!

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1. Önce süpürgeyle aranın nasıl olduğunu soralım... 🧹

2. Sabah uyanınca ilk ne yapıyorsun peki? 🌅

3. Temizlik yaparken ne kadar malzeme kullanırsın diye sorsak...

4. Senin ev temizliğin ortalama kaç saat sürüyor?

5. Bir gün kapı aniden çalıp misafir gelse ne yaparsın?

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6. Mutfak temizliği detaylı yapılması gereken özel bir temizlik. Böyle detaylı mutfak temizliğini ne sıklıkla yaparsın?

7. Evin en çok pislenen yerleri olan tuvaletleri ne sıklıkla temizliyorsun?

8. Son olarak çarşafları ve yastık kılıflarını değiştirme sıklığın ne diye soralım...

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Sen evini her gün temizleyenlerdensin... 🧹

Sen evini her gün temizliyorsun. Günlük temizliğini yapmadan evden adım bile atmıyorsun. Senin için temizliksiz geçen bir gün ziyan edilmiş bir gündür. Sabah uyanır uyanmaz önce evini güzelce temizledikten sonra ancak işlerine bakabiliyorsun.

Senin temizlik rutinin iki haftada bir... 🗓️

Senin için günlük temizlik pek anlamlı değil. Sen hafta sonlarını temizliğe ayıran gruptasın. İki haftada bir hafta sonlarını temizliğe ayırmak sana yeterli geliyor. Bütün haftayı temizlikle geçirmek yerine hafta sonuna tüm temizlik işlerini yığıp bitirmek senin temizlik rutinin olmuş.

Sen belli ki ev iyice kirlenmeden temizliğe yaklaşmıyorsun... 🫧

Senin temizlik yapma kriterin iyice kirlenmesi. Evin kirlendiğini düşünüyorsan o zaman temizlik yapıyorsun. Ama öyle her günmüş, haftada birmiş bu rutinler pek sana göre değil. Ayrıca sana göre temizlik en kolay olabileceği şekliyle yapılmalı. Temizliği kolaylaştıran tüm ürünleri kullanarak senin için yeterli temizliği yapıyorsun.

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