Evini Kaç Günde Bir Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

Senin temizlik yapma kriterin iyice kirlenmesi. Evin kirlendiğini düşünüyorsan o zaman temizlik yapıyorsun. Ama öyle her günmüş, haftada birmiş bu rutinler pek sana göre değil. Ayrıca sana göre temizlik en kolay olabileceği şekliyle yapılmalı. Temizliği kolaylaştıran tüm ürünleri kullanarak senin için yeterli temizliği yapıyorsun.