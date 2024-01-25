Evini Kaç Günde Bir Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!
Evini Kaç Günde Bir Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!
Herkesin temizlik anlayışı farklı. Bazıları her gün saatlerini temizliğe harcarken bazıları haftada birle yetinebiliyor. Peki senin evini kaç günde bir temizlediğini tahmin edebilmiş miyiz testi çöz, öğrenelim!
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1. Önce süpürgeyle aranın nasıl olduğunu soralım... 🧹
2. Sabah uyanınca ilk ne yapıyorsun peki? 🌅
3. Temizlik yaparken ne kadar malzeme kullanırsın diye sorsak...
4. Senin ev temizliğin ortalama kaç saat sürüyor?
5. Bir gün kapı aniden çalıp misafir gelse ne yaparsın?
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6. Mutfak temizliği detaylı yapılması gereken özel bir temizlik. Böyle detaylı mutfak temizliğini ne sıklıkla yaparsın?
7. Evin en çok pislenen yerleri olan tuvaletleri ne sıklıkla temizliyorsun?
8. Son olarak çarşafları ve yastık kılıflarını değiştirme sıklığın ne diye soralım...
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