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Evini Güzelleştirecek Şeyi Söylüyoruz!

etiket Evini Güzelleştirecek Şeyi Söylüyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 10:31

Evine baktığında eksik ya da tam yerine oturmayan bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsun? Belki de evinin havasını değiştirecek ufak bir dokunuş veya büyük bir yenilik arıyorsundur! Belki bir köşe bitkisi, güzel bir vazo ya da doğru tekstil parçaları...

Testi çöz ve evinin ihtiyacı neymiş öğren!

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1. Evinde en sık kullandığın alan bunlardan hangisi?

2. Evin en çok nesi seni rahatsız ediyor?

3. Peki evini yenilemek için ayıracak bütçen var mı?

4. Mevcut renk paletin nasıl?

5. Evine gelen misafirlerin ilk neyi fark etmesini isterdin?

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6. Şimdi de evdeki rahatlama yöntemini seç bakalım.

7. Senin evinde bu objelerden hangisi mutlaka olmalı?

8. Peki evin hangi özelliklere sahip olsa mutlu olurdun?

Duvar Sanatı ve Dekorasyon

Verdiğin yanıtlara göre senin evinin biraz duvar sanatına ve dekorasyona ihtiyacı var. Çünkü sen dekorasyonu fazlasıyla önemsiyorsun ve bu tür parçaların fazla para harcamadan evi yenilemek için harika olduğunu düşünüyorsun. Gayet haklısın da. Bu nedenle duvarlarına birkaç çarpıcı tablo ekleyerek ya da masaların üzerine ufak dekoratif parçalar yerleştirerek istediğin görünümü elde edebilirsin. 😉

Sıcak ve Rahat Ortam

Sen evinin bir yuva sıcaklığında olmasını istiyorsun. Bu nedenle ihtiyacın olan parçalar yumuşacık televizyon battaniyeleri ve renk renk minderler. Bu tip tekstil parçaları sayesinde odadaki farklı mobilyalar arası uyum yakalaman ve genel olarak tutarlı bir tarz oluşturman mümkün olabilir. Duvar ve mobilya rengine göre seçeceğin tekstil ürünleri sayesinde evine sıcacık ve konforlu bir atmosfer kazandıracağına eminiz. 🔥

Akıllı Ev Teknolojileri

Sen evinin tamamen modern ve yenilikçi görünmesini istiyorsun. Bunun için ihtiyacın olan şey ise akıllı ev teknolojileri. Akıllı aydınlatma sistemleri, kontrol panelleri ve robot süpürge gibi gereçler senin evini istediğin teknoloji seviyesine getirebilir. Üstelik bu alanda o kadar fazla araç gereç var ki ihtiyacın neyse önce ondan başlayarak evini yavaş yavaş hayallerindeki ortama dönüştürmen mümkün. ✌️

Bitkiler ve Doğallık

Senin evde aradığın şey tek kelimeyle doğallık. E bir şey ne kadar doğal olursa o kadar güzel olduğu ve bakım gerektirdiği bir gerçek. Bunun için kolları sıvamaya da hazırsın. Dolayısıyla köşelere ve pencere kenarlarına ekleyeceğin bitkiler, ahşap ve rattan gibi doğal dokular ortamı bir anda istediğin şekle sokmana yardımcı olabilir. Kendin için adeta yemyeşil ve doğa içinde bir alan hayal ediyorsun. Yeterli çabayla bunu yapacağına eminiz. 💚

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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