Evini Güzelleştirecek Şeyi Söylüyoruz!

Senin evde aradığın şey tek kelimeyle doğallık. E bir şey ne kadar doğal olursa o kadar güzel olduğu ve bakım gerektirdiği bir gerçek. Bunun için kolları sıvamaya da hazırsın. Dolayısıyla köşelere ve pencere kenarlarına ekleyeceğin bitkiler, ahşap ve rattan gibi doğal dokular ortamı bir anda istediğin şekle sokmana yardımcı olabilir. Kendin için adeta yemyeşil ve doğa içinde bir alan hayal ediyorsun. Yeterli çabayla bunu yapacağına eminiz. 💚