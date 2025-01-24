Evini Güzelleştirecek Şeyi Söylüyoruz!
Evini Güzelleştirecek Şeyi Söylüyoruz!
Evine baktığında eksik ya da tam yerine oturmayan bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsun? Belki de evinin havasını değiştirecek ufak bir dokunuş veya büyük bir yenilik arıyorsundur! Belki bir köşe bitkisi, güzel bir vazo ya da doğru tekstil parçaları...
Testi çöz ve evinin ihtiyacı neymiş öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evinde en sık kullandığın alan bunlardan hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evin en çok nesi seni rahatsız ediyor?
3. Peki evini yenilemek için ayıracak bütçen var mı?
4. Mevcut renk paletin nasıl?
5. Evine gelen misafirlerin ilk neyi fark etmesini isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şimdi de evdeki rahatlama yöntemini seç bakalım.
7. Senin evinde bu objelerden hangisi mutlaka olmalı?
8. Peki evin hangi özelliklere sahip olsa mutlu olurdun?
Duvar Sanatı ve Dekorasyon
Sıcak ve Rahat Ortam
Akıllı Ev Teknolojileri
Bitkiler ve Doğallık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın