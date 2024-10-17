Evinde Kaç Evcil Hayvan Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Evinde Kaç Evcil Hayvan Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Sen bize günlük hayatını ve temizlik rutinini anlat, evinde kaç evcil hayvan olduğunu söyleyelim. E hazırsan, hadi başlıyoruz sorulara!
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1. Ne kadar sık temizlik yapıyorsun?
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2. Tatile giderken evinin anahtarını birine veriyor musun?
3. Siyah giyebiliyor musun?
4. Evin çok tozlanıyor mu?
5. Her gün robot süpürge çalıştırıyor musun?
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