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Evinde Kaç Evcil Hayvan Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Evinde Kaç Evcil Hayvan Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 10:34

Sen bize günlük hayatını ve temizlik rutinini anlat, evinde kaç evcil hayvan olduğunu söyleyelim. E hazırsan, hadi başlıyoruz sorulara!

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1. Ne kadar sık temizlik yapıyorsun?

2. Tatile giderken evinin anahtarını birine veriyor musun?

3. Siyah giyebiliyor musun?

4. Evin çok tozlanıyor mu?

5. Her gün robot süpürge çalıştırıyor musun?

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6. Evcil hayvanının tuvaletini her gün temizliyor musun?

7. Evde kaç tane temizlik ürünü kullanıyorsun?

7. Evde kaç tane temizlik ürünü kullanıyorsun?

8. Evcil hayvanların için temizlik yaparken en çok hangi alanı temizliyorsun?

Yalnızca 1!

Senin evinde 1 tane evcil dostun var, öyle ki sana yetip artıyor. O senin resmen ev arkadaşın gibi. Onunla eğleniyor, onunla vakit geçiriyorsun. Ee tabi ki onu seviyorsun. Senin günlük rutinini de çok etkilemiyor, o yüzden huzurla günlerinizi geçiriyorsunuz. E zaten temizlik rutinini de ona göre oluşturduğun için her şey çok kolay!

2 ile 3 arasında!

Sen evcil hayvanları seviyorsun, tek başına yalnız kalmasın diye ona da bir dost almışsın. Sizin ev biraz kalabalık ama nasıl üstesinden geleceğini biliyorsun o yüzden de zorlanmıyorsun. Keyifle birlikte oyun oynuyor, vakit geçiriyorsunuz. Gerçekten siz tatlı mı tatlı bir aile olmuşsunuz!

4 veya daha fazla!

Sizin ev oldukça kalabalık... Senin hayvan sevgin oldukça fazla. O yüzden sizin evin nüfusu her geçen gün artıyor diyebiliriz. Tabii ki sen onlara göre bir temizlik rutini de oluşturdun, bu yüzden rahatlıkla yaşayıp gidiyorsunuz. Zaten senin de bu kalabalık ev ortamı hoşuna gidiyor.

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