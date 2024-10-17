Evinde Kaç Evcil Hayvan Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Senin evinde 1 tane evcil dostun var, öyle ki sana yetip artıyor. O senin resmen ev arkadaşın gibi. Onunla eğleniyor, onunla vakit geçiriyorsun. Ee tabi ki onu seviyorsun. Senin günlük rutinini de çok etkilemiyor, o yüzden huzurla günlerinizi geçiriyorsunuz. E zaten temizlik rutinini de ona göre oluşturduğun için her şey çok kolay!