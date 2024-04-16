Evin Bahara Ne Kadar Hazır?
Evin Bahara Ne Kadar Hazır?
Kimileri için bahar, temizlik zamanı demekken kimileri için ise ev dekorasyonunda yenilik yapma fırsatı demek. Senin için bahar ne ifade ediyor? Evini bahara ne kadar hazırladığını merak ediyor musun? İşte sana özel, evinin bahara ne kadar hazır olduğunu ölçecek eğlenceli bir test! 🏡💐
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1. Öncellikle baharı evinde karşılamak için ilk yapacağın şey nedir?
2. Peki, bahar temizliği yaparken en çok hangi Türkçe şarkıyı dinlemeyi tercih edersin?
3. Gelelim önemli sorulardan birine evini bahara hazırlarken en keyif aldığın aktivite hangisi?
4. Bahar geldiğinde evinde hangi kokuları hissetmek istersin?
5. Peki, bahar temizliği yaparken motivasyonunu artırmak için ne yaparsın?
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6. Bir de bahar temizliği yaparken en çok hangi kıyafeti giymeyi tercih edersin?
7. Bahar geldiğinde evini temizlerken en çok hangi durumda karşılaşmayı beklersin?
8. Son olarak, bahar geldiğinde evinde hangi renkleri tercih edersin?
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