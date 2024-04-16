Evin Bahara Ne Kadar Hazır?

Kimileri için bahar, temizlik zamanı demekken kimileri için ise ev dekorasyonunda yenilik yapma fırsatı demek. Senin için bahar ne ifade ediyor? Evini bahara ne kadar hazırladığını merak ediyor musun? İşte sana özel, evinin bahara ne kadar hazır olduğunu ölçecek eğlenceli bir test! 🏡💐