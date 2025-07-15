Evimizi Alerjenlerden Nasıl Arındırabiliriz?

Şöyle camları açıp tüm evi temiz havayla doldurmak gibisi yok! Ama alerjenler için de açık cam, “Buyur, evime gir!” demek gibi bir şey. Özellikle sabah erken ve akşamüstü saatlerinde polen seviyesi zirvede olur. Camları gün içinde kısa süreli ve polenin az olduğu saatlerde açmak daha doğrudur. Alternatif olarak, hava temizleyici ile içerideki havayı sirküle etmek çok daha güvenli bir çözüm sunar.