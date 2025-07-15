Evimizi Alerjenlerden Nasıl Arındırabiliriz?
Evinizin içi ne kadar temiz görünse de, gözle görülmeyen milyonlarca alerjen havada dolaşıyor olabilir. Polenler, toz akarları, evcil hayvan tüyleri ve daha nicesi... Özellikle bahar ve yaz aylarında artan bu görünmez düşmanlar, burun kaşıntısından nefes darlığına kadar pek çok rahatsızlığa neden olabilir. Ama panik yok! Evde alerjenleri azaltmak için uygulayabileceğiniz birçok etkili ve sürdürülebilir yöntem var. Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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