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Evi Süpürürken Yorulmanı Engelleyecek 10 Taktik

etiket Evi Süpürürken Yorulmanı Engelleyecek 10 Taktik

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 16:18
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Temizliğin en yorucu işlerinden biri süpürge yapmak olabilir. Düşünülmesi gereken birçok yer ve detay olur. Ama aslında planlı bir şekilde ilerlerseniz süpürge işi de çok zor olmaz. Daha az yorularak kısa zamanda bitirebilirsiniz. 

Gelin, birlikte taktiklere bakalım!

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1. İlk olarak etrafı toparlamalısınız.

Süpürgeyi hemen elinize almayın! İlk olarak yerdeki eşyaları kaldırın. Oyuncaklar, kıyafetler ya da başka eşyalar etrafa dağılmış durumdaysa onları bir güzel yerlerine koyun. Etraf dağınık olmadığı zaman süpürgeyi daha rahat bir şekilde hareket ettirebilirsiniz.

2. Evi tek bir seferde süpürmeye çalışmamalısınız.

Birçoğumuzun hatası bir işi anında bitirmeye çalışmak. Ama bütün evi bir anda süpürmek demek uzun süre ayakta kalmak ve sürekli hareket etmek demek... Bu yüzden evi bölümlere ayırabilirsiniz. Mesela önce salona girebilir, biraz dinlendikten sonra diğer odalara geçebilirsiniz.

3. Süpürgenin yanına yardımcı alabilirsiniz.

3. Süpürgenin yanına yardımcı alabilirsiniz.

Süpürgeyi yaptınız ve bitti. Her şey tamam mı? Hayır. Gün boyu biriken kirleri derinlemesine temizlemek için bir yardımcıya ihtiyacınız var. Bunun için Philips OneUp 5000 Serisi’ne bakabilirsiniz! %99,9’a kadar bakterilerin giderilmesini sağlar. Ayrıca kovaya, sıkmaya ya da durulamaya gerek yok! Patentli OneUp teknolojisi sayesinde kirli suyu emerek temiz suyla zemini siler. Kablosuz yapısı ve kolay manevra kabiliyeti zahmetsiz bir şekilde daha temiz zeminlere ulaşmanızı sağlar!

4. Odaları belli bir sıraya dizmelisiniz.

Bir anda temizliğe başlamayın. Önce kafanızda bir plan yapın. Sürekli o odadan bu odaya geçip gereksiz hareket etmek yerine temizlik sırası belirleyin. Mesela en uzak odadan başlayarak giriş kısmına doğru ilerleyebilirsiniz. Hem temizlediğiniz yerlerden tekrar geçmek zorunda kalmazsınız.

5. Süpürgeyi yönlendirerek hareket etmelisiniz.

Birçoğumuz süpürgeyi kendimize doğru çekerek hareket ettiririz. Oysa bu çok yorulmamıza neden olur. Bunun yerine süpürgenin başlığını rahat hareketlerle yönlendirmeyi deneyin.

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6. Mola vermeyi unutmamalısınız.

“Başladım ve bitireceğim.” düşüncesiyle hareket etmemelisiniz. Kısa molalar vererek arada enerjinizi yenilemelisiniz. O arada bir bardak su içebilir, vücudunuzu esnetebilirsiniz. Hem enerjinizi yenilemek hem de temizliği daha verimli bir şekilde yapmanızı sağlar.

7. Süpürme hızını artırmamalısınız.

Hızlı süpürmenin daha hızlı temizlik anlamına geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Acele bir şekilde yapılan hareketler sizin daha hızlı yorulmanızı sağlar. Burada kontrollü hareketlerle ilerlemelisiniz.

8. Müzikle keyfinizi yerine getirmelisiniz.

Eğer süpürmek sizin için sıkıcı bir işse müzik açmayı deneyebilirsiniz. Hareketli şarkılarla temizliği eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ne kadar işiniz kaldığını düşünmek yerine müziğe eşlik edersiniz.

9. Önce yüksek yerlerin tozunu almalısınız.

Süpürmeye başlamadan önce raf, masa gibi yerlerin tozlarını almalısınız. Buralardaki tozlar ve kırıntılar yere düşebilir. Bu yüzden tekrar süpürmeniz gerekebilir. Ekstra iş olmaması adına ilk olarak toz almak çok daha mantıklı.

10. Ağır eşyaları kenara kaldırmalısınız.

Koltuk, sehpa ya da sandalye gibi eşyaların ortada durması işinizi zorlaştırabilir. Bu yüzden onları kenara almalısınız. Bu sayede süpürgeyle geniş bir alanda rahat bir şekilde hareket edersiniz. Tabii ağır eşyaları tek başınıza taşımaya kalkışmayın. Temizlik için kendinizi gereksiz yere yormamalısınız.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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