Evi Süpürürken Yorulmanı Engelleyecek 10 Taktik
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Temizliğin en yorucu işlerinden biri süpürge yapmak olabilir. Düşünülmesi gereken birçok yer ve detay olur. Ama aslında planlı bir şekilde ilerlerseniz süpürge işi de çok zor olmaz. Daha az yorularak kısa zamanda bitirebilirsiniz.
Gelin, birlikte taktiklere bakalım!
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1. İlk olarak etrafı toparlamalısınız.
2. Evi tek bir seferde süpürmeye çalışmamalısınız.
3. Süpürgenin yanına yardımcı alabilirsiniz.
4. Odaları belli bir sıraya dizmelisiniz.
5. Süpürgeyi yönlendirerek hareket etmelisiniz.
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6. Mola vermeyi unutmamalısınız.
7. Süpürme hızını artırmamalısınız.
8. Müzikle keyfinizi yerine getirmelisiniz.
9. Önce yüksek yerlerin tozunu almalısınız.
10. Ağır eşyaları kenara kaldırmalısınız.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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