Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatta Ne Kadar İddialısın?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatta Ne Kadar İddialısın?
Evet/Hayır testine göre sen hayatta ne kadar iddialısın?
Haydi teste!
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1. Etrafında genellikle başarılı insanlar mı var?
2. Peki kendi zayıf yönlerini biliyor musun?
3. Ailenin seni yetiştirme tarzını beğeniyor musun?
4. Kendine örnek aldığın biri var mı?
5. Yanlış yapmaktan korkuyor musun?
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6. Birilerinin seni konuşması hoşuna gider mi?
7. Çevrendeki insanların senden bir beklentisi var mı?
8. Son olarak her şeyin en iyisine sahip olmak veya en iyisini yapmak gibi bir arzun var mı?
Sen hayatta iddialı biri değilsin!
Sen iddialı birisin!
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