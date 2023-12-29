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Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatta Ne Kadar İddialısın?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatta Ne Kadar İddialısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.12.2023 - 18:31

Evet/Hayır testine göre sen hayatta ne kadar iddialısın?

Haydi teste!

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1. Etrafında genellikle başarılı insanlar mı var?

2. Peki kendi zayıf yönlerini biliyor musun?

3. Ailenin seni yetiştirme tarzını beğeniyor musun?

4. Kendine örnek aldığın biri var mı?

5. Yanlış yapmaktan korkuyor musun?

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6. Birilerinin seni konuşması hoşuna gider mi?

7. Çevrendeki insanların senden bir beklentisi var mı?

8. Son olarak her şeyin en iyisine sahip olmak veya en iyisini yapmak gibi bir arzun var mı?

Sen hayatta iddialı biri değilsin!

Birçok insanın aksine, sen hayatın iddialı yüzlerini takip etmek yerine, daha sakin ve huzurlu bir yaşamı tercih ediyorsun. Hayatın sana sundukları, senin için fazlasıyla yeterli. İçinde bulunduğun durumu kabulleniyor, daha fazlasını elde etmek için kendini zorlamıyorsun. Kendini kanıtlama, daha fazlasını gösterme gibi bir hırsın yok. Hayatından aldığın zevki ve memnuniyeti, başkalarının gözünde belki de sıradan görünen şeylerden alıyorsun. Ancak senin için bu durum, hayatın en büyük zenginliği. Sahip olduğun hayat, senin için tam bir bolluk ve bereket kaynağı. Bir şeyleri elde etmek için kendini zorlamıyorsun çünkü sen, aslında olan şeylerin daha iyi olduğunu biliyorsun. Bu durum, senin iddialı olmamanın en büyük sebebi. Çünkü sen, hayatın her anında bardağın dolu tarafını görmeyi biliyorsun. Hayatın küçük zevklerini takdir etmeyi, her anını dolu dolu yaşamayı biliyorsun. İşte bu yüzden sen, hayatın iddialı yüzlerini değil, huzurlu ve sakin yüzünü tercih ediyorsun.

Sen iddialı birisin!

Sen, hayatta her zaman daha fazlasını hedefleyen, iddialı bir kişi olarak tanınıyorsun. Sıradanlaşan yaşamın sana yetmediği, her zaman daha fazlasını arzuladığın aşikar. Kendini kanıtlama ihtiyacı hissetmen, seni bir adım öne çıkarıyor ve bu durum, senin kim olduğunu belirliyor. Kendine ait olan ve tırnaklarınla kazıdığın başarılar, senin için kıymetli hazine niteliğinde. Bu başarılar, senin iddialı kişiliğinin bir yansıması ve seni daha da yukarılara taşıyan birer basamak. İddialı olmayı seviyorsun çünkü bu, senin karakterinin bir parçası ve seni sen yapan özelliklerden biri. Bazen kendinle, bazen de başkalarıyla yarışıyorsun. Bu rekabet, seni daha da ileriye taşıyan bir motivasyon kaynağı oluyor. Hayatta gözünü daima yükseklerde tutan bir kişi olarak tanınıyorsun. Bu durum, senin hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar yüksek bir çıtada olduğunu gösteriyor. Bu iddialı ve hırslı kişiliğin, senin hayatının bir parçası ve seni sen yapan özelliklerden biri.

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