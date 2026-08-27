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Evet/Hayır Testine Göre Narsist Olabilir misin?

Evet/Hayır Testine Göre Narsist Olabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 12:24
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Hepimiz zaman zaman kendimizi ön planda tutabilir, takdir edilmek isteyebilir veya kendi fikirlerimizin doğru olduğunu düşünebiliriz. Ancak bazı davranışlar sürekli hâle geldiğinde karakterimiz hakkında farklı ipuçları verebilir. Bu test bir tanı koymaz ve narsistik kişilik bozukluğunu belirleyemez. Sadece günlük hayattaki bazı davranışlar üzerinden kendine ne kadar odaklandığını, eleştiriye nasıl yaklaştığını ve ilişkilerde nasıl davrandığını eğlenceli bir şekilde keşfetmeni amaçlar.

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Evet/Hayır Testine Göre Narsist Olabilir misin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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