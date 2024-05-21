Eve Gelen Temizlikçi Abla'nın Attığı Mesajı Anlamakta Zorlanan Adama Gelen Komik Cevaplar
Eve Gelen Temizlikçi Abla'nın Attığı Mesajı Anlamakta Zorlanan Adama Gelen Komik Cevaplar
Elimiz ayağımız olan temizlikçi ablalarla iletişim kurmak bazen çok zor. Bu arkadaşımız da benzer şeyler yaşamız ve bakın sonrasında neler oldu?
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Temizlik için eve gelen ablalarımız çoğumuzun eli ayağı. Onlar olmasa rezil bir hayat sürüp gidecek olabiliriz çünkü hepimiz temizlikten anlamıyoruz maalesef.
Ancak bazen onlarla iletişim kurmakta sıkıntı yaşayanlar da oluyor. Mesela birazdan göreceğiniz gibi...
Twitter'daki Furkan Sarıkaya, temizlik için gelen ablamızla şöyle bir mesajlaşma yaşamış.
Gelen mesajı takipçilerden birisi şu şekilde çevirdi 👇
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Ardından herkes kendi temizlikçi ablasıyla yaşadığı mesajlaşmaları paylaşmaya başladı.
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Çöz çözebilirsen...
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