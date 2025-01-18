Mutfak senin tam bir savaş alanı gibi! Ama yanlış anlama, bu kötü bir şey değil. Sen mutfakta tam bir sanatçısın; yemek yaparken yaratıcılığın tavan yapıyor ama sonra ortalığı toparlamak? Hmm… İşte orada biraz rahat davranıyorsun. Tezgahın üstünde tabaklar, dolaplarda rastgele yerleştirilmiş eşyalar olabilir ama kimse senin lezzetli yemeklerine laf edemez. Belki bir gün “toplama moduna” girip mutfağına bir reset atarsın. Yoksa hep böyle devam! 🍳✨