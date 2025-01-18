Evdeki En Dağınık Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evdeki En Dağınık Yeri Tahmin Ediyoruz!
Hadi itiraf edelim, her evde bir dağınık bölge vardır. Her şeyin üst üste yığıldığı, kaybolan eşyaların bir anda 'burada mıydı' diye düşündüğümüz o alan... Bazen yatak odası, bazen mutfak, bazen de banyo… Ama hangi alanın seni en çok yansıttığını tahmin edebileceğimiz bir test hazırladık!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk sorumuz! Diyelim ki aceleyle evden çıkman gerekiyor, önce nereyi toplarsın?
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2. Çalışma masanda hala geçen haftadan kalma bir bardak var mı?
3. Devam ediyoruz. Şu an oturduğun odada “görmezden geldiğin” bir şey var mı?
4. Evde bir şey ararken genelde hangi cümleyi kuruyorsun?
5. Kıyafetlerini katlamadan bir sandalyeye veya bir köşeye bırakıyor musun?
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6. Çöp atma alışkanlığın nasıl?
7. Film izlerken koltuğun yanından ne çıkma ihtimali var?
8. Son soru! Evin hangi köşesi sen fark etmeden çöp biriktiriyor?
Yatak odası
Mutfak
Banyo
Hiçbir yer
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