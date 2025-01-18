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Evdeki En Dağınık Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evdeki En Dağınık Yeri Tahmin Ediyoruz!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 11:01

Hadi itiraf edelim, her evde bir dağınık bölge vardır. Her şeyin üst üste yığıldığı, kaybolan eşyaların bir anda 'burada mıydı' diye düşündüğümüz o alan... Bazen yatak odası, bazen mutfak, bazen de banyo… Ama hangi alanın seni en çok yansıttığını tahmin edebileceğimiz bir test hazırladık!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. İlk sorumuz! Diyelim ki aceleyle evden çıkman gerekiyor, önce nereyi toplarsın?

2. Çalışma masanda hala geçen haftadan kalma bir bardak var mı?

3. Devam ediyoruz. Şu an oturduğun odada “görmezden geldiğin” bir şey var mı?

4. Evde bir şey ararken genelde hangi cümleyi kuruyorsun?

5. Kıyafetlerini katlamadan bir sandalyeye veya bir köşeye bırakıyor musun?

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6. Çöp atma alışkanlığın nasıl?

7. Film izlerken koltuğun yanından ne çıkma ihtimali var?

8. Son soru! Evin hangi köşesi sen fark etmeden çöp biriktiriyor?

Yatak odası

Yatak odası

Tamam itiraf edelim, senin yatak odası biraz özgür takılıyor gibi. 😊 Kıyafetler bir sandalyeye yığılmış, yatağın üstü biraz karışık, komodin ise bir karmaşa tablosu! Ama üzülme, kimse mükemmel değil. Yatak odan senin 'rahatlama alanın' olmuş, bu da gayet doğal. Sadece bir gün, hadi bugün olmasın ama yarın, biraz toparlarsan kendini daha iyi hissedebilirsin. Hem o çoraplar gerçekten orada mı kalacak? 😄

Mutfak

Mutfak

Mutfak senin tam bir savaş alanı gibi! Ama yanlış anlama, bu kötü bir şey değil. Sen mutfakta tam bir sanatçısın; yemek yaparken yaratıcılığın tavan yapıyor ama sonra ortalığı toparlamak? Hmm… İşte orada biraz rahat davranıyorsun. Tezgahın üstünde tabaklar, dolaplarda rastgele yerleştirilmiş eşyalar olabilir ama kimse senin lezzetli yemeklerine laf edemez. Belki bir gün “toplama moduna” girip mutfağına bir reset atarsın. Yoksa hep böyle devam! 🍳✨

Banyo

Banyo

Banyo senin unutulmuş krallığın! Havlular, yarım kalmış makyaj malzemeleri ya da boşalmış krem kutuları… Orası biraz ihmal edilmiş olabilir. Ama dert etme, banyoya kimse sürekli düzenli bakamaz zaten. Hem banyodaki karmaşa, “benimle sonra ilgilen” diye bağırıyorsa, bir gün fırsat bulup güzel bir temizlik yapabilirsin. Şöyle yeni havlular, düzenli raflar... Hayal et, ne kadar huzur verici olur değil mi? Ama şimdilik rahat ol, o banyo halinden memnun gibi duruyor. 😊

Hiçbir yer

Hiçbir yer

Yani… Tebrikler! Sen tam bir düzen efsanesisin. Evde hiçbir yer dağınık değil, her şey yerli yerinde. Evin sürekli katalog çekimine hazır gibi. Gelen misafirler seni “Nasıl böyle düzenli olabiliyorsun?” diye kıskanıyordur kesin. Ama biraz da keyifli bir karmaşa kötü olmaz hani, belki bir gün “Dağınıklık neymiş?” diye denemek istersin. 😂 Şaka bir yana, senin düzen anlayışın gerçekten ilham verici. Başarılısın, devam böyle! 🌟

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sabrina
sabrina
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