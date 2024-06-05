Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye Arayan Kişi Twitter'a Danışınca Mizahşörler Döktürdü

Sosyal medyada tavsiye isteyen kişilere denk gelmişsinizdir. Bunun yeri Twitter (X) olduğu zaman, genellikle işler çığrından çıkıyor. Tavsiye isteyen kişi, pişman bile olabiliyor! Bu kez evindeki boş bir alanı doldurmak için tavsiye isteyen kişiye birbirinden orijinal cevaplar geldi.