Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye Arayan Kişi Twitter'a Danışınca Mizahşörler Döktürdü
Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye Arayan Kişi Twitter'a Danışınca Mizahşörler Döktürdü
Sosyal medyada tavsiye isteyen kişilere denk gelmişsinizdir. Bunun yeri Twitter (X) olduğu zaman, genellikle işler çığrından çıkıyor. Tavsiye isteyen kişi, pişman bile olabiliyor! Bu kez evindeki boş bir alanı doldurmak için tavsiye isteyen kişiye birbirinden orijinal cevaplar geldi.
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Evlerindeki boş alanı değerlendirmek isteyenler sık sık çözümü Twitter'da arıyor. Bugüne kadar da birbirinden yaratıcı cevaplar aldık bu sorunlara!
Şimdi de başka bir kullanıcı, evindeki bu alanı nasıl değerlendirebileceğini sordu.
Tam da bütün ev halkına konser vermelik bir alan değil mi?
Ya da şöyle ulusa seslenmek için...
Herkesin böyle bir alana ihtiyacı var kabul edelim.
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"Meditasyon alanı."
İlhamını sanattan alanlar da vardı.
Bahçeye çıkan bir portal hiç de fena olmazdı.
Gerçekten böyle bir alanı değerlendirebilen birisi varmış!
Eğer Londra'daysa kiralaması istenmiş. Sen onu bir de İstanbul'da gör...
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Romantik dakikalar için birebir.
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Her yerdeler...
"Oraya bir sandalye koyar, oturur ve hayat hakkında düşünürdüm."
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