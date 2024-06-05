Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye Arayan Kişi Twitter'a Danışınca Mizahşörler Döktürdü

Evdeki Boş Alanı Doldurmak İçin Tavsiye Arayan Kişi Twitter'a Danışınca Mizahşörler Döktürdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.06.2024 - 11:34

Sosyal medyada tavsiye isteyen kişilere denk gelmişsinizdir. Bunun yeri Twitter (X) olduğu zaman, genellikle işler çığrından çıkıyor. Tavsiye isteyen kişi, pişman bile olabiliyor! Bu kez evindeki boş bir alanı doldurmak için tavsiye isteyen kişiye birbirinden orijinal cevaplar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Evlerindeki boş alanı değerlendirmek isteyenler sık sık çözümü Twitter'da arıyor. Bugüne kadar da birbirinden yaratıcı cevaplar aldık bu sorunlara!

Evlerindeki boş alanı değerlendirmek isteyenler sık sık çözümü Twitter'da arıyor. Bugüne kadar da birbirinden yaratıcı cevaplar aldık bu sorunlara!
twitter.com

Şimdi de başka bir kullanıcı, evindeki bu alanı nasıl değerlendirebileceğini sordu.

Şimdi de başka bir kullanıcı, evindeki bu alanı nasıl değerlendirebileceğini sordu.
twitter.com

Tam da bütün ev halkına konser vermelik bir alan değil mi?

Tam da bütün ev halkına konser vermelik bir alan değil mi?
twitter.com

Ya da şöyle ulusa seslenmek için...

Ya da şöyle ulusa seslenmek için...
twitter.com

Herkesin böyle bir alana ihtiyacı var kabul edelim.

Herkesin böyle bir alana ihtiyacı var kabul edelim.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Meditasyon alanı."

"Meditasyon alanı."
twitter.com

İlhamını sanattan alanlar da vardı.

İlhamını sanattan alanlar da vardı.
twitter.com

Bahçeye çıkan bir portal hiç de fena olmazdı.

Bahçeye çıkan bir portal hiç de fena olmazdı.
twitter.com

Gerçekten böyle bir alanı değerlendirebilen birisi varmış!

Gerçekten böyle bir alanı değerlendirebilen birisi varmış!
twitter.com

Eğer Londra'daysa kiralaması istenmiş. Sen onu bir de İstanbul'da gör...

Eğer Londra'daysa kiralaması istenmiş. Sen onu bir de İstanbul'da gör...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Romantik dakikalar için birebir.

Romantik dakikalar için birebir.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Her yerdeler...

Her yerdeler...
twitter.com

"Oraya bir sandalye koyar, oturur ve hayat hakkında düşünürdüm."

"Oraya bir sandalye koyar, oturur ve hayat hakkında düşünürdüm."
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın