Evde ve Zihinde Sil Baştan! Hawai’den Hoʻoponopono Felsefesi Nedir?
Evde ve Zihinde Sil Baştan! Hawai’den Hoʻoponopono Felsefesi Nedir?
Hayat bazen üzerimize üzerimize gelir ya hani… İşte tam da o anlarda, keşke bir 'reset' tuşumuz olsa diye düşünürüz. Aslında o reset tuşu var ve adı Hoʻoponopono! Hawai kökenli bu felsefe, hem zihni hem de ruhu temizleyerek geçmişin yüklerinden arınmamıza yardımcı oluyor. Peki, tam olarak nedir ve nasıl uygulanır?
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Önce adını bir çözelim: "Hoʻoponopono" Hawai dilinde "bir şeyi doğru hale getirmek, düzeltmek" anlamına geliyor.
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Hepimiz zaman zaman içimizi kemiren duygularla boğuşuyoruz.
Bu felsefenin temelinde dört güçlü cümle yatıyor:
Hoʻoponopono’nun en güzel yanı, sadece kendimizi değil, çevremizdeki insanları da iyileştirmesi.
Bazen farkında olmadan kendimize zarar veriyoruz.
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Bu yöntemin en güzel yanlarından biri de herhangi bir özel ritüel gerektirmemesi.
Bu yöntemi dünyaya tanıtan en önemli isimlerden biri Dr. Ihaleakala Hew Len.
Bu hikaye birçok kişi için inanılmaz gelse de, özü şu: Kendi içsel dünyamızı iyileştirdiğimizde, dış dünyamız da dönüşmeye başlıyor.
Hawai kültüründe bu felsefe sadece bireysel bir uygulama değil, toplumsal barışı sağlamak için de kullanılıyordu.
İlk başta biraz mistik veya fazla basit gelebilir ama bu yöntemi uygulayanlar, hayatlarında ciddi değişimler yaşadıklarını söylüyor.
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