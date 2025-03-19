Evde ve Zihinde Sil Baştan! Hawai’den Hoʻoponopono Felsefesi Nedir?

Hayat bazen üzerimize üzerimize gelir ya hani… İşte tam da o anlarda, keşke bir 'reset' tuşumuz olsa diye düşünürüz. Aslında o reset tuşu var ve adı Hoʻoponopono! Hawai kökenli bu felsefe, hem zihni hem de ruhu temizleyerek geçmişin yüklerinden arınmamıza yardımcı oluyor. Peki, tam olarak nedir ve nasıl uygulanır?