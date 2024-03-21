Evde Temizlemeyi En Sevmediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evde Temizlemeyi En Sevmediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Temizlik yapmak zaten çok sevilmez doğru ama herkesin bir de temizlemekten nefret ettiği yerler vardır. Mecburen temizlemek zorunda kalsan da temizlemekten nefret ettiğin yeri sana söylüyoruz. Gel bakalım senin evde hiç elini sürmek istemediğin yer neresi...
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1. Evde kaç kişi yaşadığını önce bir öğrenelim...
2. Peki evinizde çocuk var mı?
3. Şimdi geldik temizlikle ilgili sorulara. Sence temizlik nasıl olur onu öğrenelim...
4. Senin favori temizlik malzemen hangisi?
5. Temizlik rutinin nasıl diye sorsak...
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6. Böyle iğrenerek yaptığın, hiç sevmediğin temizlik işi ne desek...
7. Evinde hiç eksik olmayan temizlik ürünü ne?
8. Temizlik yaparken hangi müzikleri dinlersin?
9. Sabrını da soralım o zaman. Kendini sabırlı biri olarak görür müsün?
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