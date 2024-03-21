Evde Temizlemeyi En Sevmediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

Mutfak temizliğinin en zor temizliklerden biri olduğu kesin. Bu temizliği, seveni çok seviyor, sevmeyeni nefret ediyor. Sen nefret eden taraftasın, bu kesin! 🧽

Mutfak senin uzak durmak istediğin bir yer. Yemek artıklarıyla dolu tezgahları silmek, pislenmiş fırınları temizlemek hiç sana göre değil, sen süpürge ve toz insanısın. Evde temizlik görevini paylaşırken süpürgeyi hemen kapmaya çalış deriz!