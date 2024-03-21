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Evde Temizlemeyi En Sevmediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evde Temizlemeyi En Sevmediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 13:01

Temizlik yapmak zaten çok sevilmez doğru ama herkesin bir de temizlemekten nefret ettiği yerler vardır. Mecburen temizlemek zorunda kalsan da temizlemekten nefret ettiğin yeri sana söylüyoruz. Gel bakalım senin evde hiç elini sürmek istemediğin yer neresi...

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1. Evde kaç kişi yaşadığını önce bir öğrenelim...

2. Peki evinizde çocuk var mı?

3. Şimdi geldik temizlikle ilgili sorulara. Sence temizlik nasıl olur onu öğrenelim...

4. Senin favori temizlik malzemen hangisi?

5. Temizlik rutinin nasıl diye sorsak...

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6. Böyle iğrenerek yaptığın, hiç sevmediğin temizlik işi ne desek...

7. Evinde hiç eksik olmayan temizlik ürünü ne?

8. Temizlik yaparken hangi müzikleri dinlersin?

9. Sabrını da soralım o zaman. Kendini sabırlı biri olarak görür müsün?

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Senin hiç temizlemeye bulaşmak istemediğin yer banyolar.

Banyo temizliğinden nefret ediyorsun. Tuvaletlerin temizliği hiç sana göre değil. Sen daha çok süpürge, silme işlerini seviyorsun. Bu konuda sana da hak veriyoruz elbette, pis gördüğün tuvaletleri temizlemenin hoşunan gitmemesi normal! Ama banyoları birinin temizlemesi gerek tabii... 🚽🛀

Mutfak, senin temizlik yapmayı en sevmediğin yer.

Mutfak temizliğinin en zor temizliklerden biri olduğu kesin. Bu temizliği, seveni çok seviyor, sevmeyeni nefret ediyor. Sen nefret eden taraftasın, bu kesin! 🧽

Mutfak senin uzak durmak istediğin bir yer. Yemek artıklarıyla dolu tezgahları silmek, pislenmiş fırınları temizlemek hiç sana göre değil, sen süpürge ve toz insanısın. Evde temizlik görevini paylaşırken süpürgeyi hemen kapmaya çalış deriz!

Her yeri temizlersin ama salonlar hiç sana göre değil!

Seni elinde süpürgeyle hiç göremeyiz herhalde. Sen hiç süpürge insanı değilsin, bu yüzden salon veya oda temizlikleri sana uygun değil. Sen böyle foşur foşur temizlik sevenlerdensin. Sana su ve sabun versinler ve gerisini akışına bıraksınlar... 🫧

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