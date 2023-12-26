"Evde Tek Başına" Serisindeki McCallister Ailesinin Ağızları Açık Bırakan Serveti Ortaya Çıktı

'Evde Tek Başına' film serisindeki McCallister ailesinin sahip olduğu servet, ekonomistler tarafından yapılan bir araştırmayla belirlendi. Araştırmaya göre, ailenin evlerinin değeri, onları Chicago'da nüfusun en zengin %1'lik kesimi arasına yerleştiriyor. Detaylar içerikte. 👇

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