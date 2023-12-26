"Evde Tek Başına" Serisindeki McCallister Ailesinin Ağızları Açık Bırakan Serveti Ortaya Çıktı
"Evde Tek Başına" Serisindeki McCallister Ailesinin Ağızları Açık Bırakan Serveti Ortaya Çıktı
'Evde Tek Başına' film serisindeki McCallister ailesinin sahip olduğu servet, ekonomistler tarafından yapılan bir araştırmayla belirlendi. Araştırmaya göre, ailenin evlerinin değeri, onları Chicago'da nüfusun en zengin %1'lik kesimi arasına yerleştiriyor. Detaylar içerikte. 👇
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"Evde Tek Başına”, Noel ve yılbaşı filmleri arasında dünya çapında popüler bir klasiktir.
1990 yapımı bu film, McCalister ailesinin sekiz yaşındaki oğulları Kevin'i evde unutarak Noel tatiline gitmesini ve Kevin'in tek başına hırsızlara karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Filmde Kevin'in hırsızlar için kurduğu zekice tuzaklar ve McCalister ailesinin devasa evi özellikle dikkat çekiyor.
New York Times'ta yayınlanan bir makalede Chicago Federal Rezerv Bankası'ndaki ekonomistler, McCalister ailesinin zenginliğini araştırdı.
Araştırma sonuçlarına göre bu aile, evlerinin değeriyle Chicago'daki nüfusun en üst %1'lik diliminde yer alıyor.
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1990'ların başında evin değerinin yaklaşık 2,4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
McCallister ebeveynlerinin yıllık gelirinin o dönemde 305.000 dolar, bu rakamın 2022 değeriyle 665.000 dolara eşdeğer olacağı belirtiliyor.
Filmin popülerliği ve McCallister ailesinin zenginliği hakkında hayran teorileri de ortaya çıkmıştı.
Bazıları Kevin'in babası Peter McCallister'ın organize bir suç şebekesine dahil olduğunu öne sürüyordu.
Reddit'teki bir hayran ise filmin uyarlandığı Todd Strasser imzalı romanda Kate McCallister'ın moda tasarımcısı olduğunu ve bu durumun Kevin'ın parti sahnesindeki mankenlere erişimini açıkladığını belirtti.
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