Evde Asla Temizlemek İstemediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evde Asla Temizlemek İstemediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Ev temizliği, kimisi için terapi, kimisi için ise tam bir kabus! Kimimizi evin her köşesini pırıl pırıl yaparken görmek mümkünken, kimimiz için bazı köşeler adeta gözden çıkarılmış durumda. Şimdi biraz eğlenelim ve senin asla temizlemek istemediğin yeri tahmin edelim! Hadi başlayalım!
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1. Ev temizliği deyince aklına ne geliyor?
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2. Temizlik yapmaya ne sıklıkla zaman ayırıyorsun?
3. Temizlik yaparken en büyük yardımcın kim?
4. Peki, evde hangi temizlik işi sana terapi gibi geliyor?
5. Temizlik sonrası kendine ne ödül verirsin?
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