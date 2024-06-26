Evde Asla Temizlemek İstemediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

Mutfakta temizlik yapmak senin için adeta bir işkence! Ocak ve fırınla uğraşmak, tezgahı temizlemek sana göre değil. Mutfaktan uzak durmaya çalışıyorsun, değil mi? Şu bulaşıklar birikmesin diye kaç takla attığını bir biz, bir de sen biliyorsun! Belki de yemek yapmayı seviyorsun ama sonrası? İşte orada işler değişiyor. Senin için ideal bir dünya, kendi kendini temizleyen bir mutfak olurdu. Şu robot teknolojisi bir gelişse de ocak kendi kendine parıldasa... Hayal bu ya, belki bir gün!