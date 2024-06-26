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Evde Asla Temizlemek İstemediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evde Asla Temizlemek İstemediğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 10:31

Ev temizliği, kimisi için terapi, kimisi için ise tam bir kabus! Kimimizi evin her köşesini pırıl pırıl yaparken görmek mümkünken, kimimiz için bazı köşeler adeta gözden çıkarılmış durumda. Şimdi biraz eğlenelim ve senin asla temizlemek istemediğin yeri tahmin edelim! Hadi başlayalım!

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1. Ev temizliği deyince aklına ne geliyor?

2. Temizlik yapmaya ne sıklıkla zaman ayırıyorsun?

3. Temizlik yaparken en büyük yardımcın kim?

4. Peki, evde hangi temizlik işi sana terapi gibi geliyor?

5. Temizlik sonrası kendine ne ödül verirsin?

5. Temizlik sonrası kendine ne ödül verirsin?
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6. Evde en çok hangi odada vakit geçiriyorsun?

7. Pencere temizliği hakkında ne düşünüyorsun?

8. Banyo temizliğinde en çok hangi kısımda zorlanıyorsun?

9. Son olarak, evin hangi bölgesinde dağınıklığa daha fazla tahammül edersin?

Mutfak Kaçkınısın!

Mutfakta temizlik yapmak senin için adeta bir işkence! Ocak ve fırınla uğraşmak, tezgahı temizlemek sana göre değil. Mutfaktan uzak durmaya çalışıyorsun, değil mi? Şu bulaşıklar birikmesin diye kaç takla attığını bir biz, bir de sen biliyorsun! Belki de yemek yapmayı seviyorsun ama sonrası? İşte orada işler değişiyor. Senin için ideal bir dünya, kendi kendini temizleyen bir mutfak olurdu. Şu robot teknolojisi bir gelişse de ocak kendi kendine parıldasa... Hayal bu ya, belki bir gün!

Banyo Kaçkınısın!

Banyoyu temizlemekten nefret ediyorsun! O duşakabin, fayanslar, lavabolar... Tam bir kabus. Banyoya girince sadece işini görüp çıkmak istiyorsun, temizlik mi? Aman boşver! 'Banyo mis gibi koksa da girsek' diyenlerden değilsin. Temizlik düşüncesi bile seni yormaya yetiyor. Sabun kalıntıları, su lekeleri... Tam bir temizlik düşmanı. Belki de senin çözümün, her banyodan sonra bir çılgın temizlik yapmak yerine, minik minik günlük temizliklerdir. Hem böylece her seferinde devasa bir temizliğe girişmek zorunda kalmazsın, ne dersin?

Toz ve Dağınıklık Kaçkınısın!

Toz almak mı? Dolapları düzenlemek mi? Halıları süpürmek mi? Senin için bunlar tam bir kabus! Evdeki dağınıklık ve toz seni hiç ilgilendirmiyor, yeter ki göz önünde olmasınlar. Evin her köşesinde ufak tefek dağınıklıklar oluşur ama sen onları görmezden gelme konusunda uzmansın. Belki de yaşam alanında küçük dağınıklıklarla bir arada olmayı öğrendin. Sonuçta, mükemmel düzen mi, rahatlık mı? Sen rahatlığı seçiyorsun. Kim bilir, belki Marie Kondo’dan bir iki tüyo alsan fena olmaz ama kim uğraşacak şimdi, değil mi?

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