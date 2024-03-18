Evde Alanınızı Genişletecek 10 Mutfak Düzeni Fikri
Evde Alanınızı Genişletecek 10 Mutfak Düzeni Fikri
Mutfak, ev içinde en .ok içinde bulunduğumuz alan olabilir. Doğru düzgün ve tasarlama fikirleri ile bu alanı daha ferah ve kullanışlı hale getirebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın! :)
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1. Dolap kapaklarını kullanışlı hale getirin.
2. Duvardan asılı raf sistemleri kurabilirsiniz.
3. Tezgah altı çekmeceler çok kullanışlıdır.
4. Tavana monte edilen raf sistemleri sayesinde mutfağınızı genişletin.
5. Işıklar mutfak düzeninde belirleyici rol oynar.
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6. Mutfak masanızı katlanılabilir tercih edin.
7. Masanızın şekli bile ilginç düzen fikirleri arasına girebilir.
8. Yüksek dolaplar kullanmak yer açısından sizi oldukça rahatlatır.
9. Fonksiyonel depolama sepetleri kullanabilirsiniz.
10. Renk seçimi ile ferahlık etkisi yaratabilirsiniz.
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