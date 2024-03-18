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Evde Alanınızı Genişletecek 10 Mutfak Düzeni Fikri

etiket Evde Alanınızı Genişletecek 10 Mutfak Düzeni Fikri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 12:01

Mutfak, ev içinde en .ok içinde bulunduğumuz alan olabilir. Doğru düzgün ve tasarlama fikirleri ile bu alanı daha ferah ve kullanışlı hale getirebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın! :)

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1. Dolap kapaklarını kullanışlı hale getirin.

Dolap kapaklarını kullanarak daha fazla depolama alanı elde edebilirsiniz. İç kısmına askılar veya raf sistemleri yerleştirerek ekstra yer sağlayabilirsiniz!

2. Duvardan asılı raf sistemleri kurabilirsiniz.

Duvara monte edilen raf sistemleri, mutfak tezgahında veya tezgah üstü alanlarda depolama sağlar. Baharatlar, sosluklar ve sık kullanılan mutfak aletleri için idealdir.

3. Tezgah altı çekmeceler çok kullanışlıdır.

Tezgah altı çekmeceler, köşe alanlarını da kullanarak daha fazla depolama alanı sunar. Bu çekmeceleri mutfak gereçleri, tencere ve tavalar için kullanabilirsiniz.

4. Tavana monte edilen raf sistemleri sayesinde mutfağınızı genişletin.

Tavan yüksekliğini kullanarak tavana monte edilen raf sistemleriyle ek depolama sağlayabilirsiniz. Bu alanı mevsimler eşyalar, az kullanılan mutfak gereçleri veya dekoratif öğeler için kullanın.

5. Işıklar mutfak düzeninde belirleyici rol oynar.

Doğru aydınlatma, mutfakta ferahlık hissiyatını arttırır. Spot ışıklar veya LED şeritler kullanarak mutfakta daha fazla ışık sağlayabilirsiniz.

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6. Mutfak masanızı katlanılabilir tercih edin.

İhtiyaç duyduğunuzda katlanılabilir masa, mutfakta ek alan sağlar. Yemek yaparken veya misafir ağırlarken epey işinize yarar.

7. Masanızın şekli bile ilginç düzen fikirleri arasına girebilir.

Kare masa ve sandalyeler yerine, dikdörtgen bir masa ve sandalyeler kullanmak daha fazla oturma alanı sağlar. Bu tip masa ve sandalyeler köşeleri de daha fazla verimli kullanmanızı sağlar.

8. Yüksek dolaplar kullanmak yer açısından sizi oldukça rahatlatır.

Tavan yüksekliğine kadar olan dolaplar veya raflar, mutfakta dikey olarak kullanılan alanı maksimize eder. Böylece daha fazla depolama alanı elde edebilirsiniz.

9. Fonksiyonel depolama sepetleri kullanabilirsiniz.

Çekmecelere veya dolap içlerine yerleştirilebilen plastik veya örgü sepetler, küçük eşyaları gruplandırarak düzeni sağlar ve depolama alanını en iyi şekilde idare etmenizi sağlar.

10. Renk seçimi ile ferahlık etkisi yaratabilirsiniz.

Mutfak dolaplarının ve tezgahın açık renklerde olması, alanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlar. Bu yüzden mutfağınızın rengini buna uygun seçmenizde fayda var.

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