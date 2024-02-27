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Evcil Hayvanı Olanların Ev Temizliğinde Dikkat Etmesi Gereken 12 Şey

etiket Evcil Hayvanı Olanların Ev Temizliğinde Dikkat Etmesi Gereken 12 Şey

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 16:31

Evcil hayvan beslemek her ne kadar güzel olsa da kimi zaman tüyler sebebiyle evi temizlemek zor olabiliyor. İşte tam olarak bu nedenle evcil hayvanı olanların ev temizliğinde dikkat etmesi gereken, temizliğini kolaylaştıracak 12 yöntemi sıralıyoruz!

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1. Günlük tüy temizliği yapmak

Evcil hayvanınızın tüylerini günlük olarak fırçalamak, evdeki tüy döküntülerini azaltmaya yardımcı olur ve evinizin temiz kalmasını sağlar. Bu, özellikle dökülen tüylerin mobilya ve halılara yayılmasını engellemek için önemlidir.

2. Oyuncakların ve yatakların yıkanması

Evcil hayvanınızın oyuncaklarını ve yataklarını düzenli aralıklarla yıkamak, bakteri ve kötü kokuların yayılmasını önler. Bu, hem evcil hayvanınızın sağlığını korumak hem de evin temizliğini sağlamak için önemlidir.

3. Mobilya ve halılar için özenli bir temizlik yapmak

Evdeki mobilya ve halıları düzenli aralıklarla vakumlamak veya temizlemek, evcil hayvan sahiplerinin yapması gereken bir diğer önemli adımdır. Bu, tüylerin ve diğer atıkların birikmesini engeller ve evin temiz görünmesini sağlar.

4. Pisliklerin anında temizlenmesi

Evcil hayvanınızın dışkısını veya idrarını hemen temizlemek, evin hijyenini korumak için kritik öneme sahiptir. Bu, kötü kokuların yayılmasını engeller ve bakteri oluşumunu önler.

5. Dışarıdan geldikten sonra temizlik yapmak

Evcil hayvanınızı dışarıda gezdirdikten sonra patilerini ve tüylerini kontrol etmek ve gerektiğinde temizlemek önemlidir. Bu, evin içine dışarıdan getirilen toz ve kirin azaltılmasına yardımcı olur.

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6. Düzenli bakım yapmak

Evcil hayvanınızın düzenli olarak banyo yapması ve tüylerinin kesilmesi evin temizliğini korumak için önemlidir. Temiz bir hayvan, temiz bir ev demektir.

7. Yatak ve kanepe örtüleri kullanmak

Evcil hayvan sahipleri için yatak ve kanepe örtüleri oldukça faydalıdır. Bu örtüler, mobilyaları ve yatakları evcil hayvanın tüylerinden ve kirlerinden korur ve kolayca yıkanabilirler.

8. Hava temizleyici kullanmak

Evde hava temizleyicileri kullanmak, evcil hayvan sahiplerinin hava kalitesini artırmasına yardımcı olabilir. Bu cihazlar, tüyler ve alerjenler gibi hava partiküllerini filtreleyerek temiz bir hava sağlarlar.

9. Güçlü bir kablosuz süpürge kullanmak

9. Güçlü bir kablosuz süpürge kullanmak

Philips Aqua Plus 7000 serisi ile evcil hayvanının adım attığı her yere ulaşarak temizliği kolay hale getirebilir her gün zeminlerinizi önce süpürüp sonra silebilirsiniz.

10. Koku giderici kullanmak

Evdeki kötü kokuları gidermek için koku gidericiler veya tazeleyiciler kullanmak önemlidir. Bu, evcil hayvanların neden olabileceği potansiyel kokuları maskeleyerek evin ferahlığını korur.

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11. Düzenli aralıklarla profesyonel temizlik yaptırmak

Düzenli aralıklarla profesyonel temizlik hizmetleri almak, evcil hayvan sahipleri için özellikle yararlıdır. Profesyonel temizlik, derinlemesine bir temizlik sağlar ve evin hijyen seviyesini artırır.

12. Buharlı temizleyicileri kullanmak

12. Buharlı temizleyicileri kullanmak

Buharlı temizleyiciler, evcil hayvan sahiplerinin sık sık tercih ettiği bir temizlik yöntemidir. Bu cihazlar, zeminleri ve yüzeyleri temizlerken aynı zamanda bakteri ve mikropları da öldürürler, böylece evin temizliğini ve hijyenini artırırlar.

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