Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getiren 10 Mobil Uygulama
Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getiren 10 Mobil Uygulama
Artık temizlik yaparken uygulamalar sıklıkla kullanılıyor. Evde temizlik işlerini kolaylaştıran birçok mobil uygulama var. Peki siz temizlik yaparken işinize yarayacak mobil uygulamaları biliyor musunuz?
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1. Tody
2. Home Tasker
3. Lerto
4. Philips HomeRun
5. Sweepy
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6. Housy
7. Tidy
8. FlyLadyPlus
9. OurFlat
10. Nipto
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