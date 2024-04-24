Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getiren 10 Mobil Uygulama

Evinizi temizlerken en büyük yardımcılarınızdan olacak Home Tasker uygulamasını kullanarak her odaya uygun görevler oluşturmanız mümkün.

Bu uygulamada da oda oda temizlik rutini oluşturabiliyorsunuz.

Her oda için önceden belirlenmiş görevler bulunuyor. Bunun yanında kendiniz de görevler oluşturabiliyorsunuz.

Türkçe olduğu için kullanması çok daha kolay.