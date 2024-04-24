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Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getiren 10 Mobil Uygulama

etiket Ev Temizliğini Daha Pratik Hale Getiren 10 Mobil Uygulama

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 11:14

Artık temizlik yaparken uygulamalar sıklıkla kullanılıyor. Evde temizlik işlerini kolaylaştıran birçok mobil uygulama var. Peki siz temizlik yaparken işinize yarayacak mobil uygulamaları biliyor musunuz?

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1. Tody

1. Tody

Evde temizlik yaparken neyi, ne zaman yapacağınızı bir türlü organize edemiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

  • Temizlik işini oyuna dönüştüren uygulama sayesinde rahat edeceğiniz kesin.

  • Kendinize göre özelleştirebileceğiniz temizlik rutinleri ile çok daha organize olabileceksiniz. 

  • Oda oda temizliğinizi düzenleyebiliyorsunuz.

  • Bu uygulamada seçtiğiniz görevleri ne kadar sıklıkla yapacağınızı da seçebiliyorsunuz.

2. Home Tasker

2. Home Tasker

Evinizi temizlerken en büyük yardımcılarınızdan olacak Home Tasker uygulamasını kullanarak her odaya uygun görevler oluşturmanız mümkün.

  • Bu uygulamada da oda oda temizlik rutini oluşturabiliyorsunuz.

  • Her oda için önceden belirlenmiş görevler bulunuyor. Bunun yanında kendiniz de görevler oluşturabiliyorsunuz.

  • Türkçe olduğu için kullanması çok daha kolay.

  • Takvim özelliğiyle o gün hangi görevleriniz var görebiliyorsunuz.

3. Lerto

3. Lerto

Lerto, evde temizliği daha organize şekilde yapmanızı sağlıyor. 

  • Uygulamayı kullanarak evinizi temizlemeye nereden başlayacağınıza çok daha kolay karar verebiliyorsunuz.

  • Ayrıca ne yapmanız gerektiğini tam bileceğiniz için vakit kaybetmiyorsunuz.

  • Evinizde olan odaları kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Her odaya sınırsız görev eklemek mümkün.

  • Yapılacaklar listenizde ileride neler yapacağınızı görebiliyorsunuz.

4. Philips HomeRun

4. Philips HomeRun

Robot süpürge için tasarlanmış bu uygulama ile Philips süpürgenizi en etkin şekilde kullanabiliyorsunuz. 

  • Her odayı nasıl ve ne zaman temizleyeceğinizi ayrı ayrı belirleyebiliyorsunuz. 

  • Aynı zamanda siz evde yokken bile uzaktan temizliği başlatıp durdurmanız mümkün.

  • Evin haritasını çıkarmak bu uygulamayla çok kolay.

  • Bir kere kurduktan sonra artık her seferinde uğraşmanıza gerek yok!

5. Sweepy

5. Sweepy

Evinizin temiz ve düzenli olmasını sağlamak için Sweepy uygulaması ideal. 

  • Her odanın temizliğini takip etmeniz mümkün.

  • Evdeki temizlik işlerini ev halkına dağıtabiliyorsunuz.

  • Yaptığınız işlere bakarak ilerlemenizi görebiliyorsunuz.

  • Farklı cihazları senkronize edebiliyorsunuz.

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6. Housy

6. Housy

Eviniz dağınıkken bir türlü nasıl toparlayacağınızı bilemiyorsanız ihtiyacınız olan uygulama Housy.

  • Kullanımı oldukça kolay uygulama kontrol listesi oluşturuyor. Bu sayede yaptığınız işleri kolayca takip ediyorsunuz.

  • Kişiselleştirilmiş bir temizlik programı oluşturarak kendinize hedefler belirleyebilirsiniz.

  • Temizlik programlarınızı aylık, haftalık ya da günlük şekilde planlamanız mümkün.

  • Yapmanız gereken işlere hatırlatıcı da koyabiliyorsunuz.

7. Tidy

7. Tidy

Evi toparlamanın kolay yolunu gösteren Tidy, temizlik rutinlerinizi takip etmenizi sağlıyor.

  • Evi temizlerken motive edici bir şeye ihtiyacınız varsa Tidy uygulaması size yardımcı oluyor.

  • Görevlerinizi uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz.

  • Her odaya özel bir temizlik programı tasarlamak mümkün.

  • Bir sayfada tüm odaları görebiliyorsunuz. Üzerine tıklayarak da detaylı görevleri görüntüleyebiliyorsunuz.

8. FlyLadyPlus

8. FlyLadyPlus

FlyLadyPlus uygulamasının güzelliği evi bölgelere ayırması. Bölgelere ayırdıktan sonra her bölgeye uygun temizlik listeleri yapmak mümkün.

  • Motive edici günlük müzikler sunuyor.

  • Evinizi toparlarken görevleri kontrol ederek daha hızlı işlerinizi bitirebilirsiniz.

  • Önceden yüklenmiş sabah, öğle ve akşam için rutin listeler var.

  • Evin her bölgesi için detaylı temizlik listeleri bulunuyor.

  • Uygulamayı birden fazla cihazda senkronize edebiliyorsunuz.

9. OurFlat

9. OurFlat

Kayıt olmadan kullanabileceğiniz OurFlat uygulaması ile sadece temizliği değil, her şeyi yönetmek mümkün.

  • Paylaşımlı yaşam uygulamasında evinizi paylaştığınız kişilerle ev işlerini bölüşüyorsunuz.

  • Faturaları ve ev işlerini uygulamayla bölmeniz mümkün.

  • Temizliğin yanında alışveriş listesi de oluşturabiliyorsunuz.

  • Belirlediğiniz temizlik görevlerine puan atayabilir ve herkesin puanını görerek işleri kimin yaptığını anlayabilirsiniz.

10. Nipto

10. Nipto

Ev işlerini evdekiler arasında paylaştıran uygulama, aynı zamanda bu işleri eğlenceli hale getiriyor.

  • Ev işlerini paylaşmayı daha eğlenceli hale getiren uygulamada belirlenen görevlere puan atanıyor. Bu görevler yapıldıkça puan toplanıp ödül belirlenebiliyor.

  • Uygulamayı kullanarak ev işlerini kişiselleştirebiliyorsunuz.

  • Önemli ev işleri için hatırlatıcı eklemeniz de mümkün.

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