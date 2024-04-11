Ev Temizliğinden Sonra Kendini Ödüllendirebileceğin 10 Şey
Ev Temizliğinden Sonra Kendini Ödüllendirebileceğin 10 Şey
Ev temizliğini yaptın, çok yoruldun ama şimdi dinlenme zamanı. Peki öyle boş boş dinlenmek olur mu? O kadar temizlikten sonra kendine güzel bir ödül vermelisin. Temizlikten sonra kendini nasıl ödüllendirebiliceğine gel birlikte bakalım...
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Temizlik sonrası pislendiğini hissediyorsan bir banyo iyi gider. 🛁
Temizlik sonrası yorgunluk kahvesi de iyi gider. ☕️
Temizlikten sonra en iyi gelecek şey güzel bir dizi izlemek!
Temizlik sonrası iyi bir kitap okumaya ne dersin?
Peki, temizlik bitince güzel bir tatlı iyi gitmez mi?
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Temizlik bittiyse kendini dışarı at!
İşin bittikten sonra sıra hobilerine vakit ayırmada.
Yorulduysan masaj yaptırmaya da gidebilirsin.
Temizlik bittikten sonra kendini güzel bir spa günüyle ödüllendirebilirsin.
Sevdiğin bir film vizyona girdiyse temizlik sonrası kendini bu filmle ödüllendir!
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