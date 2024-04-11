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Ev Temizliğinden Sonra Kendini Ödüllendirebileceğin 10 Şey

etiket Ev Temizliğinden Sonra Kendini Ödüllendirebileceğin 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 14:02

Ev temizliğini yaptın, çok yoruldun ama şimdi dinlenme zamanı. Peki öyle boş boş dinlenmek olur mu? O kadar temizlikten sonra kendine güzel bir ödül vermelisin. Temizlikten sonra kendini nasıl ödüllendirebiliceğine gel birlikte bakalım...

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Temizlik sonrası pislendiğini hissediyorsan bir banyo iyi gider. 🛁

Temizlik yorgunluğunu atmanın en güzel yollarından biri banyo. Bunun için güzel bir müzik açıp küveti doldurabilirsin. Tabii öyle apar topar bir duştan bahsetmiyoruz. Uzun uzun keyif yapabileceğin bir banyo temizlik sonrası sana iyi gelecek!

Temizlik sonrası yorgunluk kahvesi de iyi gider. ☕️

Temizlik seni çok yorduysa kahve içmek iyi gelebilir. Kahve insanı değilsen çay da demleyebilirsin. Şöyle güzelce ayağını uzat, eğlenceli bir program aç ve temizlik sonrası keyfine bak!

Temizlikten sonra en iyi gelecek şey güzel bir dizi izlemek!

İş bitti ve kendini nasıl ödüllendireceğini bilmiyor musun? O zaman bizden sana tavsiye en sevdiğin dizinin bir bölümünü açıp izlemen. Yanına da atıştırmalıklarını al ve şöyle güzelce yayılıp dizini izle bakalım.

Temizlik sonrası iyi bir kitap okumaya ne dersin?

Uzun zamandır vakit bulamadığın bir kitabı okumak için temizlik sonrasından daha güzel bir zaman var mı? O kadar yorulduktan sonra kendini ödüllendirmek için en sevdiğin kitabı okuyabilirsin.

Peki, temizlik bitince güzel bir tatlı iyi gitmez mi?

Temizlik yaparken çok enerji harcadın, şimdi kaybettiklerini yerine koyma vakti. Temizlik sonrası en sevdiğin tatlıyı yiyerek kendini ödüllendirebilirsin. Öncesinde bu tatlıyı yiyeceğin anı hayal ederek temizliği daha istekli yapman mümkün.

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Temizlik bittiyse kendini dışarı at!

Evde bütün günü temizlikle geçirdikten sonra biraz hava almak iyi olabilir. Müsait bir arkadaşın varsa onu da çağır ve beraber güzel bir yürüyüşe çıkın. Sahil kenarında yürümek ve deniz havası almak temizlik sonrası iyi gelebilir.

İşin bittikten sonra sıra hobilerine vakit ayırmada.

Evini güzelce temizlediysen kendine vakit ayırma vaktin gelmiş demektir. Bir hobin varsa temizliğin bitince bu hobiye vakit ayırabilirsin. Bir müzik aleti çalıyorsan onu çal ya da puzzle yap, canın ne yapmak istiyorsa!

Yorulduysan masaj yaptırmaya da gidebilirsin.

Masaj yaptırmak ya da masaj aletiyle kendine masaj yapmak temizlik sonrası rahatlatıcı olabilir. Ya da yoga yaparak kendini rahatlatabilirsin. Kendine temizlik sonrası rahatlama için yarım saat ayırırsan nasıl mutlu olduğuna şaşırırsın. 😯

Temizlik bittikten sonra kendini güzel bir spa günüyle ödüllendirebilirsin.

Spa gününden daha iyi bir rahatlama olabilir mi? Bütün günü kendine ayırabileceğin bir spa günüyle hem temizliğin yorgunluğunu hem de günlük stresini atabilirsin. Temizlik biter bitmez kendin için bir spa günü ayarla deriz! 💆

Sevdiğin bir film vizyona girdiyse temizlik sonrası kendini bu filmle ödüllendir!

O yorucu temizlik günü sonunda kendine bir film ödülü verebilirsin. Güzel bir patlamış mısır eşliğinde sevdiğin filmi izlemek tüm gün yaptığın o temizliği sana unutturacak.

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