Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
Ev Temizliğinde Kolaylık Sağlayan Ulteneic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge'de İndirim Fırsatı!

etiket Ev Temizliğinde Kolaylık Sağlayan Ulteneic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge'de İndirim Fırsatı!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.02.2024 - 15:54

Ev temizliğinde neredeyse tüm işi üstlenen Ulteneic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge, artık hayatınızı kolaylaştırmak için bir tık uzağınızda. Gelişmiş teknolojisi ve üstün özellikleriyle, temizlik rutininizi kökten değiştirecek bu akıllı cihaz, şimdi kaçırılmayacak bir fırsatla sizleri bekliyor. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 15.02.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/fiyati-dustu-ul...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ulteneic T10, sadece bir robot süpürge değil, aynı zamanda evinizin yeni en iyi dostu.

Ulteneic T10, sadece bir robot süpürge değil, aynı zamanda evinizin yeni en iyi dostu.

Kendi kendine temizleyebilen ve şarj olabilen bu akıllı cihaz, size zaman kazandırırken, evinizin her köşesini pırıl pırıl yapacak. Otomatik çöp istasyonu sayesinde, toz ve kirleri kendiliğinden boşaltabilen Ulteneic T10, size ekstra konfor ve hijyen sunuyor.

4,3 litre tek kullanımlık toz torbası yalnızca 60 güne kadar toz ve birikinti tutmakla kalmıyor, aynı zamanda daha temiz hava için toz parçacıklarının %99,9'unu hapsediyor.

Her türlü zemin ve halı üzerinde etkili bir temizlik performansı sergileyen cihaz, en inatçı kirleri bile kolayca yok ediyor.

Her türlü zemin ve halı üzerinde etkili bir temizlik performansı sergileyen cihaz, en inatçı kirleri bile kolayca yok ediyor.

580 ml'lik geniş haznesiyle aynı anda hem süpürme hem de paspas işlemi gerçekleştiren 2'si 1 arada T10 robot süpürge, profesyonel silme moduyla derinlemesine temizlik sağlıyor. Bu modu, Y şeklinde hareket ederek gerçek bir el yıkamasını taklit ediyor. 

Sizin yapmanız gereken tek şey, temizlik ihtiyacınıza göre istediğiniz temizleme modunu seçmek. Geri kalanı T10 robot süpürge akıllıca halleder. Gelişmiş sensörleri sayesinde, mobilya ve duvarlara zarar vermeden evinizin her köşesini kusursuz bir şekilde temizler.Dahili HEPA filtre sistemi sayesinde, havada bulunan alerjenleri ve tozları yakalar ve temiz havayı geri salar. Eşikleri ve engelleri rahatlıkla aşabilen 10 cm yüksekliğinde bir tasarıma sahiptir, bu sayede tüm zeminlere ve farklı yüzeylere kolaylıkla uyum sağlar.

Güçlü Vakum ve Uzun Ömürlü Pil

Güçlü Vakum ve Uzun Ömürlü Pil

3000Pa'lık üstün vakum gücü ve üç kademeli emiş modu ile toz, kir, evcil hayvan tüyleri ve hatta kahve çekirdeklerini bile rahatlıkla temizliyor. 5200 mAh lityum iyon pil sayesinde tek bir tam şarjla 280 dakika boyunca kesintisiz bir temizlik deneyimi sunuyor. Bu süre zarfında, 250 metrekarelik bir alanı rahatlıkla temizleyebilir. Bu geniş kapsama alanı ve uzun çalışma süresi, T10'u büyük evler ve ofisler için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Gelişmiş Lazer Navigasyon

Gelişmiş Lazer Navigasyon

'Lazer navigasyon teknolojisi' kullanılarak T10, evinizi hassas bir şekilde haritalandırabilir, çok katmanlı akıllı haritalar oluşturabilir ve saklayabilir, ayrıca verimli ve düzenli bir temizlik rotası belirleyebilir. Bunun yanı sıra, nesne tanıma teknolojisi sayesinde, ayakkabılar, köpek tasmaları gibi engelleri tanıyabilir ve bu engellerin çevresinden manevra yapabilir.

Halı algılama teknolojisi sayesinde halıları ve kilimleri algıladığında emiş gücü otomatik olarak maksimuma çıkar ve daha derin bir temizlik sağlar.

Halı algılama teknolojisi sayesinde halıları ve kilimleri algıladığında emiş gücü otomatik olarak maksimuma çıkar ve daha derin bir temizlik sağlar.

Kullanıcı Yorumları;

  • Amazon, sen bir harikasın. Aldığım her ürün için 'iyi ki almışım' diyorum. Ultenic programını indirdim, bu kadar mı kolay olur? Kurulumunu yaptıktan sonra kendi gidip tüm evi gezip haritalandırdı, sonrasında tertemiz yaptı. Denemek için toprak attım, bana mısın demedi. Evde İran kedimiz var, inanılmaz tüy döküyor. Ona rağmen tüylerini topladı, bir güzel gitti, kendi haznesini boşalttı. Saatini ayarladım, biz eve gelmeden evi tertemiz yapmış. Geldiğimde ev mis gibi, yerde tek bir kedi tüyü yok. Harika bir makine, Ultenic'i kesinlikle tavsiye ederim. Düşünenler için en güzel robot süpürge derim.

  • Üründen çok memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. Ürün elimize çok hızlı ulaştı.

  • Müthiş bir emiş beklemeyin fakat her evde olması gereken harika bir makina. Tavsiye edilir.

Bugüne özel 2.640 TL indirimle burada sizi bekliyor.

Ürünü İncele
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?