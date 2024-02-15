Ev Temizliğinde Kolaylık Sağlayan Ulteneic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge'de İndirim Fırsatı!
Ev Temizliğinde Kolaylık Sağlayan Ulteneic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge'de İndirim Fırsatı!
Kaynak: https://www.mynet.com/fiyati-dustu-ul...
Ev temizliğinde neredeyse tüm işi üstlenen Ulteneic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge, artık hayatınızı kolaylaştırmak için bir tık uzağınızda. Gelişmiş teknolojisi ve üstün özellikleriyle, temizlik rutininizi kökten değiştirecek bu akıllı cihaz, şimdi kaçırılmayacak bir fırsatla sizleri bekliyor. Detaylara gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 15.02.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ulteneic T10, sadece bir robot süpürge değil, aynı zamanda evinizin yeni en iyi dostu.
Her türlü zemin ve halı üzerinde etkili bir temizlik performansı sergileyen cihaz, en inatçı kirleri bile kolayca yok ediyor.
Güçlü Vakum ve Uzun Ömürlü Pil
Gelişmiş Lazer Navigasyon
Halı algılama teknolojisi sayesinde halıları ve kilimleri algıladığında emiş gücü otomatik olarak maksimuma çıkar ve daha derin bir temizlik sağlar.
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