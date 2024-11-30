Ev Temizliği Konusunda Ne Kadar Pratiksin?

Temizlik yapmak pek senlik değil! Günlük rutinde hızlı hareket etmeyi sevmiyorsun ve dağınıklık ile biraz toz senin için çok da sorun değil. Temizlik yaparken hızlı ve etkili olmayı pek umursamıyorsun, kendi hızında gitmeyi tercih ediyorsun. Zaten önemli olan da senin rahatlığın!