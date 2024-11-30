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Ev Temizliği Konusunda Ne Kadar Pratiksin?

etiket Ev Temizliği Konusunda Ne Kadar Pratiksin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 10:31

Evin temizliği, bazılarımız için günlük bir rutin bazılarımız içinse son dakikaya bıraktığımız bir zorunluluk! Temizlik yaparken ne kadar pratik olduğunu merak ediyorsan doğru yerdesin. Hazırsan teste geçelim!

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1. Sana göre hangi temizlik aracı daha verimli?

2. Hangi yüzeyleri temizlemek sana işkence gibi geliyor?

3. Evin pırıl pırıl olması senin için ne ifade ediyor?

4. Ne sıklıkta toz alırsın?

5. Genelde temizliğe kaç saat ayırırsın?

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6. Evin kokusu konusunda ne kadar hassassın?

7. Hangi temizlik malzemesi olmadan yapamazsın?

8. Temizlik için belirli bir zaman ayırır mısın?

9. Temizlik malzemesi alışverişine çıkınca genelde neler alırsın?

10. Son olarak, dağınıklık konusunda ne düşünüyorsun?

Pratiklikte tam bir gurusun!

Temizlikte pratiklik konusunda tam bir ustasın! Evi kısa sürede pırıl pırıl yapacak kadar hızlı ve pratiksin. Temizlik malzemelerini adeta sihirli bir değnek gibi kullanıyorsun. Evin her zaman düzenli ve senin için temizlik yaparken geçen süre neredeyse hiç yorucu değil.

Temizlikte oldukça pratik birisin!

Temizlik konusunda yeterince hızlı ve etkili birisin. Her şeyi kusursuz yapmasan da evi kısa sürede toparlayabiliyorsun. Yeterince düzenli ve temiz bir ortam yaratıyorsun ama kendini yoracak kadar da işin içine girmiyorsun. Biraz temizlik biraz rahatlık senin tarzını yansıtıyor.

Pratik sayılırsın!

Temizlik işini pek sevmesen de gerektiğinde elini çabuk tutmasını biliyorsun. Pratiklik konusunda iddialı değilsin ama acil durumlarda evini kısa sürede toparlayabiliyorsun. Ancak temizlik rutinleri senin için yorucu olabilir. Bu nedenle temizliğe ihtiyacın kadar emek harcadığını söyleyebiliriz.

Temizlikte pek pratik değilsin!

Temizlik yapmak pek senlik değil! Günlük rutinde hızlı hareket etmeyi sevmiyorsun ve dağınıklık ile biraz toz senin için çok da sorun değil. Temizlik yaparken hızlı ve etkili olmayı pek umursamıyorsun, kendi hızında gitmeyi tercih ediyorsun. Zaten önemli olan da senin rahatlığın!

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