Ev Temizliği Konusunda Ne Kadar Pratiksin?
Ev Temizliği Konusunda Ne Kadar Pratiksin?
Evin temizliği, bazılarımız için günlük bir rutin bazılarımız içinse son dakikaya bıraktığımız bir zorunluluk! Temizlik yaparken ne kadar pratik olduğunu merak ediyorsan doğru yerdesin. Hazırsan teste geçelim!
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1. Sana göre hangi temizlik aracı daha verimli?
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2. Hangi yüzeyleri temizlemek sana işkence gibi geliyor?
3. Evin pırıl pırıl olması senin için ne ifade ediyor?
4. Ne sıklıkta toz alırsın?
5. Genelde temizliğe kaç saat ayırırsın?
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6. Evin kokusu konusunda ne kadar hassassın?
7. Hangi temizlik malzemesi olmadan yapamazsın?
8. Temizlik için belirli bir zaman ayırır mısın?
9. Temizlik malzemesi alışverişine çıkınca genelde neler alırsın?
10. Son olarak, dağınıklık konusunda ne düşünüyorsun?
Pratiklikte tam bir gurusun!
Temizlikte oldukça pratik birisin!
Pratik sayılırsın!
Temizlikte pek pratik değilsin!
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