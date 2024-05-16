Ev Temizleme Rutinine Göre Yaşını Söylüyoruz!
Ev Temizleme Rutinine Göre Yaşını Söylüyoruz!
Sen evi nasıl temizliyorsun? Temizlik rutinini ve temizlik yaparken dikkat ettiklerini söyle biz de kaç yaşında olduğunu tahmin edelim. E hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle banyonu ne sıklıkta temizlediğini söyleyebilir misin?
2. Peki bulaşıkları genelde naparsın?
3. Her hafta genel temizlik yapıyor musun?
4. Zemini ne kadar sıklıkta siliyorsun?
5. Evi ne sıklıkta havalandırıyorsun?
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