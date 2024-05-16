Ev Temizleme Rutinine Göre Yaşını Söylüyoruz!

Senin için yaşadığın ve bulunduğun ortamın temizliği ve düzeni oldukça önemli. Huzurlu ve temiz bir ortamda olmak istiyorsun bu yüzden de vaktini temizliğe ayırıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Temizlik senin için artık günlük bir rutin haline dönüşmüş, pratik tüyoları biliyor ve her yeri pırıl pırıl yapıyorsun!