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Ev Temizleme Rutinine Göre Yaşını Söylüyoruz!

etiket Ev Temizleme Rutinine Göre Yaşını Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 10:01

Sen evi nasıl temizliyorsun? Temizlik rutinini ve temizlik yaparken dikkat ettiklerini söyle biz de kaç yaşında olduğunu tahmin edelim. E hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle banyonu ne sıklıkta temizlediğini söyleyebilir misin?

2. Peki bulaşıkları genelde naparsın?

3. Her hafta genel temizlik yapıyor musun?

4. Zemini ne kadar sıklıkta siliyorsun?

5. Evi ne sıklıkta havalandırıyorsun?

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6. Her zemin için farklı bir temizlik malzemesi mi kullanıyorsun?

7. Halıları ne kadar sürede bir yıkıyorsun?

8. Son olarak temizlik yapmayı ne kadar çok seviyorsun?

18-25 yaş arasındasın!

Evini pek düzenli tutmak gibi bir isteğin ve alışkanlığın yok. Ev işlerine bu yaşında vakit ayırmak istemiyorsun, o yüzden de elinden geldiğince geçiştiriyorsun. Her gün temizlik yapmak sana vakit kaybı gibi geliyor ama aslında pratik temizliği bilsen çok rahat edeceğine eminiz!

26-40 yaş arasındasın!

Senin için yaşadığın ve bulunduğun ortamın temizliği ve düzeni oldukça önemli. Huzurlu ve temiz bir ortamda olmak istiyorsun bu yüzden de vaktini temizliğe ayırıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Temizlik senin için artık günlük bir rutin haline dönüşmüş, pratik tüyoları biliyor ve her yeri pırıl pırıl yapıyorsun!

40 ve üstü!

Kabul edelim sen düzeni seviyorsun ama temizliğe çok fazla vakit ayırmak istemiyorsun. Bu yüzden de tamamen kendini ve vaktini temizliğe adamıyorsun. Yine de içinden geldiği zamanlarda ya da bazı noktalarda temizlik yapıyor ve elinden geldiğinde düzenini korumaya çalışıyorsun. Hiç de fena değilsin!

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