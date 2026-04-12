article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev İşi Yaparken Nasıl Yorulmayız?

Aslı Uysal
12.04.2026 - 13:31

Ev işleri çoğu zaman gözümüzde büyür ama aslında doğru temizlik yöntemleri ile oldukça kolaylaşabilen bir günlük rutindir. Yorulmadan temizlik yapmak elbette tamamen mümkün değil. Fakat bu içerikte size vereceğimiz ipuçlarıyla yorulma düzeyinizi minimuma indiriyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşleri planlayarak başla!

Ev işlerine rastgele başlamak yapılan en büyük hatalardan bir tanesidir. Hem zaman kaybı hem de gereksiz bir yorgunluk anlamına gelir. Günlük ya da haftalık bir plan oluşturarak, nasıl temizliğe başlayacağınız konusunda bir strese girmemiş olursunuz.

Temizliği bölerek ilerle.

Tüm evi tek seferde temizlemeye çalışmak oldukça yorucudur. Bunu yapmak yerine işleri bölmeye ne dersin? Mesela bir gün sadece mutfağı, bir gün camları, bir gün de banyoyu temizlemek gibi... Bu sayede fiziksel yükün oldukça azalırken, adım adım da tüm evi temizlemiş olursun.

Temizlik malzemelerini doğru seç.

Temizlik yaparken işini kolaylaştıracak en önemli şeylerden biri de doğru temizlik malzemelerini seçmek. Kalitesiz ya da işlevsiz temizlik araçları, harcadığın enerjiyi iki katına çıkarır. İşini kolaylaştıracak temizlik araçları sayesinde daha az güç harcayarak daha iyi sonuç alabilirsin.

Müzik veya podcast ile motivasyonunu artır!

Sessiz bir ortamda temizlik yapmak çoğu zaman çok daha sıkıcı ve yorucu hissettirir. Bu yüzden de temizlik yaparken ilgini dağıtmayacak ve seni sıkmayacak eğlenceli içerikler tercih edebilirsin. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden bir bakmışsın tüm temizlik bitmiş bile...

Kendine bir zaman sınırı koy.

Temizlik yaparken kendine hedefler koyarak işleri daha da kolaylaştırabilirsin. Mesela, '30 dakika boyunca sadece bu işi yapacağım' gibi hedefler koymak, odaklanmanı artırır ve gereksiz oyalanmaların da önünü keser. Ayrıca temizlik yaparken kısa süreli odaklanmalar, uzun süreli dağınıklıklardan çok daha iyi sonuç verir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aynı anda birden fazla iş yapma!

Aynı anda birden fazla iş yapmak verimli gibi görünse de aslında daha fazla yorulmana neden olur. Çünkü elinde muhtemelen sadece aynı anda yarım kalan ve tamamlanamayan bir sürü iş kalır. Tek bir işe odaklanmak, işi daha hızlı ve düzgün bitirmeni sağlar.

Bedenine zarar verecek ani hareketlerden kaçın.

Temizlik yaparken eğilme, uzanma gibi hareketler yanlış yapıldığında ciddi yorgunluk ve kas yırtılmaları gibi problemlerle seni karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden doğru duruş ve hareket tekniklerini kullan. Dizlerini kullanarak eğil ya da belini zorlamadan ağır yükleri doğru şekilde kaldır. Küçük gibi görünen bu detaylar gün sonunda yorgunluğunda ciddi bir fark yaratır.

Molaları asla ihmal etme.

Aralıksız çalışmak göründüğünün aksine çok da verimli değildir. Kısa molalar vermek hem zihinsel hem de fiziksel olarak seni toparlar. Temizliğe çok daha enerjik bir şekilde geri dönersin. Ayrıca işine olan motivasyonunun da toplandığını hissedeceksin.

Günlük küçük temizlik alışkanlıkların olsun.

Her gün küçük düzenlemeler yapmak, büyük temizliklerin yükünü çok azaltır. Bu bahsettiğimiz çok daha günlük işler. Yatağını toplamak, bulaşıkları bekletmemek veya düzenli evi süpürmek gibi... Böylece haftalık büyük temizlikler daha hafif ve kısa sürer.

Kendine fazla yüklenmemeyi öğren.

Herkes evinin mükemmel derecede temiz olmasını ister. Ama bu mükemmeliyetçilik sadece gereksiz bir yorgunluk demektir. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini kabul etmek önemlidir. Ev işlerini kendini yormadan, daha sürdürülebilir bir hale getir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın