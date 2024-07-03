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Ev Fiyatları Yükselecek mi? Piyasadaki Durgunluk Uzmanlara Göre Ne Zaman Bitecek?

etiket Ev Fiyatları Yükselecek mi? Piyasadaki Durgunluk Uzmanlara Göre Ne Zaman Bitecek?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 14:01

2024 ve hatta 2025 yılında ev fiyatlarının nasıl olacağı merak konusu. Durgunluğun devam edip etmeyeceği konusunda uzmanlar ne diyor gelin birlikte bakalım...

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Ev fiyatları son zamanlarda oldukça arttı. Bu da piyasada durgunluğa yol açıyor.

Hem satılacak evler hem kiralanacak evlerin fiyatları her geçen gün yükseliyor. Dolayısıyla herkesin merak ettiği tek soru konutların satış ve kira fiyatları düşecek mi?

Uzmanlara göre fiyatların düşmesi pek mümkün gözükmüyor.

Ev fiyatlarında düşüş beklemeyen uzmanlar, bunun sebebi olarak enflasyonun yüksek olmasını gösteriyorlar. Bu yüzden onlara göre fiyatlarda gerileme olmasını beklemek çok doğru değil.

Ev fiyatlarının pandemiden beri yükselmeye başladığını biliyoruz. Peki bunun nedeni neydi?

Bunun nedeni pandemi sürecinde ve sonrasında Türkiye'de yeterince konutun inşa edilmemesi. Talebin artması ve yeterli konutun olmaması sonucunda da fiyatlar bu şekilde yükseldi. Yani uzmanlara göre bu spekülatif bir yükseliş değil, ihtiyacın karşılanamaması nedeniyle oluşan bir yükselme.

Mart ayında ilk defa konut fiyatlarının gerilediği görülüyor. Tabii bu satılık daireler için, konut kiralarının artışı devam ediyor.

Konut satışlarındaki durgunluğun nedeni olarak uzmanlar faiz oranlarının artmasını gösteriyor. Uzmanlar, bireysel mevduat getirisi daha fazla olduğu için ev sahiplerinin evlerini satarak dövize veya faize yatırdığını belirtiyor. Bunun sonucunda da satılık konut fiyatlarında düşüş olduğunu söylüyorlar.

Satılık konutlardaki fiyat düşüşünün nedeni talebin düşüşü.

Özellikle kredili satışlardaki azalma konut satışlarını geriletiyor. Konutların çoğunlukla krediyle alındığı düşünülünce faizlerin aşırı yükselmesi konut satışında talebi düşürüyor.

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Uzmanlar ev sahiplerinin sayısının iyice azaldığına da dikkat çekiyor.

İnşaat maliyetlerinin yükselmesi sonucunda gayrimenkul yatırımları da olumsuz yönde etkileniyor. Faizlerin fazla olması da buna eklenince konut sahibi olanların azalmasına neden oluyor.

2025 yılı itibariyle ise tekrar fiyatlarda artış olabilir.

Merkez Bankası faizleri indirdiğinde yatırım olarak tekrar gayrimenkule dönüşün olacağını da uzmanlar belirtiyor. Şu anda faiz ve dövizin getirisi fazla olduğu için bunu tercih edenler faizin düşmesiyle tekrar gayrimenkule dönebilir.

Konut piyasasını etkileyen birçok neden var.

Yurt içinde konut almak yerine hemen hemen aynı parayla yurt dışında konut alma imkanı ve yabancıların konut alımındaki düşüşe birlikte bakıldığında piyasanın durumu daha iyi anlaşılabilir. Fiyatları belirleyen bu gibi etkenlerin yanında ev sahiplerine gelecek ek vergi söylemlerinin konut fiyatlarını artırabileceği öngörülüyor.

Uzmanlara göre konut krizi olmamasının nedeni şu an ikinci el konut satışları.

Piyasada konut krizi şu anlık hissedilmiyor çünkü ikinci el konut satışları var. Ama ikinci el konutların satışında bir düşüş görülüyor. Eğer bu böyle devam ederse 2 yıl içinde bir konut krizi görülebileceğini uzmanlar belirtiyor. Bunun sonucunda konut arzı sorunu yaşanabilir ve dolayısıyla bu da satış fiyatlarına ve kiralara artış olarak yansıyabilir.

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