Ev Fiyatları Yükselecek mi? Piyasadaki Durgunluk Uzmanlara Göre Ne Zaman Bitecek?
Ev Fiyatları Yükselecek mi? Piyasadaki Durgunluk Uzmanlara Göre Ne Zaman Bitecek?
2024 ve hatta 2025 yılında ev fiyatlarının nasıl olacağı merak konusu. Durgunluğun devam edip etmeyeceği konusunda uzmanlar ne diyor gelin birlikte bakalım...
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Ev fiyatları son zamanlarda oldukça arttı. Bu da piyasada durgunluğa yol açıyor.
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Uzmanlara göre fiyatların düşmesi pek mümkün gözükmüyor.
Ev fiyatlarının pandemiden beri yükselmeye başladığını biliyoruz. Peki bunun nedeni neydi?
Mart ayında ilk defa konut fiyatlarının gerilediği görülüyor. Tabii bu satılık daireler için, konut kiralarının artışı devam ediyor.
Satılık konutlardaki fiyat düşüşünün nedeni talebin düşüşü.
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