Ev Fiyatları Yükselecek mi? Piyasadaki Durgunluk Uzmanlara Göre Ne Zaman Bitecek?

Piyasada konut krizi şu anlık hissedilmiyor çünkü ikinci el konut satışları var. Ama ikinci el konutların satışında bir düşüş görülüyor. Eğer bu böyle devam ederse 2 yıl içinde bir konut krizi görülebileceğini uzmanlar belirtiyor. Bunun sonucunda konut arzı sorunu yaşanabilir ve dolayısıyla bu da satış fiyatlarına ve kiralara artış olarak yansıyabilir.