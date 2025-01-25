Ev Ekonomisi 101! Temizlik Maliyetinizi Azaltacak 10 Öneri
Ev Ekonomisi 101! Temizlik Maliyetinizi Azaltacak 10 Öneri
Temizlik evin en vazgeçilemez işlerinden biri. Son zamanlarda da detaylı bir ev temizliği yapmanın bir hayli masraflı olduğunu biliyoruz! O halde ev ekonomisi dersi başlıyor! Temizlik bütçenizi hafifletecek, hem cebinizi hem de evinizi ferahlatacak 10 yaratıcı öneriyle karşınızdayız. 👇
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1. Doğal malzemelerle temizlik ürünleri hazırlayın.
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2. Mikrofiber bezlere daha çok yer ayırın.
3. Çok amaçlı temizlik aletleri kullanın.
4. Enerji tasarruflu elektrikli süpürge kullanın.
5. Ev yapımı çamaşır deterjanı deneyin.
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6. Aylık veya haftalık temizlik planı hazırlayın.
7. Doğal sabunları tercih edin.
8. Temizliğinize esansiyel yağları da dahil edin.
9. Plastik yerine doğal malzemeler kullanın.
10. Temizlik teknolojilerinden faydalanın.
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