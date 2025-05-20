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Eurovision 2025 Şampiyonu JJ, 5 Yıl Önce The Voice UK'ya Katılmış!

Eurovision 2025 Şampiyonu JJ, 5 Yıl Önce The Voice UK'ya Katılmış!

Eurovision Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 12:28

Eurovision 2025'te Avusturya'yı temsil edip birinci olan JJ, meğer yıllar önce dünyaca ünlü şarkı yarışması The Vocie UK'ya katılmış. Burada haftalarca yarışan JJ'nin yarışmadaki halleri TikTok'ta viral oldu.

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Her yıl merakla beklediğimiz Eurovision'un bu yıl kazananı Avusturya oldu!

Her yıl merakla beklediğimiz Eurovision'un bu yıl kazananı Avusturya oldu!

Avusturya'yı Eurovision 2025'te temsil eden JJ, 'Wasted Love' isimli şarkısıyla birincilik koltuğuna oturdu. 

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen Eurovision şampiyonu olan JJ (Johannes Pietsch) haliyle gündemden düşmezken genç şampiyonun yıllar önce dünyaca ünlü şarkı yarışması The Voice UK'ya katıldığı ortaya çıktı.

Eurovision şampiyonu JJ, 18 yaşındayken The Voice UK'ya katılmış.

Eurovision şampiyonu JJ, 18 yaşındayken The Voice UK'ya katılmış.

Eurovision 2025'in birincisi JJ, henüz 18 yaşındayken katıldığı The Voice UK'da jürilerden Will.i.am'in ekibinde yer almış. Finalistler arasında yer alan JJ, son haftalarda elense de performansıyla The Voice UK'ya damga vurmuş.

İşte Eurovision birincisi JJ'nin The Voice'daki performansı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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