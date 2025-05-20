Eurovision 2025 Şampiyonu JJ, 5 Yıl Önce The Voice UK'ya Katılmış!
Eurovision 2025'te Avusturya'yı temsil edip birinci olan JJ, meğer yıllar önce dünyaca ünlü şarkı yarışması The Vocie UK'ya katılmış. Burada haftalarca yarışan JJ'nin yarışmadaki halleri TikTok'ta viral oldu.
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Her yıl merakla beklediğimiz Eurovision'un bu yıl kazananı Avusturya oldu!
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Eurovision şampiyonu JJ, 18 yaşındayken The Voice UK'ya katılmış.
İşte Eurovision birincisi JJ'nin The Voice'daki performansı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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