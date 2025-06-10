Eurovision 2025’e Damga Vuran Performanslara Tekrar Göz Atıyoruz!
Eurovision 2025 geldi, geçti ama biz hâlâ sahneye çıkanları konuşmaya devam ediyoruz! Kimi dramatik vokaliyle ağlattı, kimi sauna kurup dans ettirdi, kimi de sadece “Voyage” diyerek içimizi ısıttı. İşte bu yıl “Yarışma bitti ama aklımdan çıkmadı!” dedirten performanslar!
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JJ – Wasted Love
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Yuval Raphael – New Day Will Rise
Erika Vikman – Ich Komme
Tommy Cash - Espresso Macchiato
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Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro
Klavdia – Asteromáta
Ziferblat - Bird of Pray
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