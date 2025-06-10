Eurovision 2025’e Damga Vuran Performanslara Tekrar Göz Atıyoruz!

Eurovision 2025 geldi, geçti ama biz hâlâ sahneye çıkanları konuşmaya devam ediyoruz! Kimi dramatik vokaliyle ağlattı, kimi sauna kurup dans ettirdi, kimi de sadece “Voyage” diyerek içimizi ısıttı. İşte bu yıl “Yarışma bitti ama aklımdan çıkmadı!” dedirten performanslar!