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Eurovision 2025’e Damga Vuran Performanslara Tekrar Göz Atıyoruz!

etiket Eurovision 2025’e Damga Vuran Performanslara Tekrar Göz Atıyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 20:03

Eurovision 2025 geldi, geçti ama biz hâlâ sahneye çıkanları konuşmaya devam ediyoruz! Kimi dramatik vokaliyle ağlattı, kimi sauna kurup dans ettirdi, kimi de sadece “Voyage” diyerek içimizi ısıttı. İşte bu yıl “Yarışma bitti ama aklımdan çıkmadı!” dedirten performanslar!

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JJ – Wasted Love

Yuval Raphael – New Day Will Rise

Erika Vikman – Ich Komme

Tommy Cash - Espresso Macchiato

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Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Klavdia – Asteromáta

Ziferblat - Bird of Pray

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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