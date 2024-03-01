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Eurovision 2024 Daha Başlamadan Tartışmaya Yol Açtı: İki Şarkısı Reddedilen İsrail Diskalifiye mi Oluyor?

Eurovision 2024 Daha Başlamadan Tartışmaya Yol Açtı: İki Şarkısı Reddedilen İsrail Diskalifiye mi Oluyor?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 16:33

Eurovision ile İsrail arasındaki çekişme devam ederken, iki şarkının - 'October Rain' ve  'Dance Forever' - 'siyasi' oldukları gerekçesiyle reddedildiği bildirildi. İsrail'in Eurovision kurallarına uygun bir şarkı sunması için 11 Mart'a kadar süresi var. Peki İsrail 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabilecek mi? Devamı içeriğimizde...

Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2024...
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Geçtiğimiz hafta, ünlü yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in adayı 20 yaşındaki Rus-İsrailli şarkıcı Eden Golan'ı şarkısının "siyasi" niteliği nedeniyle reddedebileceğini ima etti.

Geçtiğimiz hafta, ünlü yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in adayı 20 yaşındaki Rus-İsrailli şarkıcı Eden Golan'ı şarkısının "siyasi" niteliği nedeniyle reddedebileceğini ima etti.

Söz konusu şarkı, 'October Rain', Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının kurbanlarına gönderme yapıyor ve şu sözleri içeriyordu 'Nefes alacak hava kalmadı / Bana yer yok' ve 'Hepsi iyi çocuklardı, her biri'.

Şarkıda ayrıca savaşta ölenler için askeri kod olarak kullanılan "çiçeklere" de atıfta bulunuluyor. Eden Golan, "Fırtınada dans ediyoruz / Saklayacak bir şeyimiz yok" diyor.

Şarkıda ayrıca savaşta ölenler için askeri kod olarak kullanılan "çiçeklere" de atıfta bulunuluyor. Eden Golan, "Fırtınada dans ediyoruz / Saklayacak bir şeyimiz yok" diyor.

'Beni eve götür / Ve dünyayı geride bırak / Ve söz veriyorum bu bir daha asla olmayacak / Bu Ekim yağmurundan hala ıslağım / Ekim yağmuru'.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, şarkının sözlerinin siyasi olduğunun öne sürülmesine kızdı. Zohar sosyal paylaşım ağlarında şarkının "dokunaklı" olduğunu ve "bugünlerde halkın ve ülkenin duygularını ifade ettiğini ve siyasi olmadığını" yazdı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, şarkının sözlerinin siyasi olduğunun öne sürülmesine kızdı. Zohar sosyal paylaşım ağlarında şarkının "dokunaklı" olduğunu ve "bugünlerde halkın ve ülkenin duygularını ifade ettiğini ve siyasi olmadığını" yazdı.

'Avrupa Yayın Birliği'ni profesyonel ve tarafsız davranmaya devam etmeye ve siyasetin sanatı etkilemesine izin vermemeye çağırıyorum' diye ekledi. İsrailli haber sitesi YNET'in verdiği bilgiye göre EBU'nun, sunulan ikinci şarkı olan 'Dance Forever'ı da reddettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, "alternatif seçenek de elendi" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, "alternatif seçenek de elendi" denildi.

Özel jürilerin oylamasında 'October Rain'in ardından ikinci olan 'Dance Forever', Eden Golan için ülkenin alternatif şarkısı. Şarkının sözleri İbranice birkaç cümle dışında İngilizce. YNET şarkının sözlerini yayınladı, ancak söylentilere göre diskalifiye edilmesinin ardındaki nedenleri açıklamadı.

Olası nedenlerden biri 'Dance Forever'ın 7 Ekim'de Nova Müzik festivaline düzenlenen ve 364 kişinin öldüğü Hamas saldırısına atıfta bulunması olabilir.

Olası nedenlerden biri 'Dance Forever'ın 7 Ekim'de Nova Müzik festivaline düzenlenen ve 364 kişinin öldüğü Hamas saldırısına atıfta bulunması olabilir.

İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) daha önce 'October Rain' şarkısını 'değiştirmek gibi bir niyetinin olmadığını' açıklamıştı. Hatta 'EBU tarafından onaylanmazsa, İsrail yarışmaya katılamayacak' tehdidinde bulunmuştu.

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Geçtiğimiz hafta sonu Kudüs'te düzenlenen bir konferansta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Eurovision'a katılabilmesi için EBU ve KAN arasında "akıllı" bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta sonu Kudüs'te düzenlenen bir konferansta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Eurovision'a katılabilmesi için EBU ve KAN arasında "akıllı" bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.

EBU daha önce Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan tamamen men edilmesi çağrılarını reddetmişti. Organizatörler, Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya'yı dışarıda bırakıp Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'i dahil ettikleri için eleştirilmişti.

Görüşler bölünmüş durumda. Finlandiya, İzlanda ve İsveç'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede yarışmanın boykot edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Öte yandan, aralarında Helen Mirren, Gene Simmons ve Boy George'un da bulunduğu eğlence sektöründen 400'den fazla yaratıcı, İsrail'in bu yılki Eurovision'a dahil edilmesini destekleyen bir mektup imzaladı.

Görüşler bölünmüş durumda. Finlandiya, İzlanda ve İsveç'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede yarışmanın boykot edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Öte yandan, aralarında Helen Mirren, Gene Simmons ve Boy George'un da bulunduğu eğlence sektöründen 400'den fazla yaratıcı, İsrail'in bu yılki Eurovision'a dahil edilmesini destekleyen bir mektup imzaladı.

İsrail'in Eurovision kurallarına uygun bir şarkı sunması için 11 Mart'a kadar süresi var. Eurovision 2024 finali, geçen yıl şarkıcı Loreen'in zaferinin ardından İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. 

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omer ali

İsrail'in amk

Kemal Demir

İsrail'i dünyadan men etsek olmaz mı ?