Eurovision 2024 Daha Başlamadan Tartışmaya Yol Açtı: İki Şarkısı Reddedilen İsrail Diskalifiye mi Oluyor?

Söz konusu şarkı, 'October Rain', Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının kurbanlarına gönderme yapıyor ve şu sözleri içeriyordu 'Nefes alacak hava kalmadı / Bana yer yok' ve 'Hepsi iyi çocuklardı, her biri'.