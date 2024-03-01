Eurovision 2024 Daha Başlamadan Tartışmaya Yol Açtı: İki Şarkısı Reddedilen İsrail Diskalifiye mi Oluyor?
Eurovision 2024 Daha Başlamadan Tartışmaya Yol Açtı: İki Şarkısı Reddedilen İsrail Diskalifiye mi Oluyor?
Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2024...
Eurovision ile İsrail arasındaki çekişme devam ederken, iki şarkının - 'October Rain' ve 'Dance Forever' - 'siyasi' oldukları gerekçesiyle reddedildiği bildirildi. İsrail'in Eurovision kurallarına uygun bir şarkı sunması için 11 Mart'a kadar süresi var. Peki İsrail 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabilecek mi? Devamı içeriğimizde...
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Geçtiğimiz hafta, ünlü yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in adayı 20 yaşındaki Rus-İsrailli şarkıcı Eden Golan'ı şarkısının "siyasi" niteliği nedeniyle reddedebileceğini ima etti.
Şarkıda ayrıca savaşta ölenler için askeri kod olarak kullanılan "çiçeklere" de atıfta bulunuluyor. Eden Golan, "Fırtınada dans ediyoruz / Saklayacak bir şeyimiz yok" diyor.
İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, şarkının sözlerinin siyasi olduğunun öne sürülmesine kızdı. Zohar sosyal paylaşım ağlarında şarkının "dokunaklı" olduğunu ve "bugünlerde halkın ve ülkenin duygularını ifade ettiğini ve siyasi olmadığını" yazdı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, "alternatif seçenek de elendi" denildi.
Olası nedenlerden biri 'Dance Forever'ın 7 Ekim'de Nova Müzik festivaline düzenlenen ve 364 kişinin öldüğü Hamas saldırısına atıfta bulunması olabilir.
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Geçtiğimiz hafta sonu Kudüs'te düzenlenen bir konferansta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Eurovision'a katılabilmesi için EBU ve KAN arasında "akıllı" bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.
Görüşler bölünmüş durumda. Finlandiya, İzlanda ve İsveç'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede yarışmanın boykot edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Öte yandan, aralarında Helen Mirren, Gene Simmons ve Boy George'un da bulunduğu eğlence sektöründen 400'den fazla yaratıcı, İsrail'in bu yılki Eurovision'a dahil edilmesini destekleyen bir mektup imzaladı.
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İsrail'in amk
komple israili men etseniz daha iyi
İsrail'i dünyadan men etsek olmaz mı ?