Esra Erol'daki Baldız Olayından Somer Şef'in Garip Kıyafetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'daki Baldız Olayından Somer Şef'in Garip Kıyafetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Ekim Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizilere inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Başkanın duyurusunun ardından gözler son zamanların en çok izlenen iki dizisi Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi. Sözcü'nün haberine göre Kızılcık Şerbeti'ndeki bir sahnenin inceleneceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Beren Saat, Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolüyle hepimizin tanıdığı bir isim. Peki ama onu bu role taşıyan neydi? Tabii ki Hatırla Sevgili'deki Yasemin rolü. X'te @tvkrali onun dizideki bir sahnesini paylaştı ve yine ortaya birbirinden mizahi yorumlar döküldü. Gelin o yorumlara birlikte bakalım.
Yalı Çapkını kadrosuna yeni dahil olan Cem Söküt, Aramızda Kalmasın ekibinin sorularını cevapladı. Diziye gelen kötü yorumları görüp görmediği sorusuna verdiği cevap dikkatlerden kaçmadı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel Türk televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biridir. Her karakter çok beğenilir ancak onlardan biri var ki 10 yaşındaki haliyle unutulmaz. Evet, Sinan'dan bahsediyoruz, yani Ata Berk Mutlu'dan. 2. Sayfa'nın paylaştığı o detaya birlikte bakalım.
Yabancı Damat dizisinin her oyuncusu unutulmaz bir karakteri canlandırdı. Ancak Nazire ile Ruşen çiftinin üçüz çocukları unutulmadı, her zaman merak konusu oldu. Bu içerikte onların son halini paylaştık. Gelin hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyonda izlediğimiz yerli dizilerin çoğu en büyük desteğini sosyal medya hesaplarından alıyor. Çoğu dizi reytinglerde kötü sonuçlar alsa da sosyal medyadaki inanılmaz etkileşimlerle sezonlar boyu devam ediyor. Peki, Instagram'da en fazla takipçisi olan yerli diziler hangileri?
Esra Erol'daki "Tek suçum güzel olmak" sözüyle kısa sürede fenomen olan Yazgül, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle gündem olmuştu. Yazgül, şimdi sürpriz bir programla televizyona geri dönüyor.
MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, yarışmanın her bölümünde birbirinden farklı kıyafetlerle yer alıyor. Son bölümde giydiği aşırı egzotik kombin tesettür kıyafetlere benzetilirken kısa sürede sosyal medyada dalga konusu oldu.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine insanı hayrete düşüren anlar yaşandı. Uzun süredir kayıp olan Cennet Solak isimli kadın, ablasının kocasına göğsünün fotoğraflarını attığını iddia etti. Ablanın savunması ise herkesi şaşırttı.
Show TV'de yayınlanacak olan Kalpazan dizisiyle beraber 3. kez partner olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan Kalpazan setinden video geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Ecem Erkek ve Onur Buldu gibi oyuncuların kadroya geri döndüğü Güldür Güldür Show, Sezen Aksu'nun hazırladığı yeni şarkılarıyla yeni sezon tanıtımı yayınladı.
Televizyon dizileri hakkında yaptığı sert eleştirilerle gündemden düşmeyen Murat Soner'in radarına bu defa Siyah Kalp dizisi takıldı. Dizide "Kim kimin çocuğu?" bir türlü çözülemezken söz konusu duruma Murat Soner'den eleştirel bir video geldi.
3 sezondur Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor sezon başından beri dizide yok. Dizinin son bölümünde Halis Ağa'nın nerede olduğu ortaya çıktı.
Cuma akşamlarının fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Ağır tempoda ilerleyen dizide Görkem'in Ünal ailesinden intikam almak için yaptıkları hepimizi dumur ederken finalde Doğa ve Fatih'in karşılaşması DoğFat partnerliğinin geri döneceğine dair sinyalleri güçlendirdi.
İlk sezonuyla fırtınalar estirmesine rağmen şimdilerde ufak bir esinti bile yaratamayan Yalı Çapkını, 'Tekrarı yok' sloganıyla yeni bölümünü yayınladı. Tüm izleyicileri diziyi televizyonda izlemeye teşvik etmeye çalışan Yalı Çapkını yine çorba gibi bir bölümle ekrana gelip izleyiciyi hayal kırıklığına sürükledi. Haliyle diziye tepkiler gecikmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın