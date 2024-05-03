Verdiğin cevaplara göre sen İngilizce konuşmalısın! İngilizce, senin gibi enerjik ve hareketli bir insan için oldukça ideal bir dil. Söz oyunlarıyla dolu, kıvrak zekalı esprileri seviyorsun ve bu, seninle sohbet etmeyi daha da keyifli hale getiriyor. 😇 Politika, özellikle senin mizah anlayışında dikkatli olduğun konulardan biri. Yine de politik konuları, mizahi bir bakış açısıyla ele almayı seviyorsun. Zeki bir şekilde yapılmışsa tabi. Senin için mizahın sınırı yok. Her konuda, her durumda bir espri yapabileceğini düşünüyorsun. Söz oyunları, taklitler, göndermeler... Bunlar, senin güldüğün esprilerin en belirgin özellikleri. Eğer bir espri, karşı tarafı incitmiyorsa ve komikse, o espri kabul edilebilir. Çünkü senin düşüncene göre, izahı olmayan şeylerin mizahı olur. Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz.