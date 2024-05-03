Espri Anlayışına Göre Hangi Dili Konuşmalısın?
Espri Anlayışına Göre Hangi Dili Konuşmalısın?
Cem Yılmaz, Ricky Gervais, Taylor Tomlinson ve nicesi. Espri ve mizah hayatımızın her alanında var. Bazen absürt oluyor, bazen siyasi. Ülkeden ülkeye, insandan insana, kültürden kültüre değişiyor. Peki sen nasıl esprilere gülersin? Nasıl bir espri anlayışın var? Bu testte espri anlayışına göre hangi dili konuşman gerektiğini söylüyoruz. Öğrenmek için haydi testeee! 💃🕺👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Çok gülen bir insan mısın?
3. Aşağıdakilerden hangisine daha çok gülersin?
4. Sence aşağıdaki olaylardan hangisi daha komik?
5. Sence bu komedyenlerden hangisi daha komik?
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6. Sence din, dil, ırk ayırt etmeden her şeyin mizahı olur mu?
7. Seninle ilgili bel altı ama komik bir şaka yapılırsa tepkin ne olur?
8. Önünde başkasına aşağılayıcı ama komik bir espri yapıldığında tepkin ne olur?
9. Bu yabancı komedyenlerden hangisi daha komik?
10. Son olarak, kendini komik buluyor musun?
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Fransızca!
Japonca!
İspanyolca!
İngilizce!
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