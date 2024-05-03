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Espri Anlayışına Göre Hangi Dili Konuşmalısın?

Espri Anlayışına Göre Hangi Dili Konuşmalısın?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 13:01

Cem Yılmaz, Ricky Gervais, Taylor Tomlinson ve nicesi. Espri ve mizah hayatımızın her alanında var. Bazen absürt oluyor, bazen siyasi. Ülkeden ülkeye, insandan insana, kültürden kültüre değişiyor. Peki sen nasıl esprilere gülersin? Nasıl bir espri anlayışın var? Bu testte espri anlayışına göre hangi dili konuşman gerektiğini söylüyoruz. Öğrenmek için haydi testeee! 💃🕺👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Çok gülen bir insan mısın?

3. Aşağıdakilerden hangisine daha çok gülersin?

4. Sence aşağıdaki olaylardan hangisi daha komik?

5. Sence bu komedyenlerden hangisi daha komik?

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6. Sence din, dil, ırk ayırt etmeden her şeyin mizahı olur mu?

7. Seninle ilgili bel altı ama komik bir şaka yapılırsa tepkin ne olur?

8. Önünde başkasına aşağılayıcı ama komik bir espri yapıldığında tepkin ne olur?

9. Bu yabancı komedyenlerden hangisi daha komik?

10. Son olarak, kendini komik buluyor musun?

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Fransızca!

Fransızca!

Verdiğin cevaplara göre sen Fransızca konuşmalısın! Çünkü senin mizah anlayışın tam bir Fransız inceliği taşıyor. Espri yapmanın sadece basit bir şaka atma eylemi olmadığını, zeka ve incelik gerektiren bir sanat olduğunu düşünüyorsun. Tam bir Fransız gibi, yersiz ve bel altı esprilere pek sıcak bakmıyorsun. 🤔 Senin mizah zevkin daha çok, üzerinde düşünülmesi gereken, alt metni boş olmayan esprilerden yana. Kaliteli mizah senin için önemli. Espri yaparken karşı tarafı rencide etmemeyi, özellikle de kılık kıyafet, maddi durum gibi hassas konular üzerinden espri yapmamayı tercih ediyorsun. Bu nedenle, senin mizah anlayışın tam da Fransızların zarif ve incelikli mizah anlayışıyla örtüşüyor. Peki, sen ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. 😇👇

Japonca!

Japonca!

Verdiğin cevaplara göre sen Japonca konuşmalısın! Daha sakin ve güvenilir bir karaktere, olaylara mantıklı yaklaşımlar yapan bir bakış açısına sahipsin. Kelime oyunları, karakter taklitleri ve fiziksel şakalar seni kahkahaya boğan unsurlar. 😂 Mizahın hayatın her alanında yer alabileceğine inanıyorsun, ancak bu, insanların duygularını incitmeden, saygı çerçevesinde gerçekleşmeli. Sen genellikle esprileri yapan değil, yapılan esprilere kahkahalarla karşılık veren taraftasın. 🥰 Zekice düşünülmüş, incelikli espriler senin favorin. Bu yüzden lakayt stand-up gösterilerini de fazla sevmiyor, ölçüsüz buluyorsun. Peki, seni doğru bir şekilde tanımladığımızı düşünüyor musun? Yorumlar bölümünde buluşalım. 💃👇🕺

İspanyolca!

İspanyolca!

Verdiğin cevaplara göre sen İspanyolca konuşmalısın! Mizah anlayışınla, kara mizahın sinsi ve sofistike tonlarına olan aşkınla, İspanyolca'nın tutkulu ve canlı ritmi tam sana göre. 💃🕺 Kelime oyunları ve beceriksiz insan taklitleri seni pek etkilemiyor, çünkü senin mizah zevkin daha sofistike. Her konuda şaka yapılabileceğini, mizahın sınırlarının olmaması gerektiğini düşünüyorsun. Siyasi ve dini espriler yapıldığında, doğru şekilde sunulursa, kahkaha kontrolünü elinde tutmakta zorlanıyorsun. 😂 Bu, senin mizah anlayışının derinliklerine işaret ediyor. Sarkastik espriler ve kara mizah senin dilin, çünkü onları zekice ve eğlenceli buluyorsun. Bu yüzden, senin dilin kesinlikle İspanyolca olmalı! Sen ne dersin? Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş 🤗👇

İngilizce!

İngilizce!

Verdiğin cevaplara göre sen İngilizce konuşmalısın! İngilizce, senin gibi enerjik ve hareketli bir insan için oldukça ideal bir dil. Söz oyunlarıyla dolu, kıvrak zekalı esprileri seviyorsun ve bu, seninle sohbet etmeyi daha da keyifli hale getiriyor. 😇 Politika, özellikle senin mizah anlayışında dikkatli olduğun konulardan biri. Yine de politik konuları, mizahi bir bakış açısıyla ele almayı seviyorsun. Zeki bir şekilde yapılmışsa tabi. Senin için mizahın sınırı yok. Her konuda, her durumda bir espri yapabileceğini düşünüyorsun. Söz oyunları, taklitler, göndermeler... Bunlar, senin güldüğün esprilerin en belirgin özellikleri. Eğer bir espri, karşı tarafı incitmiyorsa ve komikse, o espri kabul edilebilir. Çünkü senin düşüncene göre, izahı olmayan şeylerin mizahı olur. Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz.

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