Espressolab’in 'Arkadaşlık' Uygulaması 'EslabFinder' Sosyal Medyada Gündem Oldu
19 Mart sürecinden sonra boykot edilen ve Türkiye’nin en çok konuşulan kahve zincirlerinden biri olan Espressolab, dün duyurduğu yeni uygulaması EslabFinder ile sosyal medyada gündem yarattı. “Kahveciden flört uygulaması” yorumları yapılan EslabFinder’ı duyuran Espressolab, kahve severler arasında yeni bir etkileşim alanı yaratmayı hedefliyor.
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Özellikle 19 Mart sürecinden sonrasında boykot edilen kahve markası olan Espressolab’in yeni uygulaması gündem oldu.
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Uygulamaya sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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