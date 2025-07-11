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Espressolab’in 'Arkadaşlık' Uygulaması 'EslabFinder' Sosyal Medyada Gündem Oldu

Espressolab’in 'Arkadaşlık' Uygulaması 'EslabFinder' Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 12:39 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 13:11

19 Mart sürecinden sonra boykot edilen ve Türkiye’nin en çok konuşulan kahve zincirlerinden biri olan Espressolab, dün duyurduğu yeni uygulaması EslabFinder ile sosyal medyada gündem yarattı. “Kahveciden flört uygulaması” yorumları yapılan EslabFinder’ı duyuran Espressolab, kahve severler arasında yeni bir etkileşim alanı yaratmayı hedefliyor.

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Özellikle 19 Mart sürecinden sonrasında boykot edilen kahve markası olan Espressolab’in yeni uygulaması gündem oldu.

Özellikle 19 Mart sürecinden sonrasında boykot edilen kahve markası olan Espressolab’in yeni uygulaması gündem oldu.

Kullanıcılar, gittikleri Espressolab şubelerinde çevrimiçi olarak gözükebilecek ve aynı mağazada bulunan diğer çevrimiçi kişilerle etkileşime geçebilecekler. Espressolab'in X heabından yapılan açıklamada, yenilenen Espressolab uygulaması üzerinden, mağazalar içerisinde yeni insanlarla tanışma özelliğinin sağlandığı söylendi.

Espressolab'in X hesabından yaptığı paylaşım:

Uygulamaya sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

Uygulamaya sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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